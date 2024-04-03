Microsoft, Xbox için ChatGPT benzeri yapay zeka geliştiriyor

Xbox AI sohbet robotu ve dahası geliyor
Aktarılanalra göre Xbox AI sohbet robotu, Microsoft'un Xbox ağı ve ekosistemi için destek belgelerine bağlı olarak çalışıyor. Araç, Microsoft'un destek web sitesinden sorulara yanıt verebiliyor ve hatta oyun iadelerini gerçekleştirebiliyor. Şimdilik bir test ürünü olsa da acın önümüzdeki dönemlerde Xbox müşterilerinin kullanımına sunulacağı belirtiliyor.
Bu araç halihazırda dahili olarak test ediliyor olsa da Microsoft’un yapay zeka ve Xbox özelinde daha büyük planları var. Firma Xbox platformuna ve geliştirici araçlarına yapay zeka destekli özellikler ve araçlar getirmeye de çalışıyor. Bu çalışmalar arasında oyunlar için yapay zeka tarafından üretilen eserler, yapay zeka oyun testleri ve Inworld ortaklığıyla yapay zeka NPC'leri de yer alıyor.
Sadece bunlar da değil, Microsoft, içerik moderasyonu da dahil olmak üzere güvenlik ve moderasyon görevleri için yapay zeka destekli Copilot'lar oluşturmayı da planlıyor. Oyunlara yapay zeka destekli asistanlar eklenerek oyun esnasında oyuncuların yardım almalarını sağlayacak geliştirmeler de gündemde. Şimdilik bu planların ne zaman konsola dahil edileceği ise belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...