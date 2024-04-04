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    Anlık Bildirim

    Tüm zamanların en ikonik oyun karakteri belli oldu

    BAFTA, Dünyanın dört bir yanından 4000 oyuncunun katıldığı bir anketle tüm zamanların en ikonik oyun karakterlerini seçti. İşte en sevilen 20 oyun karakteri:    
    tomb raider lara croft en ikonik oyun karakteri Tam Boyutta Gör
    İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA), video oyun tarihinin en iyi karakterlerini belirleyen bir anket düzenledi. 11 Nisan Perşembe günü 20. BAFTA Oyun Ödüllerini kutlamak amacıyla başlatılan ankete dünya genelinde 4.000’den fazla oyuncu katıldı. BAFTA anketine göre, Tom Raider serisinden Lara Croft, tüm zamanların en ikonik oyun karakteri seçildi.

    En sevilen oyun karakteri: Lara Croft

    En ikonik 20 oyun karakteri listesi, antropomorfik hayvanlardan silahlı casuslara kadar her şekil ve boyuttaki karakterleri içeriyor ve oyun dünyasının her yerinden en tanınan yüzleri bir araya getiriyor. Bu karakterler ve yer aldıkları oyunlar, son 20 yılda toplam 44 BAFTA Oyun Ödülüne layık görüldü ve video oyun tarihinin en unutulmaz karakterlerinden bazılarını oluşturuyor. İşte en sevilen 20 oyun karakteri:

    1. Lara Croft (Tomb Raider)
    2. Mario (Super Mario)
    3. Ajan 47 (Hitman)
    4. Kirpi Sonic
    5. Sackboy (LittleBigPlanet)
    6. Pac-Man
    7. Link (Legend of Zelda)
    8. Master Chief (Halo)
    9. Kratos (God of War)
    10. Shadowheart (Baldur’s Gate 3)
    11. Arthur Morgan (Red Dead Redemption 2)
    12. Pikachu (Pokemon)
    13. Steve (Minecraft)
    14. Solid Snake (Metal Gear Solid)
    15. Crash Bandicoot
    16. Cloud Strife (Final Fantasy VII)
    17. Astarion (Baldur’s Gate 3)
    18. Kazuma Kiryu (Yakuza)
    19. Ellie Williams (The Last of Us)
    20. Nathan Drake (Uncharted)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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