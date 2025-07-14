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    Türk Telekom, Türkiye’de ortalama 358 Mbps bağlantı hızı sunuyor

    Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şirketin farklı coğrafyalardaki güncel projelerini paylaşırken aynı zamanda ülke genelinde ortalama 358 Mbps bağlantı hızı sağladıklarını açıkladı.

    Türk Telekom, Türkiye’de ortalama 358 Mbps bağlantı hızı sunuyor Tam Boyutta Gör
    Kısa bir süre önce Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma ile KKTC’nin fiber optik altyapısının geliştirilmesi ve fiber optik kablolar üzerinden sunulan hizmetlerin hanelere ve işletmelere götürülmesi sürecinin Türk Telekom tarafından gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal konu hakkında yaptığı açıklama “Ülkemiz için dijitalleşmeyi sağlayan kilometre taşlarını 81 ilde uçtan uca sağladığımız güçlü fiber altyapımızla oluştururken, bölgemizin teknoloji taşıyıcısı olacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

    Ortalama 358 Mbps bağlantı hızı

    Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yaptığı açıklamada Türkiye’nin dijital dönüşümüne güçlü fiber altyapıyla destek verdiklerini ve 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sunduklarını duyurdu. Önal, Türkiye genelinde ortalama 358 Mbps’i aşan bağlantı hızı sağladıklarına dikkat çekerken fiber ağ altyapısının 482 bin km’ye ulaştığını söyledi.

    “Türkiye genelinde 482 bin km’ye ulaşan fiber ağımız ve 33,2 milyona yükselen fiber hane kapsamamızla bireylerin, kurumların ve kamunun dijitalleşmesini desteklerken, altyapı gücümüzü 5G ve yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek için stratejik bir avantaja dönüştürüyoruz” değerlendirmesinde bulunan Önal, yeni hedef olarak KKTC’yi işaret etti.

    1 yılda 150 bin haneye fiber

    Türk Telekom, Türkiye’de ortalama 358 Mbps bağlantı hızı sunuyor Tam Boyutta Gör
    Önal, Türk Telekom’un bölgenin teknoloji taşıyıcısı olma sorumluluğuyla öncü projelere liderlik ettiğini vurgularken bu vizyon doğrultusunda yüksek hızlı fiber altyapı yatırımıyla KKTC’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti. Türk Telekom, 150 milyon dolarlık yatırımla 1 yıl içinde 150 bin haneye fiber altyapı ulaştıracak. KKTC’deki altyapı projesi için Türk Telekom’un Türkiye’deki gibi 25 yıl imtiyaz süresine sahip olması bekleniyor. Yapılacak yatırımlarla birlikte 10 Mpbs olan hız 1 Gbps seviyesine çıkarılacak. Yatırım sürecinin tamamlanması için 18 ayık bir takvim öngörülüyor.

    Türkiye, en hızlı büyüyen 5 pazardan biri

    FTTH Council Europe’un bu konuda yayınladığı son rapora göre Türkiye, fiber altyapı konusunda Avrupa’nın en hızlı büyüyen 5 pazarı arasında yerini aldı. Rapor, FTTH/B (Eve/Binaya kadar fiber) erişiminde yüzde 76,9 kapsama oranıyla Avrupa ortalaması olan yüzde 74,6’nın üzerinde olunduğunu ortaya koydu. Bu istatistik hakkında Önal, “Rapor tarihi itibarıyla son on iki aylık dönemde Türkiye’deki FTTH/B abone sayısı 1,2 milyon artarken, bu artışın 0,9 milyonunun yalnızca Türk Telekom tarafından sağlanması bizim için büyük bir gurur. Altyapı gücümüzü 5G ve yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek için de stratejik bir avantaja dönüştürüyoruz. LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54’ünü fiberle bağladık. Bu oran dünyada 2030 için hedeflenen oranın üzerinde” dedi.

    Türk Telekom’un uluslararası dijital stratejisinde köprü rolü üstlendiğini belirten Önal, grup şirketi Türk Telekom International’ın 24 ülkede, 135 noktada faaliyet gösterdiğini söyledi. Avrupa, Orta Doğu ve Asya’da veri trafiğini kesintisiz, güvenli ve yüksek kapasiteli şekilde yönettiklerini vurgulayan Önal, “Sadece Türkiye'nin değil bölgenin de dijital altyapısını taşıyan bir operatör olarak konumlanıyoruz” dedi.

    2005'ten bu yana 21,7 milyar dolar yatırım

    Türk Telekom, Türkiye'deki toplam enerji tüketiminin yaklaşık binde 4’lük kısmını tek başına karşılıyor. Önal, bu doğrultuda sürdürülebilir dijitalleşme vizyonunu destekleyen enerji yatırımlarına ağırlık verdiklerini belirtti. Şirketin 2005 yılındaki özelleştirmeden bu yana yaptığı toplam yatırımın 21,7 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Önal, şimdi ise odağın temiz enerji projelerine kaydığını ifade etti.

    Türkiye’nin üç farklı bölgesinde toplam 408 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerinin (GES) kurulacağını açıklayan Önal, bu projelerle birlikte hem enerji maliyetlerini düşürmeyi hem de çevresel etkiyi azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Ekim 2025’te devreye alınması planlanan 98 MW kapasiteli ilk santralin, şirketin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 15’ini karşılaması bekleniyor.

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    turkelvis 3 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 3 gün önce

    teşekkürler

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