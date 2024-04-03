Microsoft, Xbox için ChatGPT benzeri yapay zeka geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Microsoft’un yapay zeka atılımı devam ediyor. Firma şimdi de Xbox için ChatGPT benzeri bir yapay zekalı sohbet robotu geliştiriyor. Microsoft tarafından doğrulanan araç halihazırda Xbox çalışanları tarafından test ediliyor. Xbox AI sohbet robotunun kullanıcı odaklı olmaktan ziyade müşteri desteği görevlerinde kullanılacağı söyleniyor.

Xbox AI sohbet robotu ve dahası geliyor

Aktarılanalra göre Xbox AI sohbet robotu, Microsoft'un Xbox ağı ve ekosistemi için destek belgelerine bağlı olarak çalışıyor. Araç, Microsoft'un destek web sitesinden sorulara yanıt verebiliyor ve hatta oyun iadelerini gerçekleştirebiliyor. Şimdilik bir test ürünü olsa da acın önümüzdeki dönemlerde Xbox müşterilerinin kullanımına sunulacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Xbox'ta oyun yapay zekası genel müdürü olan Haiyan Zhang tarafından yapılan açıklamaya göre araç, Xbox Destek konularını ses veya metinle sorgulayabilen animasyonlu bir karakter olacak. Xbox Support Virtual Agent olarak adlandırılan prototipin oyuncuların mevcut Xbox Destek sayfalarından bilgi alıp doğal dil kullanarak yardım almalarını daha kolay ve hızlı hale getireceği belirtiliyor.

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Bu araç halihazırda dahili olarak test ediliyor olsa da Microsoft’un yapay zeka ve Xbox özelinde daha büyük planları var. Firma Xbox platformuna ve geliştirici araçlarına yapay zeka destekli özellikler ve araçlar getirmeye de çalışıyor. Bu çalışmalar arasında oyunlar için yapay zeka tarafından üretilen eserler, yapay zeka oyun testleri ve Inworld ortaklığıyla yapay zeka NPC'leri de yer alıyor.

Sadece bunlar da değil, Microsoft, içerik moderasyonu da dahil olmak üzere güvenlik ve moderasyon görevleri için yapay zeka destekli Copilot'lar oluşturmayı da planlıyor. Oyunlara yapay zeka destekli asistanlar eklenerek oyun esnasında oyuncuların yardım almalarını sağlayacak geliştirmeler de gündemde. Şimdilik bu planların ne zaman konsola dahil edileceği ise belirsiz.

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Microsoft, Xbox için ChatGPT benzeri yapay zeka geliştiriyor