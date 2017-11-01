Karşınızda 600 beygirlik Toyota C-HR

Toyota'nın ülkemizde üretilen C segmentine yönelik crossover otomobil modeli C-HR, 600 beygirlik performans canavarına dönüştürüldü. İşte spor otomobili katili olarak anılan aracın detayları...

Son dönemde tasarımını en beğendiğim otomobillerden biri de Toyota C-hR. Eksikleriı var mı elbette var, ama duygusal yaklaşmamak da pek mümkün değil. Çünkü Toyota kadar ülkemiz açısından da önem arz bir model zira Türkiye'de üretilen hem ilk hibrit hem de ilk Crossover otomobil. Daha geniş ölçekte baktığımız zamansa Toyota'nın Japonya dışında ürettiği TNGA (Toyota New Global Architecture) platformunda yükselen ilk araç olmasıyla da önemli bir model.



Las Vegas'da düzenlenen ve geleneksel otomobil fuarlarından farklı olarak modifiye araçlar ve çılgın konseptler üzerinde şekillenen SEMA Fuarı'nda Toyota'nın yıldızı CH-R'nin özel versiyonu olan R Tuned oldu. Bir dönemin şampiyon otomobil yarışçısı Dan Gardner tarafından kurulan DG-Spec firmasının modifiye ettiği araç, iç ve dış tasarımdan motor ve şanzımana kadar ciddi şekilde özelleştirme içeriyor.

Standart motorun yerini Toyota'nın 2.4 litre hacmindeki 2AZ-FE motoru almış. Tüm blok ve iç parçaları revize edilen motora 23psi üreten Garret turboşarj, titanyum ve ısıyla sertleştirilemeyen krom-demir alaşımlı valf mekanizması gibi modifiyeler eşlik ediyor. Şanzıman sistemindeki tercih ise Toyota'nın E serisi 5-ileri manuel çözümünden yana yapılmış ama tahmin edeceğiniz üzere o da stok değil. o tarafta da OS Giken kilitli diferansiyel gibi dikkat çekici değişikler karşılıyor bizi.



Yapılan tüm bu değişikliklerin sonucunda ortaya 600 beygir gücünde bir canavar çıkmış. Paylaşılan verilere göre CH-R R Tuned, 0-60 mil hızlanmasını 2.9 saniyede gerçekleştiriyor. Dolayısıyla muhtemel 0-100km/saat hızlanması da muhtemelen 3 saniye civarında gerçekleştirecektir. Aracın yüksek süratte daha iyi tutunabilmesi adına arka kısımda kullanılan ayarlanabilir agresif kanat, otomobil 200km/saat hızla giderken, 140 kiloya yakın yere basma kuvveti sağlıyor. Böylesi agresif bir otomobilin iyi hızlandığı kadar yüksek süratte iyi bir fren performansı gösterm esi şart. Brembo'nun 14-inç rotorlu ve 4 pistonlu kaliperlerden oluşan yarış frenleri kullanılmış.

DG Spec'in üç seviyeli ayarlanabilir hareket kontroll ü süspansiyon sistemi ve 275/35R18 Toyo Proxes RR lastikleri de otomobilin diğer detayları arasında. Motor bloğu, kablolama, aktarma orgaları ve şase özelleştirmelerine ciddi mesai harcayan ekip, iç kısımda ise takla kafesi, yarış koltukları ve konsept çerçevesinde gerek duyulmayan ek ağırlıklardan kurtulmaya yönelik bir takım geliştirmeler yapılmış.

Peki ya sonuç ? Yapılan geniş çaplı modifiye sonucunda 600 beygirlik Toyota CH-R, Big Willow parkurunu 1 dakika 25 saniye ve 22 salise de tamamlayarak Ferrari 488 GTB, Nissan GT-R Nismo, Lamborghini Aventador ve Mercedes AMG GT S gibi süper otomobilleri geride bırakmayı başarmış, gerçekten çok hızlı bir otomobil çıkarmayı başarmışlar. Hatta model bazında süre bilgisine ulaşmak istiyorsanız eğer, buraya tıklayarak pist sonuçlarına ulaşabilirsiniz.



Teknik olarak CH-R R Tuned'un rakibi Nissan'un Juke-R 2.0 modeli. GT-R Nismo'dan alınan güncellenmiş 600 beygirlik motoruyla o da çılgın bir Crossover. Aradaki fark ise bu özel CH-R'nin Toyota dışında üçüncü parti firma tarafından geliştirilmiş olması. Juke R ise tamamiyle bir Nissan ürünü. İşte belki bu nedenden dolayı muhtemelen seri üretimi olacak bir araç değil ama en azından buradaki çalışmaya gelecek tepkilerin sonucunda kim bilir belki Toyota daha performanslı bir C-HR için de çalışma başlatabilir.

