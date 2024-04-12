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    BAFTA Oyun Ödülleri 2024 kazananları açıklandı (Tam liste)

    20. BAFTA oyun ödülleri kazananları belli oldu. Londra'da düzenlenen BAFTA Game Awards 2024 etkinliğinde Baldur's Gate 3, bir kez daha en iyi oyun ödülünü aldı. 

    BAFTA Oyun Ödülleri, geçtiğimiz yılın en iyi oyunlarını ve yapımcılarını ödüllendiriyor. 11 Nisan’da 20. BAFTA Oyun Ödülleri sahiplerini buldu. BAFTA Game Awards 2024 kazananları Londra’da Queen Elizabeth Hall'da Phil Wang'ın ev sahipliğinde düzenlenen törenle açıklandı.

    BAFTA Game Awards 2024 kazananları

    bafta oyun ödülleri 2024 kazananları listesi Tam Boyutta Gör

    • En iyi oyun: Baldur's Gate 3
    • En iyi çıkış yapan oyun: Venba
    • En iyi ses başarısı: Alan Wake 2
    • En iyi multiplayer oyun: Super Mario Bros. Wonder
    • En iyi gelişen oyun: Cyberpunk 2077
    • En iyi oyun tasarımı: Dave the Diver
    • En iyi İngiliz oyunu: Viewfinder
    • En iyi sanatsal başarı: Alan Wake 2
    • Yeni fikri mülkiyet: Viewfinder
    • En iyi hikaye anlatımı: Baldur’s Gate 3
    • En iyi başrol oyuncusu: Nadji Jeter, Miles Morales (Marvel's Spider-Man 2)
    • En iyi yardımcı oyuncu: Andrew Wincott, Raphael (Baldur’s Gate 3)
    • En iyi aile oyunu: Super Mario Bros. Wonder
    • EE oyuncularının seçimi: Baldur’s Gate 3
    • En iyi animasyon: Hi-Fi Rush
    • En iyi müzik: Baldur’s Gate 3
    • Eğlencenin ötesinde en iyi oyun: Tchia
    • En iyi teknik başarı: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

    Baldur’s Gate 3, 20. Bafta Oyun Ödülleri'nde en iyi oyun ödülü dahil olmak üzere beş kategoride liderliği alarak geceye damgasını vurdu. Popüler rol yapma oyunu, en iyi oyunun yanı sıra en iyi hikaye ve en iyi müzik kategorilerini kazandı ve seslendirme sanatçısı Andrew Wincott, oyundaki Raphael karakterini seslendiren çalışmasıyla yardımcı rol kategorisinde en iyi performans sanatçısı ödülünü kazandı. Oyun aynı zamanda halk tarafından oylanan yılın EE oyunu ödülünü de kazandı.

    Remedy'nin üçüncü şahıs korku-aksiyon oyunu Alan Wake 2, ses başarısı ve sanatsal başarı olmak üzere iki kategoride kazanan yapım oldu. Super Mario Bros. Wonder, en iyi aile ve çok oyunculu (multiplayer) oyun kategorisinin lideri oldu. Viewfinder, İngiliz oyunu ve orijinal mülkiyet olmak üzere iki BAFTA ödülü kazandı. Nadji Jeter, Marvel’s Spider-Man 2’de Miles Morales rolüyle en iyi başrol oyuncu ödülünün sahibi oldu. Cyberpunk 2077, en iyi değişim geçiren oyun seçildi. İşte BAFTA Oyun Ödülleri 2024 kazananları tam liste:

    En iyi oyun

    bafta oyun ödülleri 2024 en iyi oyun kazananı Tam Boyutta Gör

    • Alan Wake 2 - Remedy Entertainment Plc./Epic Games
    • Baldur’s Gate 3 - Larian Studio/Larian Studio
    • Dave The Diver - MINTROCKET/MINTROCKET
    • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo EPD/Nintendo
    • Marvel’s Spider-Man 2 - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment
    • Super Mario Bros. Wonder - Nintendo EPD/Nintendo

    En iyi animasyon

    bafta oyun ödülleri 2024 en iyi animasyon kazananı Tam Boyutta Gör

    • Alan Wake 2 - Remedy Entertainment Plc./Epic Games
    • HI-FI Rush - Tango Gameworks/Bethesda Softworks
    • Hogwarts Legacy - Avalanche Software/Warner Bros. Games
    • Marvel’s Spider-Man 2 - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment
    • Star Wars Jedi: Survivor - Respawn Entertainment/Electronic Arts
    • Super Mario Bros. Wonder - Nintendo EPD/Nintendo
    • Baldur’s Gate 3 - Larian Studio/Larian Studio

