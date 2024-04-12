BAFTA Oyun Ödülleri 2024 kazananları açıklandı (Tam liste)

BAFTA Oyun Ödülleri, geçtiğimiz yılın en iyi oyunlarını ve yapımcılarını ödüllendiriyor. 11 Nisan’da 20. BAFTA Oyun Ödülleri sahiplerini buldu. BAFTA Game Awards 2024 kazananları Londra’da Queen Elizabeth Hall'da Phil Wang'ın ev sahipliğinde düzenlenen törenle açıklandı.

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BAFTA Game Awards 2024 kazananları

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En iyi oyun: Baldur's Gate 3

En iyi çıkış yapan oyun: Venba

En iyi ses başarısı: Alan Wake 2

En iyi multiplayer oyun: Super Mario Bros. Wonder

En iyi gelişen oyun: Cyberpunk 2077

En iyi oyun tasarımı: Dave the Diver

En iyi İngiliz oyunu: Viewfinder

En iyi sanatsal başarı: Alan Wake 2

Yeni fikri mülkiyet: Viewfinder

En iyi hikaye anlatımı: Baldur’s Gate 3

En iyi başrol oyuncusu: Nadji Jeter, Miles Morales (Marvel's Spider-Man 2)

En iyi yardımcı oyuncu: Andrew Wincott, Raphael (Baldur’s Gate 3)

En iyi aile oyunu: Super Mario Bros. Wonder

EE oyuncularının seçimi: Baldur’s Gate 3

En iyi animasyon: Hi-Fi Rush

En iyi müzik: Baldur’s Gate 3

Eğlencenin ötesinde en iyi oyun: Tchia

En iyi teknik başarı: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Baldur’s Gate 3, 20. Bafta Oyun Ödülleri'nde en iyi oyun ödülü dahil olmak üzere beş kategoride liderliği alarak geceye damgasını vurdu. Popüler rol yapma oyunu, en iyi oyunun yanı sıra en iyi hikaye ve en iyi müzik kategorilerini kazandı ve seslendirme sanatçısı Andrew Wincott, oyundaki Raphael karakterini seslendiren çalışmasıyla yardımcı rol kategorisinde en iyi performans sanatçısı ödülünü kazandı. Oyun aynı zamanda halk tarafından oylanan yılın EE oyunu ödülünü de kazandı.

Remedy'nin üçüncü şahıs korku-aksiyon oyunu Alan Wake 2, ses başarısı ve sanatsal başarı olmak üzere iki kategoride kazanan yapım oldu. Super Mario Bros. Wonder, en iyi aile ve çok oyunculu (multiplayer) oyun kategorisinin lideri oldu. Viewfinder, İngiliz oyunu ve orijinal mülkiyet olmak üzere iki BAFTA ödülü kazandı. Nadji Jeter, Marvel’s Spider-Man 2’de Miles Morales rolüyle en iyi başrol oyuncu ödülünün sahibi oldu. Cyberpunk 2077, en iyi değişim geçiren oyun seçildi. İşte BAFTA Oyun Ödülleri 2024 kazananları tam liste:

En iyi oyun

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Alan Wake 2 - Remedy Entertainment Plc./Epic Games

Baldur’s Gate 3 - Larian Studio/Larian Studio

Dave The Diver - MINTROCKET/MINTROCKET

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo EPD/Nintendo

Marvel’s Spider-Man 2 - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

Super Mario Bros. Wonder - Nintendo EPD/Nintendo

En iyi animasyon

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Alan Wake 2 - Remedy Entertainment Plc./Epic Games

HI-FI Rush - Tango Gameworks/Bethesda Softworks

Hogwarts Legacy - Avalanche Software/Warner Bros. Games

Marvel’s Spider-Man 2 - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

Star Wars Jedi: Survivor - Respawn Entertainment/Electronic Arts

Super Mario Bros. Wonder - Nintendo EPD/Nintendo

Baldur’s Gate 3 - Larian Studio/Larian Studio

En iyi sanatsal başarı

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Alan Wake 2 - Remedy Entertainment Plc./Epic Games

Cocoon - Geometric Interactive/Annapurna Interactive

Diablo IV - Blizzard Entertainment/Blizzard Entertainment

Final Fantasy XVI - Creative Business Unit III/SQUARE ENIX

HI-FI Rush - Tango Gameworks/Bethesda Softworks

En iyi ses başarısı

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Alan Wake 2 - Remedy Entertainment Plc./Epic Games

Call Of Duty: Modern Warfare III - Sledgehammer Games/Activision

HI-FI Rush - Tango Gameworks/Bethesda Softworks

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo EPD/Nintendo

Marvel’s Spider-Man 2 - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

Star Wars Jedi: Survivor - Respawn Entertainment/Electronic Arts

En iyi İngiliz oyunu

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Cassette Beasts - Bytten Studio/Raw Fury

Dead Island 2 - Dambuster Studios/PLAION

Disney Illusion Island - Dlala Studios/Disney

Football Manager 2024 - Sports Interactive/SEGA Europe

Viewfinder - Sad Owl Studios/Thunderful Publishing

Warhammer Age Of Sigmar: Realms of Ruin - Frontier Developments/Frontier Developments

En iyi çıkış yapan oyun

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Cocoon - Geometric Interactive/Annapurna Interactive

