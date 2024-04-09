Xbox Game Pass 200 milyon aboneye ulaşacak iddiası

Xbox Game Pass abone sayısı nedir?
Microsoft’un son verdiği rakamlara göre Game Pass abone sayısı 34 milyonu geçmiş durumda. İki yıl önce bu rakam 25 milyon civarındaydı ve yaklaşık yüzde 40 artış gösteri ancak halen firmaya gelir getirmiyor.
Analiz uzmanı Michael Pachter, Microsoft’un Activison satın alımı ile birlikte Xbox Game Pass hizmetinin ilgi göreceğini düşünüyor. Uzman 10 yıl içerisinde Game Pass abone sayısının 200 milyonu aşacağını iddia ediyor. Elbette bu rakam oyun sektörü için de muazzam bir seviye ve gelir kalemini etkileyecek derecede büyük.
İddia gerçekleşir mi bilinmez ancak Diablo IV ile birlikte Game Pass hizmetine olan ilginin artış gösterdiği gündeme gelmişti. En azından 100 milyon rakamı daha gerçekçi gibi duruyor. Pachter ayrıca eski Live Gold şimdi Game Pass Core abonelerinin rakamlara dahil edilmediğini, Live Gold döneminde 50 milyon civarında abone olduğunu, toplam Game Pass abonesinin en az 50 milyon olarak gösterilmesi gerektiğini düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...