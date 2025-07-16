TurkNet’ten Tencent Games ile iş birliği: PUBG ve COD Mobile’da daha iyi bağlantı!

Tam Boyutta Gör TurkNet, kullanııcılarına sadece yüksek hız sunmakla kalmıyor; aynı zamanda daha kaliteli ve kararlı bir bağlantı deneyimi sunmak için global teknoloji devleriyle iş birliklerini sürdürüyor. Daha önce Netflix, Steam, Google, Amazon, Microsoft, Meta gibi platformlarla "doğrudan bağlantı" anlaşması yapan TurkNet, bu defa Tencent Games ile iş birliği yaptı. Oyuncular, Tencent Games oyunlarında düşük ping elde edecek.

İş birliğinin TurkNet kullanıcılarına avantajı ne olacak?

PUBG Mobile, Honor of Kings ve Call of Duty Mobile gibi dünya çapında milyonlarca oyuncuya sahip oyunların arkasındaki Tencent Games ile yapılan özel peering (doğrudan bağlantı) anlaşması sayesinde TurkNet kullanıcıları, Tencent sunucularına doğrudan erişim sağlıyor. Bu sayede oyun paketlerinin izlediği rota kısaltılarak routing gecikmesi minimuma indiriliyor ve oyun sunucularına erişim süresi anlamına gelen RTT (Round Trip Time) önemli ölçüde düşürülüyor. Sonuç olarak, TurkNet kullanıcıları daha düşük ping ile daha akıcı, takılma ve gecikme yaşanmayan bir oyun deneyimi yaşayacak.

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TurkNet’in bu iş birliği sadece Tencent Games ile sınırlı değil. Şirket, Netflix, Steam, Google, Amazon, Microsoft ve Meta gibi global içerik ve hizmet sağlayıcılarla da doğrudan bağlantı (interconnect/peering) anlaşmaları yürütüyor. Bu anlaşmalar sayesinde kullanıcı verileri, Türkiye'den bu platformlara daha kısa ve daha az yoğun rotalardan yönlendiriliyor. Bu da daha yüksek bağlantı hızı, daha düşük gecikme süresi ve kararlı bir internet deneyimi anlamına geliyor. Bu platformlarda kullanıcı verileri daha kısa rotalardan, daha az tıkanıklıkla ve minimum gecikmeyle hedefe ulaşıyor. Özellikle video akışı, bulut hizmetleri ve dijital oyun platformları gibi bant genişliği yoğun servislerde kullanıcı büyük avantaj elde ediyor.

TurkNet, daha iyi bir internet için teknik geliştirmeler yapmaya devam ediyor. Bu çalışmaların meyvesi olarak çeşitli hız ölçüm platformlarında birincilik elde ettiğini görüyoruz. Steam'in raporuna göre Türkiye genelinde ortalama indirme hızı 44,9 Mbps iken TurkNet kullanıcıları ortalama 81,7 Mbps hız elde ediyor. Hız testi ölçüm platformu nPerf'in raporunagöreTurkNet; 165 Mbps ile “En Hızlı İndirme”, 123.7 Mbps ile “En İyi Yükleme”, 17,1 ms ile “En Düşük Gecikme Süresi” ve %75,1 ile “En İyi Webde Gezinme Deneyimi” sunuyor. Speedtest'e raporlarında da TurkNet, çok uzun zamandır birinci sırada yer alma başarısı gösterdi.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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