Xbox Game Pass 200 milyon aboneye ulaşacak iddiası

Tam Boyutta Gör Microsoft’un oyun abonelik hizmeti Xbox Games Pass, her ne kadar firmaya zarar ettirse de açık ara oyun sektörünün en büyük abonelik hizmeti durumunda. Microsoft’un önemli satın alımlarla abonelik sayısını arttıracağı düşünülüyor.

Xbox Game Pass abone sayısı nedir?

Microsoft’un son verdiği rakamlara göre Game Pass abone sayısı 34 milyonu geçmiş durumda. İki yıl önce bu rakam 25 milyon civarındaydı ve yaklaşık yüzde 40 artış gösteri ancak halen firmaya gelir getirmiyor.

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Analiz uzmanı Michael Pachter, Microsoft’un Activison satın alımı ile birlikte Xbox Game Pass hizmetinin ilgi göreceğini düşünüyor. Uzman 10 yıl içerisinde Game Pass abone sayısının 200 milyonu aşacağını iddia ediyor. Elbette bu rakam oyun sektörü için de muazzam bir seviye ve gelir kalemini etkileyecek derecede büyük.

İddia gerçekleşir mi bilinmez ancak Diablo IV ile birlikte Game Pass hizmetine olan ilginin artış gösterdiği gündeme gelmişti. En azından 100 milyon rakamı daha gerçekçi gibi duruyor. Pachter ayrıca eski Live Gold şimdi Game Pass Core abonelerinin rakamlara dahil edilmediğini, Live Gold döneminde 50 milyon civarında abone olduğunu, toplam Game Pass abonesinin en az 50 milyon olarak gösterilmesi gerektiğini düşünüyor.

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