Tam Boyutta Gör İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA), video oyun tarihinin en iyi karakterlerini belirleyen bir anket düzenledi. 11 Nisan Perşembe günü 20. BAFTA Oyun Ödüllerini kutlamak amacıyla başlatılan ankete dünya genelinde 4.000’den fazla oyuncu katıldı. BAFTA anketine göre, Tom Raider serisinden Lara Croft, tüm zamanların en ikonik oyun karakteri seçildi.

Tüm zamanların en iyi kurgusal karakterleri 3 hf. önce eklendi

En sevilen oyun karakteri: Lara Croft

En ikonik 20 oyun karakteri listesi, antropomorfik hayvanlardan silahlı casuslara kadar her şekil ve boyuttaki karakterleri içeriyor ve oyun dünyasının her yerinden en tanınan yüzleri bir araya getiriyor. Bu karakterler ve yer aldıkları oyunlar, son 20 yılda toplam 44 BAFTA Oyun Ödülüne layık görüldü ve video oyun tarihinin en unutulmaz karakterlerinden bazılarını oluşturuyor. İşte en sevilen 20 oyun karakteri:

Lara Croft (Tomb Raider) Mario (Super Mario) Ajan 47 (Hitman) Kirpi Sonic Sackboy (LittleBigPlanet) Pac-Man Link (Legend of Zelda) Master Chief (Halo) Kratos (God of War) Shadowheart (Baldur’s Gate 3) Arthur Morgan (Red Dead Redemption 2) Pikachu (Pokemon) Steve (Minecraft) Solid Snake (Metal Gear Solid) Crash Bandicoot Cloud Strife (Final Fantasy VII) Astarion (Baldur’s Gate 3) Kazuma Kiryu (Yakuza) Ellie Williams (The Last of Us) Nathan Drake (Uncharted)

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Tüm zamanların en ikonik oyun karakteri belli oldu