    En iyi sanatsal başarı

    bafta oyun ödülleri 2024 en iyi sanatsal başarı kazananı Tam Boyutta Gör

    • Alan Wake 2 - Remedy Entertainment Plc./Epic Games
    • Cocoon - Geometric Interactive/Annapurna Interactive
    • Diablo IV - Blizzard Entertainment/Blizzard Entertainment
    • Final Fantasy XVI - Creative Business Unit III/SQUARE ENIX
    • HI-FI Rush - Tango Gameworks/Bethesda Softworks

    En iyi ses başarısı

    bafta oyun ödülleri 2024 en iyi ses başarısı kazananı Tam Boyutta Gör

    • Alan Wake 2 - Remedy Entertainment Plc./Epic Games
    • Call Of Duty: Modern Warfare III - Sledgehammer Games/Activision
    • HI-FI Rush - Tango Gameworks/Bethesda Softworks
    • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo EPD/Nintendo
    • Marvel’s Spider-Man 2 - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment
    • Star Wars Jedi: Survivor - Respawn Entertainment/Electronic Arts

    En iyi İngiliz oyunu

    bafta oyun ödülleri 2024 en iyi ingiliz oyunu kazananı Tam Boyutta Gör

    • Cassette Beasts - Bytten Studio/Raw Fury
    • Dead Island 2 - Dambuster Studios/PLAION
    • Disney Illusion Island - Dlala Studios/Disney
    • Football Manager 2024 - Sports Interactive/SEGA Europe
    • Viewfinder - Sad Owl Studios/Thunderful Publishing
    • Warhammer Age Of Sigmar: Realms of Ruin - Frontier Developments/Frontier Developments

    En iyi çıkış yapan oyun

    bafta oyun ödülleri 2024 en iyi çıkış yapan oyun kazananı Tam Boyutta Gör

    • Cocoon - Geometric Interactive/Annapurna Interactive
    • Dave The Diver - MINTROCKET/MINTROCKET
    • Dredge - Black Salt Games/Team17 Digital
    • Stray Gods: The Roleplaying Musical - Summerfall Studios/Humble Games
    • VENBA - Visai Games/Visai Games
    • Viewfinder - Sad Owl Studios/Thunderful Publishing

    En iyi gelişen oyun

    bafta oyun ödülleri 2024 en iyi gelişen oyun kazananı Tam Boyutta Gör

    • Cyberpunk 2077 - CD PROJEKT RED/CD PROJEKT RED
    • Final Fantasy XIV Online - Creative Business Unit III/Square Enix
    • Fortnite - Epic Games/Epic Games
    • Forza Horizon 5 - Playground Games/Xbox Game Studios
    • Genshin Impact - HoYoverse/HoYoverse
    • No Man’s Sky - Hello Games/Hello Games

    En iyi aile oyunu

    bafta oyun ödülleri 2024 en iyi aile oyunu kazananı Tam Boyutta Gör

    • Cocoon - Geometric Interactive/Annapurna Interactive
    • Dave The Diver - MINTROCKET/MINTROCKET
    • Disney Illusion Island - Dlala Studios/Disney
    • HI-FI Rush - Tango Gameworks/Bethesda Softworks
    • Hogwarts Legacy - Avalanche Software/Warner Bros. Games
    • Super Mario Bros. Wonder - Nintendo EPD/Nintendo

    Eğlencenin ötesinde en iyi oyun

    bafta oyun ödülleri 2024 eğlencenin ötesinde en iyi oyun kazananı Tam Boyutta Gör

    • Chants Of Sennaar - Rundisc/Focus Entertainment
    • Goodbye Volcano High - KO_OP/KO_OP
    • Tchia - Awaceb/Kepler Interactive
    • Terra Nil - Free Lives/Devolver Digital
    • Thirsty Suitors - Outerloop Games/Annapurna Interactive
    • Venba - Visai Games/Visai Games

    En iyi oyun tasarımı

    bafta oyun ödülleri 2024 en iyi oyun tasarımı kazananı Tam Boyutta Gör

    • Cocoon - Geometric Interactive/Annapurna Interactive
    • Dave The Diver - MINTROCKET/MINTROCKET
    • Dredge - Black Salt Games/Team17 Digital
    • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo EPD/Nintendo
    • Marvel’s Spider-Man 2 - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment
    • Viewfinder - Sad Owl Studios/Thunderful Publishing

