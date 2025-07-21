Küresel PC satışları yükselişte: İşte en çok satan markalar

Küresel PC satışları yükselişte
Öncelikle rakamları verecek olursak, 2025’in ikinci çeyreğinde masaüstü ve dizüstü bilgisayar sevkiyatları, 2. çeyrekte %7,4 artarak 67,6 milyon adede ulaştı. Bu yükselişte ise birden fazla belirleyici faktör var. Ekim 2025’te Windows 10 desteğinin sona erecek olması, işletmelerin bilgisayar filolarını güncellemesini hızlandırdı.
Ayrıca yapay zekâ destekli sistemlere olan erken ilgi ve Trump yönetiminin uygulamaya koyabileceği yeni gümrük vergilerine karşılık üreticilerin aldığı önlemler de sevkiyat rakamlarını yukarı taşıdı.
Marka bazında Lenovo %25 pazar payı ve yıllık %15 büyümeyle liderliğini korurken, HP %20,9 payla ikinci sırada yer aldı. Dell %14,5 ile üçüncü sırada ancak pazar payında küçük bir düşüş yaşadı. Apple, yeni M4 işlemcili MacBook satışları sayesinde %8,9 pay ve %13 büyümeyle dördüncülüğünü sürdürdü.
En dikkat çekici büyüme ise Asus’tan geldi. Şirket, %6,8 pazar payına ulaştı ve büyük üreticiler arasında çeyreğin en yüksek artış oranı olan %18’i kaydetti. Analistlere göre sektör, yapay zekâlı sistemlerin yaygınlaşması ve Windows geçiş süreciyle kısa vadede hareketlilik yaşamaya devam edecek gibi görünüyor. Ancak belirsiz ticaret politikaları ve küresel arz-talep dengesizlikleri, önümüzdeki dönem için pozitif tabloyu değiştirebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: