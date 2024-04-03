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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Xbox için ChatGPT benzeri yapay zeka geliştiriyor

    Microsoft, Xbox için ChatGPT benzeri yapay zeka üzerinde çalışıyor. Kullanıcıların destek istekleri ve oyun iadeleri konusunda yardımcı olabilecek sohbet botunun test aşamasında olduğu bildiriliyor.
    Microsoft, Xbox için ChatGPT benzeri yapay zeka geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un yapay zeka atılımı devam ediyor. Firma şimdi de Xbox için ChatGPT benzeri bir yapay zekalı sohbet robotu geliştiriyor. Microsoft tarafından doğrulanan araç halihazırda Xbox çalışanları tarafından test ediliyor. Xbox AI sohbet robotunun kullanıcı odaklı olmaktan ziyade müşteri desteği görevlerinde kullanılacağı söyleniyor.

    Xbox AI sohbet robotu ve dahası geliyor

    Aktarılanalra göre Xbox AI sohbet robotu, Microsoft'un Xbox ağı ve ekosistemi için destek belgelerine bağlı olarak çalışıyor. Araç, Microsoft'un destek web sitesinden sorulara yanıt verebiliyor ve hatta oyun iadelerini gerçekleştirebiliyor. Şimdilik bir test ürünü olsa da acın önümüzdeki dönemlerde Xbox müşterilerinin kullanımına sunulacağı belirtiliyor.

    Microsoft, Xbox için ChatGPT benzeri yapay zeka geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Xbox'ta oyun yapay zekası genel müdürü olan Haiyan Zhang tarafından yapılan açıklamaya göre araç, Xbox Destek konularını ses veya metinle sorgulayabilen animasyonlu bir karakter olacak. Xbox Support Virtual Agent olarak adlandırılan prototipin oyuncuların mevcut Xbox Destek sayfalarından bilgi alıp doğal dil kullanarak yardım almalarını daha kolay ve hızlı hale getireceği belirtiliyor.

    Bu araç halihazırda dahili olarak test ediliyor olsa da Microsoft’un yapay zeka ve Xbox özelinde daha büyük planları var. Firma Xbox platformuna ve geliştirici araçlarına yapay zeka destekli özellikler ve araçlar getirmeye de çalışıyor. Bu çalışmalar arasında oyunlar için yapay zeka tarafından üretilen eserler, yapay zeka oyun testleri ve Inworld ortaklığıyla yapay zeka NPC'leri de yer alıyor.

    Sadece bunlar da değil, Microsoft, içerik moderasyonu da dahil olmak üzere güvenlik ve moderasyon görevleri için yapay zeka destekli Copilot'lar oluşturmayı da planlıyor. Oyunlara yapay zeka destekli asistanlar eklenerek oyun esnasında oyuncuların yardım almalarını sağlayacak geliştirmeler de gündemde. Şimdilik bu planların ne zaman konsola dahil edileceği ise belirsiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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