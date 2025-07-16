Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TurkNet’ten Tencent Games ile iş birliği: PUBG ve COD Mobile’da daha iyi bağlantı!

    TurkNet, PUBG Mobile, Honor of Kings, Call of Duty Mobile gibi popüler oyunların yapımcısı Tencent Games ile doğrudan bağlantı anlaşması yaptı. Gecikme süresi ve bağlantı hızı iyileştirildi.

    TurkNet’ten Tencent Games iş birliği Tam Boyutta Gör
    TurkNet, kullanııcılarına sadece yüksek hız sunmakla kalmıyor; aynı zamanda daha kaliteli ve kararlı bir bağlantı deneyimi sunmak için global teknoloji devleriyle iş birliklerini sürdürüyor. Daha önce Netflix, Steam, Google, Amazon, Microsoft, Meta gibi platformlarla "doğrudan bağlantı" anlaşması yapan TurkNet, bu defa Tencent Games ile iş birliği yaptı. Oyuncular, Tencent Games oyunlarında düşük ping elde edecek.

    İş birliğinin TurkNet kullanıcılarına avantajı ne olacak?

    PUBG Mobile, Honor of Kings ve Call of Duty Mobile gibi dünya çapında milyonlarca oyuncuya sahip oyunların arkasındaki Tencent Games ile yapılan özel peering (doğrudan bağlantı) anlaşması sayesinde TurkNet kullanıcıları, Tencent sunucularına doğrudan erişim sağlıyor. Bu sayede oyun paketlerinin izlediği rota kısaltılarak routing gecikmesi minimuma indiriliyor ve oyun sunucularına erişim süresi anlamına gelen RTT (Round Trip Time) önemli ölçüde düşürülüyor. Sonuç olarak, TurkNet kullanıcıları daha düşük ping ile daha akıcı, takılma ve gecikme yaşanmayan bir oyun deneyimi yaşayacak.

    TurkNet’in bu iş birliği sadece Tencent Games ile sınırlı değil. Şirket, Netflix, Steam, Google, Amazon, Microsoft ve Meta gibi global içerik ve hizmet sağlayıcılarla da doğrudan bağlantı (interconnect/peering) anlaşmaları yürütüyor. Bu anlaşmalar sayesinde kullanıcı verileri, Türkiye'den bu platformlara daha kısa ve daha az yoğun rotalardan yönlendiriliyor. Bu da daha yüksek bağlantı hızı, daha düşük gecikme süresi ve kararlı bir internet deneyimi anlamına geliyor. Bu platformlarda kullanıcı verileri daha kısa rotalardan, daha az tıkanıklıkla ve minimum gecikmeyle hedefe ulaşıyor. Özellikle video akışı, bulut hizmetleri ve dijital oyun platformları gibi bant genişliği yoğun servislerde kullanıcı büyük avantaj elde ediyor.

    TurkNet, daha iyi bir internet için teknik geliştirmeler yapmaya devam ediyor. Bu çalışmaların meyvesi olarak çeşitli hız ölçüm platformlarında birincilik elde ettiğini görüyoruz. Steam'in raporuna göre Türkiye genelinde ortalama indirme hızı 44,9 Mbps iken TurkNet kullanıcıları ortalama 81,7 Mbps hız elde ediyor. Hız testi ölçüm platformu nPerf'in raporunagöreTurkNet; 165 Mbps ile “En Hızlı İndirme”, 123.7 Mbps ile “En İyi Yükleme”, 17,1 ms ile “En Düşük Gecikme Süresi” ve %75,1 ile “En İyi Webde Gezinme Deneyimi” sunuyor. Speedtest'e raporlarında da TurkNet, çok uzun zamandır birinci sırada yer alma başarısı gösterdi.

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

    Profil resmi
    Epirus 1 saat önce

    ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h

    L
    LastStand 1 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kirayı bireysel ödeme olarak göndermek viski bozulur mu mcp şanzıman kronik sorunları zoretanin saç dökülmesi yapar mı in which kullanımı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum