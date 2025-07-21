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    Küresel PC satışları yükselişte: İşte en çok satan markalar

    2025'in ikinci çeyreğinde küresel PC sevkiyatları %8,4 artarak son yılların en yüksek büyümesini gösterdi. Ancak ticaret gerilimleri sektörde endişe yaratıyor. İşte en çok satan markalar...

    Küresel PC satışları yükselişte: İşte en çok satan markalar Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma şirketi Canalys'e göre 2025’in ikinci çeyreğinde masaüstü ve dizüstü bilgisayar sevkiyatları yıllık bazda %7,4 oranında artış gösterdi. Böylelikle pandemi sonrası dönemden bu yana en büyük yıllık büyüme kaydedilmiş oldu. Ancak sektör analistleri, büyümenin kalıcı olmayacağına vurgu yapıyor.

    Küresel PC satışları yükselişte

    Öncelikle rakamları verecek olursak, 2025’in ikinci çeyreğinde masaüstü ve dizüstü bilgisayar sevkiyatları, 2. çeyrekte %7,4 artarak 67,6 milyon adede ulaştı. Bu yükselişte ise birden fazla belirleyici faktör var. Ekim 2025’te Windows 10 desteğinin sona erecek olması, işletmelerin bilgisayar filolarını güncellemesini hızlandırdı.

    Ayrıca yapay zekâ destekli sistemlere olan erken ilgi ve Trump yönetiminin uygulamaya koyabileceği yeni gümrük vergilerine karşılık üreticilerin aldığı önlemler de sevkiyat rakamlarını yukarı taşıdı.

    Küresel PC satışları yükselişte: İşte en çok satan markalar Tam Boyutta Gör
    Buna karşın tüketici tarafında tablo daha karmaşık. Windows 11'in nihayet yaygınlaştığı bu dönemde, bireysel alımlar önceki çeyreklere göre daha ılımlı bir büyüme sergiledi. Şirketler ise temkinli bir strateji izliyor. 

    Marka bazında Lenovo %25 pazar payı ve yıllık %15 büyümeyle liderliğini korurken, HP %20,9 payla ikinci sırada yer aldı. Dell %14,5 ile üçüncü sırada ancak pazar payında küçük bir düşüş yaşadı. Apple, yeni M4 işlemcili MacBook satışları sayesinde %8,9 pay ve %13 büyümeyle dördüncülüğünü sürdürdü.

    En dikkat çekici büyüme ise Asus’tan geldi. Şirket, %6,8 pazar payına ulaştı ve büyük üreticiler arasında çeyreğin en yüksek artış oranı olan %18’i kaydetti. Analistlere göre sektör, yapay zekâlı sistemlerin yaygınlaşması ve Windows geçiş süreciyle kısa vadede hareketlilik yaşamaya devam edecek gibi görünüyor. Ancak belirsiz ticaret politikaları ve küresel arz-talep dengesizlikleri, önümüzdeki dönem için pozitif tabloyu değiştirebilir.

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