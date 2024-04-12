BAFTA Oyun Ödülleri 2024 kazananları açıklandı (Tam liste)

- BAFTA Game Awards 2024 kazananları
- En iyi oyun
- En iyi animasyon
- En iyi sanatsal başarı
- En iyi ses başarısı
- En iyi İngiliz oyunu
- En iyi çıkış yapan oyun
- En iyi gelişen oyun
- En iyi aile oyunu
- Eğlencenin ötesinde en iyi oyun
- En iyi oyun tasarımı
- En iyi çok oyunculu oyun
- En iyi müzik
- En iyi hikaye anlatımı
- Yeni fikri mülkiyet
- En iyi başrol oyuncusu
- En iyi yardımcı oyuncu
- En iyi teknik başarı
- EE oyuncuların seçimi ödülü
- Yorumlar
BAFTA Oyun Ödülleri, geçtiğimiz yılın en iyi oyunlarını ve yapımcılarını ödüllendiriyor. 11 Nisan’da 20. BAFTA Oyun Ödülleri sahiplerini buldu. BAFTA Game Awards 2024 kazananları Londra’da Queen Elizabeth Hall'da Phil Wang'ın ev sahipliğinde düzenlenen törenle açıklandı.
BAFTA Game Awards 2024 kazananları
- En iyi oyun: Baldur's Gate 3
- En iyi çıkış yapan oyun: Venba
- En iyi ses başarısı: Alan Wake 2
- En iyi multiplayer oyun: Super Mario Bros. Wonder
- En iyi gelişen oyun: Cyberpunk 2077
- En iyi oyun tasarımı: Dave the Diver
- En iyi İngiliz oyunu: Viewfinder
- En iyi sanatsal başarı: Alan Wake 2
- Yeni fikri mülkiyet: Viewfinder
- En iyi hikaye anlatımı: Baldur’s Gate 3
- En iyi başrol oyuncusu: Nadji Jeter, Miles Morales (Marvel's Spider-Man 2)
- En iyi yardımcı oyuncu: Andrew Wincott, Raphael (Baldur’s Gate 3)
- En iyi aile oyunu: Super Mario Bros. Wonder
- EE oyuncularının seçimi: Baldur’s Gate 3
- En iyi animasyon: Hi-Fi Rush
- En iyi müzik: Baldur’s Gate 3
- Eğlencenin ötesinde en iyi oyun: Tchia
- En iyi teknik başarı: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Baldur’s Gate 3, 20. Bafta Oyun Ödülleri'nde en iyi oyun ödülü dahil olmak üzere beş kategoride liderliği alarak geceye damgasını vurdu. Popüler rol yapma oyunu, en iyi oyunun yanı sıra en iyi hikaye ve en iyi müzik kategorilerini kazandı ve seslendirme sanatçısı Andrew Wincott, oyundaki Raphael karakterini seslendiren çalışmasıyla yardımcı rol kategorisinde en iyi performans sanatçısı ödülünü kazandı. Oyun aynı zamanda halk tarafından oylanan yılın EE oyunu ödülünü de kazandı.
Remedy'nin üçüncü şahıs korku-aksiyon oyunu Alan Wake 2, ses başarısı ve sanatsal başarı olmak üzere iki kategoride kazanan yapım oldu. Super Mario Bros. Wonder, en iyi aile ve çok oyunculu (multiplayer) oyun kategorisinin lideri oldu. Viewfinder, İngiliz oyunu ve orijinal mülkiyet olmak üzere iki BAFTA ödülü kazandı. Nadji Jeter, Marvel’s Spider-Man 2’de Miles Morales rolüyle en iyi başrol oyuncu ödülünün sahibi oldu. Cyberpunk 2077, en iyi değişim geçiren oyun seçildi. İşte BAFTA Oyun Ödülleri 2024 kazananları tam liste:
En iyi oyun
- Alan Wake 2 - Remedy Entertainment Plc./Epic Games
- Baldur’s Gate 3 - Larian Studio/Larian Studio
- Dave The Diver - MINTROCKET/MINTROCKET
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo EPD/Nintendo
- Marvel’s Spider-Man 2 - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment
- Super Mario Bros. Wonder - Nintendo EPD/Nintendo
En iyi animasyon
- Alan Wake 2 - Remedy Entertainment Plc./Epic Games
- HI-FI Rush - Tango Gameworks/Bethesda Softworks
- Hogwarts Legacy - Avalanche Software/Warner Bros. Games
- Marvel’s Spider-Man 2 - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment
- Star Wars Jedi: Survivor - Respawn Entertainment/Electronic Arts
- Super Mario Bros. Wonder - Nintendo EPD/Nintendo
- Baldur’s Gate 3 - Larian Studio/Larian Studio
En iyi sanatsal başarı
- Alan Wake 2 - Remedy Entertainment Plc./Epic Games
- Cocoon - Geometric Interactive/Annapurna Interactive
- Diablo IV - Blizzard Entertainment/Blizzard Entertainment
- Final Fantasy XVI - Creative Business Unit III/SQUARE ENIX
- HI-FI Rush - Tango Gameworks/Bethesda Softworks
En iyi ses başarısı
- Alan Wake 2 - Remedy Entertainment Plc./Epic Games
- Call Of Duty: Modern Warfare III - Sledgehammer Games/Activision
- HI-FI Rush - Tango Gameworks/Bethesda Softworks
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo EPD/Nintendo
- Marvel’s Spider-Man 2 - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment
- Star Wars Jedi: Survivor - Respawn Entertainment/Electronic Arts
En iyi İngiliz oyunu
- Cassette Beasts - Bytten Studio/Raw Fury
- Dead Island 2 - Dambuster Studios/PLAION
- Disney Illusion Island - Dlala Studios/Disney
- Football Manager 2024 - Sports Interactive/SEGA Europe
- Viewfinder - Sad Owl Studios/Thunderful Publishing