    En iyi çok oyunculu oyun

    bafta oyun ödülleri 2024 en iyi multiplayer oyun kazananı Tam Boyutta Gör

    • Baldur’s Gate 3 - Larian Studio/Larian Studio
    • Call Of Duty: Modern Warfare III - Sledgehammer Games/Activision
    • Diablo IV - Blizzard Entertainment/Blizzard Entertainment
    • Forza Motorsport - Turn 10 Studios/Xbox Game Studios
    • Party Animals - Recreate Games/Source Technology
    • Super Mario Bros. Wonder - Nintendo EPD/Nintendo

    En iyi müzik

    bafta oyun ödülleri 2024 en iyi müzik kazananı Tam Boyutta Gör

    • Alan Wake 2 - Remedy Entertainment Plc./Epic Games
    • Assassin’s Creed Mirage - Ubisoft/Ubisoft
    • Baldur’s Gate 3 - Larian Studio/Larian Studio
    • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo EPD/Nintendo
    • Marvel’s Spider-Man 2 - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment
    • Star Wars Jedi: Survivor - Respawn Entertainment/Electronic Arts

    En iyi hikaye anlatımı

    bafta oyun ödülleri 2024 en iyi hikaye anlatımı kazananı Tam Boyutta Gör

    • Alan Wake 2 - Remedy Entertainment Plc./Epic Games
    • Baldur’s Gate 3 - Larian Studio/Larian Studio
    • Dredge - Black Salt Games/Team17 Digital
    • Final Fantasy XIV Online - Creative Business Unit III/Square Enix
    • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo EPD/Nintendo
    • Star Wars Jedi: Survivor - Respawn Entertainment/Electronic Arts

    Yeni fikri mülkiyet

    bafta oyun ödülleri 2024 fikri mülkiyet kazananı Tam Boyutta Gör

    • Chants Of Sennaar - Rundisc/Focus Entertainment
    • Dave The Diver - MINTROCKET/MINTROCKET
    • Dredge - Black Salt Games/Team17 Digital
    • HI-FI Rush - Tango Gameworks/Bethesda Softworks
    • Jusant - DON’T NOD/DON’T NOD
    • Viewfinder - Sad Owl Studios/Thunderful Publishing

    En iyi başrol oyuncusu

    bafta oyun ödülleri 2024 en iyi başrol oyuncusu kazananı Tam Boyutta Gör

    • Amelia Tyler (Narrator - Baldur’s Gate 3)
    • Cameron Monaghan (Cal Kestis - Star Wars Jedi: Survivor)
    • Nadji Jeter (Miles Morales - Marvel’s Spider-Man 2)
    • Neil Newbon (Astarion - Baldur’s Gate 3)
    • Samantha Béart (Karlach - Baldur’s Gate 3)
    • Yuri Lowenthal (Peter Parker - Marvel’s Spider-Man 2)

    En iyi yardımcı oyuncu

    bafta oyun ödülleri 2024 en iyi yardımcı oyuncu kazananı Tam Boyutta Gör

    • Andrew Wincott (Raphael - Baldur’s Gate 3)
    • Debra Wilson (Cere Junda - Star Wars Jedi: Survivor)
    • Ralph Ineson (Cidolfus “Cid” Telamon - Final Fantasy XVI)
    • Sam Lake (Alex Casey - Alan Wake 2)
    • Tony Todd (Venom - Marvel’s Spider-Man 2)
    • Tracy Wiles (Jaheira - Baldur’s Gate 3)

    En iyi teknik başarı

    bafta oyun ödülleri 2024 en iyi teknik başarı kazananı Tam Boyutta Gör

    • Alan Wake 2 - Remedy Entertainment Plc./Epic Games
    • Final Fantasy XVI - Creative Business Unit III/SQUARE ENIX
    • Horizon Call Of The Mountain - Guerrilla and Firesprite/Sony Interactive Entertainment
    • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo EPD/Nintendo
    • Marvel’s Spider-Man 2 - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment
    • Starfield - Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks

    EE oyuncuların seçimi ödülü

    bafta oyun ödülleri 2024 ee oyuncu seçimi kazananı Tam Boyutta Gör

    • Baldur’s Gate 3 - Larian Studio/Larian Studio
    • Cyberpunk 2077 - CD PROJEKT RED/CD PROJEKT RED
    • Fortnite - Epic Games/Epic Games
    • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo EPD/Nintendo
    • Lethal Company - Zeekerss/Zeekerss
    • Marvel’s Spider-Man 2 - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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