Dave The Diver - MINTROCKET/MINTROCKET

Dredge - Black Salt Games/Team17 Digital

Stray Gods: The Roleplaying Musical - Summerfall Studios/Humble Games

VENBA - Visai Games/Visai Games

Viewfinder - Sad Owl Studios/Thunderful Publishing

En iyi gelişen oyun

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Cyberpunk 2077 - CD PROJEKT RED/CD PROJEKT RED

Final Fantasy XIV Online - Creative Business Unit III/Square Enix

Fortnite - Epic Games/Epic Games

Forza Horizon 5 - Playground Games/Xbox Game Studios

Genshin Impact - HoYoverse/HoYoverse

No Man’s Sky - Hello Games/Hello Games

En iyi aile oyunu

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Cocoon - Geometric Interactive/Annapurna Interactive

Dave The Diver - MINTROCKET/MINTROCKET

Disney Illusion Island - Dlala Studios/Disney

HI-FI Rush - Tango Gameworks/Bethesda Softworks

Hogwarts Legacy - Avalanche Software/Warner Bros. Games

Super Mario Bros. Wonder - Nintendo EPD/Nintendo

Eğlencenin ötesinde en iyi oyun

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Chants Of Sennaar - Rundisc/Focus Entertainment

Goodbye Volcano High - KO_OP/KO_OP

Tchia - Awaceb/Kepler Interactive

Terra Nil - Free Lives/Devolver Digital

Thirsty Suitors - Outerloop Games/Annapurna Interactive

Venba - Visai Games/Visai Games

En iyi oyun tasarımı

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Cocoon - Geometric Interactive/Annapurna Interactive

Dave The Diver - MINTROCKET/MINTROCKET

Dredge - Black Salt Games/Team17 Digital

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo EPD/Nintendo

Marvel’s Spider-Man 2 - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

Viewfinder - Sad Owl Studios/Thunderful Publishing

En iyi çok oyunculu oyun

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Baldur’s Gate 3 - Larian Studio/Larian Studio

Call Of Duty: Modern Warfare III - Sledgehammer Games/Activision

Diablo IV - Blizzard Entertainment/Blizzard Entertainment

Forza Motorsport - Turn 10 Studios/Xbox Game Studios

Party Animals - Recreate Games/Source Technology

Super Mario Bros. Wonder - Nintendo EPD/Nintendo

En iyi müzik

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Alan Wake 2 - Remedy Entertainment Plc./Epic Games

Assassin’s Creed Mirage - Ubisoft/Ubisoft

Baldur’s Gate 3 - Larian Studio/Larian Studio

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo EPD/Nintendo

Marvel’s Spider-Man 2 - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

Star Wars Jedi: Survivor - Respawn Entertainment/Electronic Arts

En iyi hikaye anlatımı

Tam Boyutta Gör

Alan Wake 2 - Remedy Entertainment Plc./Epic Games

Baldur’s Gate 3 - Larian Studio/Larian Studio

Dredge - Black Salt Games/Team17 Digital

Final Fantasy XIV Online - Creative Business Unit III/Square Enix

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo EPD/Nintendo

Star Wars Jedi: Survivor - Respawn Entertainment/Electronic Arts

Yeni fikri mülkiyet

Tam Boyutta Gör

Chants Of Sennaar - Rundisc/Focus Entertainment

Dave The Diver - MINTROCKET/MINTROCKET

Dredge - Black Salt Games/Team17 Digital

HI-FI Rush - Tango Gameworks/Bethesda Softworks

Jusant - DON’T NOD/DON’T NOD

Viewfinder - Sad Owl Studios/Thunderful Publishing

En iyi başrol oyuncusu

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Amelia Tyler (Narrator - Baldur’s Gate 3)

Cameron Monaghan (Cal Kestis - Star Wars Jedi: Survivor)

Nadji Jeter (Miles Morales - Marvel’s Spider-Man 2)

Neil Newbon (Astarion - Baldur’s Gate 3)

Samantha Béart (Karlach - Baldur’s Gate 3)

Yuri Lowenthal (Peter Parker - Marvel’s Spider-Man 2)

En iyi yardımcı oyuncu

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Andrew Wincott (Raphael - Baldur’s Gate 3)

Debra Wilson (Cere Junda - Star Wars Jedi: Survivor)

Ralph Ineson (Cidolfus “Cid” Telamon - Final Fantasy XVI)

Sam Lake (Alex Casey - Alan Wake 2)

Tony Todd (Venom - Marvel’s Spider-Man 2)

Tracy Wiles (Jaheira - Baldur’s Gate 3)

En iyi teknik başarı

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Alan Wake 2 - Remedy Entertainment Plc./Epic Games

Final Fantasy XVI - Creative Business Unit III/SQUARE ENIX

Horizon Call Of The Mountain - Guerrilla and Firesprite/Sony Interactive Entertainment

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo EPD/Nintendo

Marvel’s Spider-Man 2 - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

Starfield - Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks

EE oyuncuların seçimi ödülü

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Baldur’s Gate 3 - Larian Studio/Larian Studio

Cyberpunk 2077 - CD PROJEKT RED/CD PROJEKT RED

Fortnite - Epic Games/Epic Games

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo EPD/Nintendo

Lethal Company - Zeekerss/Zeekerss

Marvel’s Spider-Man 2 - Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

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BAFTA Oyun Ödülleri 2024 kazananları açıklandı (Tam liste)