- Warhammer Age Of Sigmar: Realms of Ruin - Frontier Developments/Frontier Developments
En iyi çıkış yapan oyun
- Cocoon - Geometric Interactive/Annapurna Interactive
- Dave The Diver - MINTROCKET/MINTROCKET
- Dredge - Black Salt Games/Team17 Digital
- Stray Gods: The Roleplaying Musical - Summerfall Studios/Humble Games
- VENBA - Visai Games/Visai Games
- Viewfinder - Sad Owl Studios/Thunderful Publishing
En iyi gelişen oyun
- Cyberpunk 2077 - CD PROJEKT RED/CD PROJEKT RED
- Final Fantasy XIV Online - Creative Business Unit III/Square Enix
- Fortnite - Epic Games/Epic Games
- Forza Horizon 5 - Playground Games/Xbox Game Studios
- Genshin Impact - HoYoverse/HoYoverse
- No Man’s Sky - Hello Games/Hello Games
En iyi aile oyunu
- Cocoon - Geometric Interactive/Annapurna Interactive
- Dave The Diver - MINTROCKET/MINTROCKET
- Disney Illusion Island - Dlala Studios/Disney
- HI-FI Rush - Tango Gameworks/Bethesda Softworks
- Hogwarts Legacy - Avalanche Software/Warner Bros. Games
- Super Mario Bros. Wonder - Nintendo EPD/Nintendo
Eğlencenin ötesinde en iyi oyun
- Chants Of Sennaar - Rundisc/Focus Entertainment
- Goodbye Volcano High - KO_OP/KO_OP
- Tchia - Awaceb/Kepler Interactive
- Terra Nil - Free Lives/Devolver Digital
- Thirsty Suitors - Outerloop Games/Annapurna Interactive
- Venba - Visai Games/Visai Games
En iyi oyun tasarımı
- Cocoon - Geometric Interactive/Annapurna Interactive
- Dave The Diver - MINTROCKET/MINTROCKET
- Dredge - Black Salt Games/Team17 Digital
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo EPD/Nintendo
- Marvel’s Spider-Man 2 - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment
- Viewfinder - Sad Owl Studios/Thunderful Publishing
En iyi çok oyunculu oyun
- Baldur’s Gate 3 - Larian Studio/Larian Studio
- Call Of Duty: Modern Warfare III - Sledgehammer Games/Activision
- Diablo IV - Blizzard Entertainment/Blizzard Entertainment
- Forza Motorsport - Turn 10 Studios/Xbox Game Studios
- Party Animals - Recreate Games/Source Technology
- Super Mario Bros. Wonder - Nintendo EPD/Nintendo
En iyi müzik
- Alan Wake 2 - Remedy Entertainment Plc./Epic Games
- Assassin’s Creed Mirage - Ubisoft/Ubisoft
- Baldur’s Gate 3 - Larian Studio/Larian Studio
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo EPD/Nintendo
- Marvel’s Spider-Man 2 - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment
- Star Wars Jedi: Survivor - Respawn Entertainment/Electronic Arts
En iyi hikaye anlatımı
- Alan Wake 2 - Remedy Entertainment Plc./Epic Games
- Baldur’s Gate 3 - Larian Studio/Larian Studio
- Dredge - Black Salt Games/Team17 Digital
- Final Fantasy XIV Online - Creative Business Unit III/Square Enix
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo EPD/Nintendo
- Star Wars Jedi: Survivor - Respawn Entertainment/Electronic Arts
Yeni fikri mülkiyet
- Chants Of Sennaar - Rundisc/Focus Entertainment
- Dave The Diver - MINTROCKET/MINTROCKET
- Dredge - Black Salt Games/Team17 Digital
- HI-FI Rush - Tango Gameworks/Bethesda Softworks
- Jusant - DON’T NOD/DON’T NOD
- Viewfinder - Sad Owl Studios/Thunderful Publishing
En iyi başrol oyuncusu
- Amelia Tyler (Narrator - Baldur’s Gate 3)
- Cameron Monaghan (Cal Kestis - Star Wars Jedi: Survivor)
- Nadji Jeter (Miles Morales - Marvel’s Spider-Man 2)
- Neil Newbon (Astarion - Baldur’s Gate 3)
- Samantha Béart (Karlach - Baldur’s Gate 3)
- Yuri Lowenthal (Peter Parker - Marvel’s Spider-Man 2)
En iyi yardımcı oyuncu
- Andrew Wincott (Raphael - Baldur’s Gate 3)
- Debra Wilson (Cere Junda - Star Wars Jedi: Survivor)
- Ralph Ineson (Cidolfus “Cid” Telamon - Final Fantasy XVI)
- Sam Lake (Alex Casey - Alan Wake 2)
- Tony Todd (Venom - Marvel’s Spider-Man 2)
- Tracy Wiles (Jaheira - Baldur’s Gate 3)
En iyi teknik başarı
- Alan Wake 2 - Remedy Entertainment Plc./Epic Games
- Final Fantasy XVI - Creative Business Unit III/SQUARE ENIX
- Horizon Call Of The Mountain - Guerrilla and Firesprite/Sony Interactive Entertainment
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo EPD/Nintendo
- Marvel’s Spider-Man 2 - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment
- Starfield - Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks
EE oyuncuların seçimi ödülü
- Baldur’s Gate 3 - Larian Studio/Larian Studio
- Cyberpunk 2077 - CD PROJEKT RED/CD PROJEKT RED
- Fortnite - Epic Games/Epic Games
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo EPD/Nintendo
- Lethal Company - Zeekerss/Zeekerss
- Marvel’s Spider-Man 2 - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...