PS5 Pro özellikleri ve çıkış tarihi netleşti: Geliştiriciler hazırlıklara başladı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Sony PS5 Pro özellikleri ve çıkış tarihi özelinde birtakım raporlar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise farklı kaynaklar tarafından bu bilgilerin doğrulandığı belirtiliyor. Bununla birlikte Trinity kod adıyla anılan PlayStation 5 Pro modeli daha güçlü bir GPU ve biraz daha hızlı bir CPU ile birlikte bu yılın sonlarına doğru piyasaya giriş yapacak.

PS5 Pro geliyor, geliştiriciler hazırlanıyor

Sony, PS5 Pro özelinde yaptığı tüm değişikliklerde ışın izleme özelliği etkinleştirilmiş oyunları çok daha iyi işleyebilecek veya belirli oyunlarda daha yüksek çözünürlüklere ve kare hızlarına ulaşabilecek bir donanımı merkeze alıyor. Bu bağlamda firmanın geliştiricileri PS5 Pro ile ışın izleme gibi grafik özelliklerini daha fazla kullanmaya teşvik ettiği belirtiliyor. Hatta Sony’nin ışın izleme gibi alanlarda gelişmeler sağlayan oyunları "Trinity Enhanced" (PS5 Pro Enhanced) etiketini verebileceği bildiriliyor.

Tam Boyutta Gör Performans tarafındaki yeni bilgiler aslında önceki raporları doğruluyor. Dolayısıyla PS5 Pro özelinde mevcut PlayStation 5’e göre GPU tarafında yaklaşık yüzde 45’lik performans artışına bakıyoruz. PS5 Pro grafik işlemcisi daha büyük olacak ve oyunlarda ışın izlemeyi iyileştirmeye yardımcı olmak için daha hızlı sistem belleği kullanacak. Aynı zamanda Sony’nin PS5 Pro'da daha güçlü bir ışın izleme mimarisi kullandığı ve bu konuda PS5'ten üç kata kadar daha iyi olduğu aktarılıyor.

Geliştiriciler test kitlerine erişebilir

Sony’nin dahili belgelerinde PS5 Pro için “PlayStation 5'in üst düzey bir versiyonu” ifadeleri kullanılırken yeni konsol piyasaya çıktığında mevcut standart PS5’in satışının da devam edeceği belirtiliyor. Sony aynı zamanda oyun geliştiricilerinin hem PS5 hem de PS5 Pro konsollarını destekleyecek tek bir pakete sahip olmalarını ve mevcut oyunların daha yüksek performans için yamalanabilmesini bekliyor. Geliştiricilerin şu anda test kitleri sipariş edebilecekleri ve Sony’nin de Ağustos ayında sertifikasyona sunulan her oyunun PS5 Pro ile uyumlu olmasını beklediği söyleniyor.

Performansın öteki tarafında bulunan CPU ise genel olarak aynı kalacak ancak Sony, daha yüksek saat hızlarına izin veren yeni modu geliştiricilere sunacak. PS5 Pro’nun yeni CPU modu 3,85 GHz hızlarını destekleyecek. Bu da mevcut sürümden yüzde 10 daha fazla bir hız anlamına geliyor. Ek olarak geliştiriciler oyunlarını standart mod veya yüksek CPU frekansı modunda çalıştırma seçeneğine sahip olacak.

Tam Boyutta Gör PS5 Pro'da geliştiriciler için sistem belleğinde de bazı değişiklikler olacak. Standart PS5 belleği 448GB/s hızında çalışıyor, ancak Sony bunu PS5 Pro'da yüzde 28 artırarak 576GB/s'ye çıkarıyor. Geliştiriciler ayrıca genel sistem belleğine daha fazla erişim elde edecek. Oyunlar PS5 Pro'da ek 1,2 GB sistem belleği kullanabilecek. Böylelikle standart PS5'te oyunlara ayrılan 12,5 GB'a kıyasla toplam 13,7 GB RAM bütçesi geliştiricilere sunulacak.

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Bellek hızı ve tahsislerindeki artış Sony'nin yeni PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) desteği için de faydalı olacak. Sony PS5 Pro PSSR kare hızlarını ve görüntü kalitesini artırmak için Nvidia'nın DLSS veya AMD'nin FSR'sine verdiği bir cevap olacak.

Sony ayrıca, PS5 Pro'da makine öğrenimi için 300TOPS 8-bit hesaplamayı destekleyen özel bir mimari de oluşturdu. Bu yeni mimari yeni PSSR yükseltme teknolojisini destekleyecek. Ayrıca PSSR, giriş gereksinimleri açısından DLSS ve FSR'ye çok benziyor, HDR'yi destekliyor ve dinamik çözünürlükle çalışıyor olacak. Tüm bunlar ek bellek ihtiyacı doğuruyor ve PS5 Pro’nun sunduğu ekstra RAM burada önemli olacak.

Sony, 1080p bir görüntünün 4K'ya yükseltilmesinde yaklaşık 2 ms gecikme olduğunu ve şirketin 8K'ya kadar çözünürlükleri desteklemek ve hatta gelecekte gecikme süresini iyileştirmek için çalıştığını söylüyor. Sony PS5 Pro çıkış tarihi konusunda net bir tarih yok ancak tüm raporlar 2024 tatil sezonuna işaret ediyor.

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PS5 Pro özellikleri ve çıkış tarihi netleşti: Geliştiriciler hazı