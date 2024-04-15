PS5 Pro özellikleri ve çıkış tarihi netleşti: Geliştiriciler hazırlıklara başladı

PS5 Pro geliyor, geliştiriciler hazırlanıyor
Sony, PS5 Pro özelinde yaptığı tüm değişikliklerde ışın izleme özelliği etkinleştirilmiş oyunları çok daha iyi işleyebilecek veya belirli oyunlarda daha yüksek çözünürlüklere ve kare hızlarına ulaşabilecek bir donanımı merkeze alıyor. Bu bağlamda firmanın geliştiricileri PS5 Pro ile ışın izleme gibi grafik özelliklerini daha fazla kullanmaya teşvik ettiği belirtiliyor. Hatta Sony’nin ışın izleme gibi alanlarda gelişmeler sağlayan oyunları "Trinity Enhanced" (PS5 Pro Enhanced) etiketini verebileceği bildiriliyor.
Geliştiriciler test kitlerine erişebilir
Sony’nin dahili belgelerinde PS5 Pro için “PlayStation 5'in üst düzey bir versiyonu” ifadeleri kullanılırken yeni konsol piyasaya çıktığında mevcut standart PS5’in satışının da devam edeceği belirtiliyor. Sony aynı zamanda oyun geliştiricilerinin hem PS5 hem de PS5 Pro konsollarını destekleyecek tek bir pakete sahip olmalarını ve mevcut oyunların daha yüksek performans için yamalanabilmesini bekliyor. Geliştiricilerin şu anda test kitleri sipariş edebilecekleri ve Sony’nin de Ağustos ayında sertifikasyona sunulan her oyunun PS5 Pro ile uyumlu olmasını beklediği söyleniyor.
Performansın öteki tarafında bulunan CPU ise genel olarak aynı kalacak ancak Sony, daha yüksek saat hızlarına izin veren yeni modu geliştiricilere sunacak. PS5 Pro’nun yeni CPU modu 3,85 GHz hızlarını destekleyecek. Bu da mevcut sürümden yüzde 10 daha fazla bir hız anlamına geliyor. Ek olarak geliştiriciler oyunlarını standart mod veya yüksek CPU frekansı modunda çalıştırma seçeneğine sahip olacak.
Bellek hızı ve tahsislerindeki artış Sony'nin yeni PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) desteği için de faydalı olacak. Sony PS5 Pro PSSR kare hızlarını ve görüntü kalitesini artırmak için Nvidia'nın DLSS veya AMD'nin FSR'sine verdiği bir cevap olacak.
Sony ayrıca, PS5 Pro'da makine öğrenimi için 300TOPS 8-bit hesaplamayı destekleyen özel bir mimari de oluşturdu. Bu yeni mimari yeni PSSR yükseltme teknolojisini destekleyecek. Ayrıca PSSR, giriş gereksinimleri açısından DLSS ve FSR'ye çok benziyor, HDR'yi destekliyor ve dinamik çözünürlükle çalışıyor olacak. Tüm bunlar ek bellek ihtiyacı doğuruyor ve PS5 Pro’nun sunduğu ekstra RAM burada önemli olacak.
Sony, 1080p bir görüntünün 4K'ya yükseltilmesinde yaklaşık 2 ms gecikme olduğunu ve şirketin 8K'ya kadar çözünürlükleri desteklemek ve hatta gelecekte gecikme süresini iyileştirmek için çalıştığını söylüyor. Sony PS5 Pro çıkış tarihi konusunda net bir tarih yok ancak tüm raporlar 2024 tatil sezonuna işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)