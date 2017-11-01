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Karşınızda 600 beygirlik Toyota C-HR

1 yıl
9,7b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toyota'nın ülkemizde üretilen C segmentine yönelik crossover otomobil modeli C-HR, 600 beygirlik performans canavarına dönüştürüldü. İşte spor otomobili katili olarak anılan aracın detayları...
Son dönemde tasarımını en beğendiğim otomobillerden biri de Toyota C-hR. Eksikleriı var mı elbette var, ama duygusal yaklaşmamak da pek mümkün değil. Çünkü Toyota kadar ülkemiz açısından da önem arz bir model zira Türkiye'de üretilen hem ilk hibrit hem de ilk Crossover otomobil. Daha geniş ölçekte baktığımız zamansa Toyota'nın Japonya dışında ürettiği TNGA (Toyota New Global Architecture) platformunda yükselen ilk araç olmasıyla da önemli bir model.

Las Vegas'da düzenlenen ve geleneksel otomobil fuarlarından farklı olarak modifiye araçlar ve çılgın konseptler üzerinde şekillenen SEMA Fuarı'nda Toyota'nın yıldızı CH-R'nin özel versiyonu olan R Tuned oldu. Bir dönemin şampiyon otomobil yarışçısı Dan Gardner tarafından kurulan DG-Spec firmasının modifiye ettiği araç, iç ve dış tasarımdan motor ve şanzımana kadar ciddi şekilde özelleştirme içeriyor.
Standart motorun yerini Toyota'nın 2.4 litre hacmindeki 2AZ-FE motoru almış. Tüm blok ve iç parçaları revize edilen motora 23psi üreten Garret turboşarj, titanyum ve ısıyla sertleştirilemeyen krom-demir alaşımlı valf mekanizması gibi modifiyeler eşlik ediyor. Şanzıman sistemindeki tercih ise Toyota'nın E serisi 5-ileri manuel çözümünden yana yapılmış ama tahmin edeceğiniz üzere o da stok değil. o tarafta da OS Giken kilitli diferansiyel gibi dikkat çekici değişikler karşılıyor bizi.

Yapılan tüm bu değişikliklerin sonucunda ortaya 600 beygir gücünde bir canavar çıkmış. Paylaşılan verilere göre CH-R R Tuned, 0-60 mil hızlanmasını 2.9 saniyede gerçekleştiriyor. Dolayısıyla muhtemel 0-100km/saat hızlanması da muhtemelen 3 saniye civarında gerçekleştirecektir. Aracın yüksek süratte daha iyi tutunabilmesi adına arka kısımda kullanılan ayarlanabilir agresif kanat, otomobil 200km/saat hızla giderken, 140 kiloya yakın yere basma kuvveti sağlıyor. Böylesi agresif bir otomobilin iyi hızlandığı kadar yüksek süratte iyi bir fren performansı gösterm esi şart. Brembo'nun 14-inç rotorlu ve 4 pistonlu kaliperlerden oluşan yarış frenleri kullanılmış.
DG Spec'in üç seviyeli ayarlanabilir hareket kontroll ü süspansiyon sistemi ve 275/35R18 Toyo Proxes RR lastikleri de otomobilin diğer detayları arasında. Motor bloğu, kablolama, aktarma orgaları ve şase özelleştirmelerine ciddi mesai harcayan ekip, iç kısımda ise takla kafesi, yarış koltukları ve konsept çerçevesinde gerek duyulmayan ek ağırlıklardan kurtulmaya yönelik bir takım geliştirmeler yapılmış.
Peki ya sonuç ? Yapılan geniş çaplı modifiye sonucunda 600 beygirlik Toyota CH-R, Big Willow parkurunu 1 dakika 25 saniye ve 22 salise de tamamlayarak Ferrari 488 GTB, Nissan GT-R Nismo, Lamborghini Aventador ve Mercedes AMG GT S gibi süper otomobilleri geride bırakmayı başarmış, gerçekten çok hızlı bir otomobil çıkarmayı başarmışlar. Hatta model bazında süre bilgisine ulaşmak istiyorsanız eğer, buraya tıklayarak pist sonuçlarına ulaşabilirsiniz. 

