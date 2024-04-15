Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PS5 Pro özellikleri ve çıkış tarihi netleşti: Geliştiriciler hazırlıklara başladı

    Sony, bu yılın sonlarına doğru merakla beklenen PS5 Pro konsolunu piyasaya sürmeyi planlıyor. Geliştiriciler ise özellikle ışın izleme desteği için oyunlar üzerinde çalışmalara başlıyor.
    PS5 Pro özellikleri ve çıkış tarihi netleşti: Geliştiriciler hazı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Sony PS5 Pro özellikleri ve çıkış tarihi özelinde birtakım raporlar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise farklı kaynaklar tarafından bu bilgilerin doğrulandığı belirtiliyor. Bununla birlikte Trinity kod adıyla anılan PlayStation 5 Pro modeli daha güçlü bir GPU ve biraz daha hızlı bir CPU ile birlikte bu yılın sonlarına doğru piyasaya giriş yapacak.

    PS5 Pro geliyor, geliştiriciler hazırlanıyor

    Sony, PS5 Pro özelinde yaptığı tüm değişikliklerde ışın izleme özelliği etkinleştirilmiş oyunları çok daha iyi işleyebilecek veya belirli oyunlarda daha yüksek çözünürlüklere ve kare hızlarına ulaşabilecek bir donanımı merkeze alıyor. Bu bağlamda firmanın geliştiricileri PS5 Pro ile ışın izleme gibi grafik özelliklerini daha fazla kullanmaya teşvik ettiği belirtiliyor. Hatta Sony’nin ışın izleme gibi alanlarda gelişmeler sağlayan oyunları "Trinity Enhanced" (PS5 Pro Enhanced) etiketini verebileceği bildiriliyor.

    PS5 Pro özellikleri ve çıkış tarihi netleşti: Geliştiriciler hazı Tam Boyutta Gör
    Performans tarafındaki yeni bilgiler aslında önceki raporları doğruluyor. Dolayısıyla PS5 Pro özelinde mevcut PlayStation 5’e göre GPU tarafında yaklaşık yüzde 45’lik performans artışına bakıyoruz. PS5 Pro grafik işlemcisi daha büyük olacak ve oyunlarda ışın izlemeyi iyileştirmeye yardımcı olmak için daha hızlı sistem belleği kullanacak. Aynı zamanda Sony’nin PS5 Pro'da daha güçlü bir ışın izleme mimarisi kullandığı ve bu konuda PS5'ten üç kata kadar daha iyi olduğu aktarılıyor.

    Geliştiriciler test kitlerine erişebilir

    Sony’nin dahili belgelerinde PS5 Pro için “PlayStation 5'in üst düzey bir versiyonu” ifadeleri kullanılırken yeni konsol piyasaya çıktığında mevcut standart PS5’in satışının da devam edeceği belirtiliyor. Sony aynı zamanda oyun geliştiricilerinin hem PS5 hem de PS5 Pro konsollarını destekleyecek tek bir pakete sahip olmalarını ve mevcut oyunların daha yüksek performans için yamalanabilmesini bekliyor. Geliştiricilerin şu anda test kitleri sipariş edebilecekleri ve Sony’nin de Ağustos ayında sertifikasyona sunulan her oyunun PS5 Pro ile uyumlu olmasını beklediği söyleniyor.

    Performansın öteki tarafında bulunan CPU ise genel olarak aynı kalacak ancak Sony, daha yüksek saat hızlarına izin veren yeni modu geliştiricilere sunacak. PS5 Pro’nun yeni CPU modu 3,85 GHz hızlarını destekleyecek. Bu da mevcut sürümden yüzde 10 daha fazla bir hız anlamına geliyor. Ek olarak geliştiriciler oyunlarını standart mod veya yüksek CPU frekansı modunda çalıştırma seçeneğine sahip olacak.

    PS5 Pro özellikleri ve çıkış tarihi netleşti: Geliştiriciler hazı Tam Boyutta Gör
    PS5 Pro'da geliştiriciler için sistem belleğinde de bazı değişiklikler olacak. Standart PS5 belleği 448GB/s hızında çalışıyor, ancak Sony bunu PS5 Pro'da yüzde 28 artırarak 576GB/s'ye çıkarıyor. Geliştiriciler ayrıca genel sistem belleğine daha fazla erişim elde edecek. Oyunlar PS5 Pro'da ek 1,2 GB sistem belleği kullanabilecek. Böylelikle standart PS5'te oyunlara ayrılan 12,5 GB'a kıyasla toplam 13,7 GB RAM bütçesi geliştiricilere sunulacak.

    Bellek hızı ve tahsislerindeki artış Sony'nin yeni PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) desteği için de faydalı olacak. Sony PS5 Pro PSSR kare hızlarını ve görüntü kalitesini artırmak için Nvidia'nın DLSS veya AMD'nin FSR'sine verdiği bir cevap olacak.

    Sony ayrıca, PS5 Pro'da makine öğrenimi için 300TOPS 8-bit hesaplamayı destekleyen özel bir mimari de oluşturdu. Bu yeni mimari yeni PSSR yükseltme teknolojisini destekleyecek. Ayrıca PSSR, giriş gereksinimleri açısından DLSS ve FSR'ye çok benziyor, HDR'yi destekliyor ve dinamik çözünürlükle çalışıyor olacak. Tüm bunlar ek bellek ihtiyacı doğuruyor ve PS5 Pro’nun sunduğu ekstra RAM burada önemli olacak.

    Sony, 1080p bir görüntünün 4K'ya yükseltilmesinde yaklaşık 2 ms gecikme olduğunu ve şirketin 8K'ya kadar çözünürlükleri desteklemek ve hatta gelecekte gecikme süresini iyileştirmek için çalıştığını söylüyor. Sony PS5 Pro çıkış tarihi konusunda net bir tarih yok ancak tüm raporlar 2024 tatil sezonuna işaret ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

    Profil resmi
    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford c-max otomatik vites yorum faceit arkadaş ekleme en az yakan hafif ticari araçlar sensörlü lamba kendi kendine yanıp sönüyor 1 asır kaç yıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Spark 10 Pro
    Tecno Mobile Spark 10 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-58-50FK
    Acer Nitro 5 AN515-58-50FK
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız