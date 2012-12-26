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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Karel'den 2 Soru 20 Hediye!

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
DH Bülten
Dh Bülten
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Teknoloji sektörünün lider kuruluşlarından Karel, sosyal medya üzerinde ödüllü bir yarışma düzenledi. Karel'in, Facebook sayfasını beğenen herkesin katılma şansı kazanacağı yarışmada, kazananlar birbirinden güzel hediyelerin sahibi olacak.

Yarışma Karel hakkında 2 basit sorudan oluşuyor. İlk soruya doğru cevap veren ve ikinci soruya ise en yakın tahmini yapan yarışmacılar çeşitli hediyeler kazanacak.

İşte Karel'in yarışmaya katılanlar için sunduğu hediyeler:

1 adet Samsung Galaxy S3
1 adet Apple iPad Mini
1 adet Canon Powershot Dijital Fotoğraf Makinası
1 adet TomTom Navigasyon Cihazı
1 adet Seagate 1TB Harici Disk
1 adet HP All-in-One Ink Yazıcı
6 adet Karel Fonksiyonel Ofis Telefonu
8 adet HP 16GB Flash Bellek

3 Ocak 2013 tarihine kadar devam edecek olan yarışmanın sonuçları 8 Ocak 2013 tarihinde katılımcılara duyurulacak.

Bu eğlenceli yarışmaya katılmak veya daha fazla bilgi almak için lütfen tıklayınız
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