Teknik olarak CH-R R Tuned'un rakibi Nissan'un Juke-R 2.0 modeli. GT-R Nismo'dan alınan güncellenmiş 600 beygirlik motoruyla o da çılgın bir Crossover. Aradaki fark ise bu özel CH-R'nin Toyota dışında üçüncü parti firma tarafından geliştirilmiş olması. Juke R ise tamamiyle bir Nissan ürünü. İşte belki bu nedenden dolayı muhtemelen seri üretimi olacak bir araç değil ama en azından buradaki çalışmaya gelecek tepkilerin sonucunda kim bilir belki Toyota daha performanslı bir C-HR için de çalışma başlatabilir.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fx57 1 yıl en beğenilen emrekaradag
Orijinalden alıntı: emrekaradag
Toyota kaç para verdi acaba dhye. İlk defa böyle bi haber gördüm :D

Merhaba,
Böyle bir yorum görmek beni çok üzdü açıkçası,
Yaptığım pek çok otomobil videosu var aslında, burada bulabilirsiniz;
donanimhaber.com/...
Mümkün olduğunca teknoloji kısmını öne çıkarmak istiyorum. Eğer sosyal medya hesaplarımda beni takip ederseniz anlarsınız, otomobilere de ilgi duyuyorum ve SEMA 2017'yi yakından takip ediyorum.
Videoya konu araç ise sıradan bir otomobil değil, ülkemizdeki üretime ve istihdama katkısı olan bir model olunca videosunu çekmek ve siz değeri dostlarla paylaşmak istedim.
İstek olursa SEMA 2017 kapsamında ilgi çeken birkaç aracı daha video olarak anlatabilirim, asıl işlerimden vakit bulduğum kadar.
Teşekkür ederim.
Sevgiler,
Orijinalden alıntı: emrekaradagToyota kaç para verdi acaba dhye. İlk defa böyle bi haber gördüm :DMerhaba,Böyle bir yorum görmek be...
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2 Yanıt Yanıtla +51
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EĞİNLİ 1 yıl fx57
Üzülmeyin bu yeni trend,herşeye sözde eleştirisel bakılıyor,bu tavır sosyal medyada aşırı derecede var hiç bir şeyi beğenmeyip yapılan işi aşşağılama sanki birinci görevleri yok sayın onları haber çok ilgimi çekti ancak motor sesini çok duymak isterdim Toyota C-hR'nin Teşekkürler.
Üzülmeyin bu yeni trend,herşeye sözde eleştirisel bakılıyor,bu tavır sosyal medyada aşırı derecede var hiç bir şeyi beğenmeyip yapılan işi aşşağılama sanki biri...
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EnderGelişenOsasunaAtağı 1 yıl
araç güzel fakat tamponu görünce aklıma direkt bu geldi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kesbi 1 yıl
Gereksiz bir haber. Her modifiye aracı haber mi yapacaksınız? Şahini bile modifiye et 1000 beygir yap. Bu mu habercilik? Türk bir firma mı yapmış bu işlemi de haber yapıyorsunuz?
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Zeytinbey 1 yıl
Süspansiyonlarda oynama yapıldığı belli araç normalde daha yüksek görünüyor... Zaten şasi hariç neredeyse her parça ile oynanmış... Toyota'nın yeni şasi platformunun sınırları epey yüksek olmuş anlaşılan... Bu şasi üzerine bir GT 86 nasıl olur merak ediyorum...
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kadirirdem 1 yıl
Tasarımı da güzel görünüyor.
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ONIONBUD 1 yıl

sabah.com.tr/...
12 nolu fotodaki taş gibi araba
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koyunsavar 1 yıl
Japon larin dizayn berbat bence.
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tufanumur12 1 yıl
Bu araç her hali ile güzel araç. Böylesine bir donanıma Ülkemizde sahip olsak bile vergisini ödemek :)
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FIRAT_G_ 1 yıl
Kaç kuruş in Türki?
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drdonanım 1 yıl
Ellerine Sağlık çok güzel bir video olmuş. 6 aydır yaklaşık 15K bu aracın 1.8 Hybrit versiyonunu kullanıyorum senin de söylediğin gibi inanılmaz bir araç her gören bir daha bakıyor ve sessizliği anlatılacak bir şey değil kullanmanız lazım fırsatı olan gitsin denesin ben 2 kere denedim 3 ncüde aracı satın almıştım dikkat edin :)
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TIME 1 yıl
Guzel haber .ama bize degil.
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