Huawei üçe katlanabilir telefonunu bu yıl piyasaya sürebilir

Tam Boyutta Gör Ağır ambargolara rağmen sürpriz yaparak katlanabilir telefon pazarında Samsung’u geçerek lider olan Huawei vites arttırıyor. Firmanın bu yıl bitmeden üçe katlanabilir bir akıllı telefon modelini piyasaya süreceği iddia edildi.

Huawei üçe katlanır telefon geliştiriyor

Huawei tarafından patenti alınan cihaz Z şeklinde katlanıyor ve 2 farklı menteşe tasarımına sahip. İkinci menteşeye bağlı olan kısım ise dış ekran barındırıyor ve katlandığında kullanıma hazır hale geliyor.

Katlanabilir telefon pazarında taşlar yerinden oynadı 2 hf. önce eklendi

Henüz piyasada üçe katlanabilir bir akıllı telefon mevcut değil ve ne tür bir deneyim sunacak bilinmiyor. Galaxy Z Fold ilk piyasaya çıktığında bazı problemler ortaya çıkmış, sonraki nesillerde bu problemler giderilmişti.

Samsung da yakın zamanda üçe katlanabilir bir akıllı telefon konsepti sergilemişti. Bu bakımdan Huawei ve Samsung’un üçe katlanabilir telefon sınıfında kıyasıya bir yarışa gireceğine şüphe yok.

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