Katlanabilen telefon yarışına Alcatel de giriyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Katlanabilen telefon rekabetine giren üreticilerden biri de Alcatel olacak. Markanın arkasındaki isim olan TCL, bizzat kendi yatırımıyla katlanan ekran geliştirdi ve ilk cihaz tasarımını gösterdi.
Huawei ve Samsung'dan sonra katlanabilen telefon sergileyen üreticilerden biri de Alcatel oldu. Şirketin ana üreticisi olan TCL tarafından geliştirilen ekran ve kullanıldığı cihaz videomuzda.
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Katlanabilir telefonlar bence birsonraki yaygin populer tasarim olacak. Apple da baslamis... Apple ile son kez estetikte bir rutus bekliyorum yani en ideali Apple cikartiktan sonraki " esinlenmeler " en ideali olacak gibi :) .
Alcatel ergonomiyi ozellikle cihaz kapali iken elde tutulabilir olmasi gerektigini unutmus! Huawei de benzer ozensizligi var.
tuşlu cihazlar bile satılırken giriş ve orta seviye akıllı cihazlar tedavülden kalkmayacaktır
muhtemelen katlanır cihazlar "fiyat bazında" pek kabul görmeyecek fiyatları 1500lere doğru inecek zira şuanki fiyatlar bile insanları isyan ettiriyor hem burda hem yurtdışında
bir dönemin hatırası olup tozlu raflarda yerinimi alacak.