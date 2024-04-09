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    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass 200 milyon aboneye ulaşacak iddiası

    Microsoft’un Activision satın alımı sonrasında Xbox Game Pass abonelik hizmetinin oyun açısından zenginleşeceğini düşünenler 200 milyon abone tahmininde bulunuyor.
    Xbox Game Pass Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un oyun abonelik hizmeti Xbox Games Pass, her ne kadar firmaya zarar ettirse de açık ara oyun sektörünün en büyük abonelik hizmeti durumunda. Microsoft’un önemli satın alımlarla abonelik sayısını arttıracağı düşünülüyor.

    Xbox Game Pass abone sayısı nedir?

    Microsoft’un son verdiği rakamlara göre Game Pass abone sayısı 34 milyonu geçmiş durumda. İki yıl önce bu rakam 25 milyon civarındaydı ve yaklaşık yüzde 40 artış gösteri ancak halen firmaya gelir getirmiyor.

    Analiz uzmanı Michael Pachter, Microsoft’un Activison satın alımı ile birlikte Xbox Game Pass hizmetinin ilgi göreceğini düşünüyor. Uzman 10 yıl içerisinde Game Pass abone sayısının 200 milyonu aşacağını iddia ediyor. Elbette bu rakam oyun sektörü için de muazzam bir seviye ve gelir kalemini etkileyecek derecede büyük.

    İddia gerçekleşir mi bilinmez ancak Diablo IV ile birlikte Game Pass hizmetine olan ilginin artış gösterdiği gündeme gelmişti. En azından 100 milyon rakamı daha gerçekçi gibi duruyor. Pachter ayrıca eski Live Gold şimdi Game Pass Core abonelerinin rakamlara dahil edilmediğini, Live Gold döneminde 50 milyon civarında abone olduğunu, toplam Game Pass abonesinin en az 50 milyon olarak gösterilmesi gerektiğini düşünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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