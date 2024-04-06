Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere yılın bu dönemleri hem konsol hem de PC oyuncuları için birbirinden farklı indirimlerle geçiyor. Son olarak Xbox'ın dijital mağazası Microsoft Store'da Bahar İndirimleri başladı. Şu andan itibaren yüzlerce Xbox oyunu 12 gün boyunca indirime girmiş durumda. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

Xbox Store'da Bahar İndirimleri başladı: İşte öne çıkanlar

Xbox Store Bahar İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor. 18 Nisan'a kadar sürecek indirim döneminde, EA SPORTS FC 24 1.399,99 TL yerine 279,99 TL, Cyberpunk 2077 799 TL yerine 399,50 TL, Assassin’s Creed Mirage 900 TL yerine 540 TL, Far Cry 6 600 TL yerine 150 TL ve Need for Speed Heat 539 TL yerine 80,85 TL'ye satın alınabiliyor.

Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz.

2024 yılındaki tüm Steam etkinlikleri ve indirim tarihleri! 1 gün önce eklendi

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Xbox Store'da Bahar İndirimleri başladı! İşte öne çıkanlar