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    Xbox Store'da Bahar İndirimleri başladı: İşte öne çıkanlar

    Xbox'ın dijital mağazası üzerinde merakla beklenen Bahar indirimleri başladı.  Yüzde 80'e varan indirimler için son tarih 18 Nisan. işte Xbox Store'da indirime giren oyunlar...
    Xbox Store'da Bahar İndirimleri başladı! İşte öne çıkanlar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere yılın bu dönemleri hem konsol hem de PC oyuncuları için birbirinden farklı indirimlerle geçiyor. Son olarak Xbox'ın dijital mağazası Microsoft Store'da Bahar İndirimleri başladı. Şu andan itibaren yüzlerce Xbox oyunu 12 gün boyunca indirime girmiş durumda. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

    Xbox Store'da Bahar İndirimleri başladı: İşte öne çıkanlar

    Xbox Store Bahar İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor. 18 Nisan'a kadar sürecek indirim döneminde, EA SPORTS FC 24 1.399,99 TL yerine 279,99 TL, Cyberpunk 2077 799 TL yerine 399,50 TL, Assassin’s Creed Mirage 900 TL yerine 540 TL, Far Cry 6 600 TL yerine 150 TL ve Need for Speed Heat 539 TL yerine 80,85 TL'ye satın alınabiliyor.

    Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz.

    Xbox Store'da Bahar İndirimleri başladı
    Oyun Önceki Fiyatı İndirimli Fiyatı
    Assassin’s Creed® Mirage 900,00 TL 540,00 TL
    Need for Speed™ Heat Deluxe Edition 539,00 TL 80,85 TL
    Cyberpunk 2077 799,00 TL 399,50 TL
    Halo: The Master Chief Collection 1.799 TL 719,60 TL
    STAR WARS Jedi: Survivor 1.399 TL 629,99 TL
    Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition 529,00 TL 264,50 TL
    Evil West 800,00 TL 400,00 TL
    Forza Motorsport Standard Edition 1.169 TL 759,85 TL
    Starfield 1.150 TL 805,00 TL
    Hogwarts Legacy: Dijital Deluxe Edition 1.099 TL 549,50 TL
    Batman: Arkham Collection 307,50 TL 46,12 TL
    Dying Light 2: Stay Human - Reloaded Edition 1.059 TL 529,50 TL
    It Takes Two - Digital Version 399,00 TL 119,70 TL
    Far Cry® 6 600,00 TL 150,00 TL
    Resident Evil Village Gold Edition 999,99 TL 399,99 TL
    Forza Horizon 5 Standard Edition 999,99 TL 499,50 TL
    Red Dead Redemption 2 469,50 TL 154,77 TL
    Mortal Kombat™ 1 1.399 TL 699,50 TL
    Grand Theft Auto V 439,00 TL 219,50 TL
    Xbox Series X|S için NBA 2K24 1.500 TL 300,00 TL
    EA SPORTS FC™ 24 1.399 TL 279,99 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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