Karel'den 2 Soru 20 Hediye!

Teknoloji sektörünün lider kuruluşlarından Karel, sosyal medya üzerinde ödüllü bir yarışma düzenledi. Karel'in, Facebook sayfasını beğenen herkesin katılma şansı kazanacağı yarışmada, kazananlar birbirinden güzel hediyelerin sahibi olacak.





Yarışma Karel hakkında 2 basit sorudan oluşuyor. İlk soruya doğru cevap veren ve ikinci soruya ise en yakın tahmini yapan yarışmacılar çeşitli hediyeler kazanacak.





İşte Karel'in yarışmaya katılanlar için sunduğu hediyeler:





8 adet HP 16GB Flash Bellek





3 Ocak 2013 tarihine kadar devam edecek olan yarışmanın sonuçları 8 Ocak 2013 tarihinde katılımcılara duyurulacak.





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