Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video’da Fallout dizisi yayınlanmaya başladığından beri Fallout oyunlarına ilgi arttı. Bethesda, tüm Fallout oyunlarına yalnızca bir günde beş milyona yakın oyuncunun girdiğini söyledi. Bu sayıya Interplay tarafından yayınlanan orijinal Fallout oyunları, Bethesda’nın Fallout 3, 4 ve 76 oyunu, Obsidian’ın Fallout: New Vegas ve mobil oyun Fallout Shelter dahil.

Fallout 76, dizi uyarlaması sayesinde Steam’de rekor kırdı 1 hf. önce eklendi

Fallout, büyük ölçüde çeşitli tanıtımlar sayesinde Steam ve diğer platformlarda en çok satan oyunlar arasında yer alıyor. Oyun geçen Pazar günü Steam’de 73.3 bin eşzamanlı oyuncuya ulaştı.

Bu ayın başlarında Amazon Prime Video’da yayınlanan Fallout dizisi, ilk sezondan büyük ilgi gördü. Jonathan Nolan’ın Bethesda'dan Todd Howard ile birlikte ortaya çıkardığı dizi, 2296’da, yani Fallout 4’te gösterilen olaylardan dokuz yıl sonrasında geçiyor. Bu nedenle, olay örgüsünü öne çıkardığı için sıklıkla Fallout 5 olarak tanımlandı. Dizinin ikinci sezonu da onaylandı.

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Fallout oyunlarına ilgi arttı: 1 günde 5 milyon oyuncu!