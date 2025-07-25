Türkiye’den 5G ve haberleşme teknolojilerinde çifte hamle

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Tam Boyutta Gör IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, iki kritik iş birliğine ev sahipliği yaptı. ULAK Haberleşme ile Netaş arasında kablosuz iletişim altyapılarında yerli çözümler geliştirmeye yönelik stratejik bir protokol imzalanırken, ULAK ile Teknopark İstanbul da Private 5G tabanlı akıllı kampüs dönüşümünü başlatacak anlaşmayı kamuoyuna duyurdu.

ULAK ve Netaş güçlerini birleştirdi

ULAK ve Netaş tarafından imzalanan protokolle; mevcut ve gelecek nesil kablosuz erişim altyapılarının yerli mühendislik ile tasarlanması, geliştirilmesi, test edilmesi ve sahaya entegrasyonu hedefleniyor. ULAK’ın milli 4.5G ve 5G baz istasyonu çözümleri, Netaş’ın radyo erişim ve savunma haberleşmesindeki teknolojik birikimiyle buluşarak, yüksek güvenlikli ve düşük gecikmeli sistemler geliştirilecek. Ortak geliştirilecek altyapılar; hem sabit hem de mobil kablosuz haberleşme sistemlerini kapsayacak.

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Bu kapsamda geliştirilecek çözümler; kamu kurumları, savunma sanayi kuruluşları ve telekom operatörleri başta olmak üzere, çok sayıda stratejik kullanıcıya hizmet verecek. Netaş’ın IP tabanlı ağ çözümleri ile ULAK’ın afet, kamu güvenliği ve taktik sahalara yönelik haberleşme sistemleri, entegre edilerek sivil ve askeri tüm kullanıcılar için esnek ve güvenli iletişim altyapıları oluşturulacak.

Teknopark İstanbul’da Yerli Private 5G dönemi

ULAK’ın imza attığı bir diğer önemli iş birliği ise Teknopark İstanbul ile gerçekleşti. Taraflar, milli Private 5G altyapısı ile desteklenen akıllı kampüs dönüşümünü başlatmak üzere anlaşma sağladı. ULAK tarafından geliştirilen yerli Private 5G teknolojisi, Teknopark İstanbul’un Ar-Ge, girişimcilik ve üretim süreçlerinde aktif olarak kullanılacak.

İmzalanan protokole göre, ULAK’ın geliştirdiği yüksek hızlı, düşük gecikmeli ve güvenli yerli 5G altyapısı, Teknopark İstanbul’un Ar-Ge, girişimcilik ve üretim faaliyetlerinde etkin biçimde kullanılacak.

Yeni altyapı ile birlikte; akıllı bina sistemleri, sensör destekli güvenlik çözümleri, otonom taşıma teknolojileri ve gelişmiş video analiz sistemleri gibi uygulamalar hayata geçirilecek. Böylece Teknopark İstanbul, yerli 5G destekli ilk akıllı teknoloji geliştirme bölgelerinden biri olacak.

İş birliği, savunma sanayiinden yapay zekâya, siber güvenlikten ileri malzeme teknolojilerine kadar birçok alanda faaliyet gösteren firmalara prototipleme, test, laboratuvar entegrasyonu ve veri güvenliği gibi süreçlerde avantajlar sağlayacak.

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