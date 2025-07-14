Türk Telekom, Türkiye’de ortalama 358 Mbps bağlantı hızı sunuyor

Ortalama 358 Mbps bağlantı hızı
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yaptığı açıklamada Türkiye’nin dijital dönüşümüne güçlü fiber altyapıyla destek verdiklerini ve 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sunduklarını duyurdu. Önal, Türkiye genelinde ortalama 358 Mbps’i aşan bağlantı hızı sağladıklarına dikkat çekerken fiber ağ altyapısının 482 bin km’ye ulaştığını söyledi.
“Türkiye genelinde 482 bin km’ye ulaşan fiber ağımız ve 33,2 milyona yükselen fiber hane kapsamamızla bireylerin, kurumların ve kamunun dijitalleşmesini desteklerken, altyapı gücümüzü 5G ve yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek için stratejik bir avantaja dönüştürüyoruz” değerlendirmesinde bulunan Önal, yeni hedef olarak KKTC’yi işaret etti.
1 yılda 150 bin haneye fiber
Türkiye, en hızlı büyüyen 5 pazardan biri
FTTH Council Europe’un bu konuda yayınladığı son rapora göre Türkiye, fiber altyapı konusunda Avrupa’nın en hızlı büyüyen 5 pazarı arasında yerini aldı. Rapor, FTTH/B (Eve/Binaya kadar fiber) erişiminde yüzde 76,9 kapsama oranıyla Avrupa ortalaması olan yüzde 74,6’nın üzerinde olunduğunu ortaya koydu. Bu istatistik hakkında Önal, “Rapor tarihi itibarıyla son on iki aylık dönemde Türkiye’deki FTTH/B abone sayısı 1,2 milyon artarken, bu artışın 0,9 milyonunun yalnızca Türk Telekom tarafından sağlanması bizim için büyük bir gurur. Altyapı gücümüzü 5G ve yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek için de stratejik bir avantaja dönüştürüyoruz. LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54’ünü fiberle bağladık. Bu oran dünyada 2030 için hedeflenen oranın üzerinde” dedi.
Türk Telekom’un uluslararası dijital stratejisinde köprü rolü üstlendiğini belirten Önal, grup şirketi Türk Telekom International’ın 24 ülkede, 135 noktada faaliyet gösterdiğini söyledi. Avrupa, Orta Doğu ve Asya’da veri trafiğini kesintisiz, güvenli ve yüksek kapasiteli şekilde yönettiklerini vurgulayan Önal, “Sadece Türkiye'nin değil bölgenin de dijital altyapısını taşıyan bir operatör olarak konumlanıyoruz” dedi.
2005'ten bu yana 21,7 milyar dolar yatırım
Türk Telekom, Türkiye'deki toplam enerji tüketiminin yaklaşık binde 4’lük kısmını tek başına karşılıyor. Önal, bu doğrultuda sürdürülebilir dijitalleşme vizyonunu destekleyen enerji yatırımlarına ağırlık verdiklerini belirtti. Şirketin 2005 yılındaki özelleştirmeden bu yana yaptığı toplam yatırımın 21,7 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Önal, şimdi ise odağın temiz enerji projelerine kaydığını ifade etti.
Türkiye’nin üç farklı bölgesinde toplam 408 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerinin (GES) kurulacağını açıklayan Önal, bu projelerle birlikte hem enerji maliyetlerini düşürmeyi hem de çevresel etkiyi azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Ekim 2025’te devreye alınması planlanan 98 MW kapasiteli ilk santralin, şirketin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 15’ini karşılaması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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teşekkürler
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