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Katlanabilen telefon yarışına Alcatel de giriyor

2 ay
7,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Katlanabilen telefon rekabetine giren üreticilerden biri de Alcatel olacak. Markanın arkasındaki isim olan TCL, bizzat kendi yatırımıyla katlanan ekran geliştirdi ve ilk cihaz tasarımını gösterdi.
Huawei ve Samsung'dan sonra katlanabilen telefon sergileyen üreticilerden biri de Alcatel oldu. Şirketin ana üreticisi olan TCL tarafından geliştirilen ekran ve kullanıldığı cihaz videomuzda. 

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malkooklam 2 ay en beğenilen
bunlar yalan 4 yıl sonra apple bulacak katlanırı!
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oly1786 2 ay
Bu Alcatel'in de ismi var cismi yok, hep şu yenilik , bu inovasyon haberlerinde ama telefon nerelerde?
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scorpion20 2 ay oly1786
aynen alcatel yazdığını görünce geldim bende ama
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malkooklam 2 ay en beğenilen
bunlar yalan 4 yıl sonra apple bulacak katlanırı!
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dere.beyi 2 ay
hayret herkes ilk kez apple'ın başlatmadığı trende yönelmiş :)
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asdasdqwertyveyaalxyvance 2 ay
erdi beyin son söylediğine katılıyorum katlanır tablet yerine normal boyutlardaki telefonları katlayıp rahatça cebimize sığdıralım
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smart1978 2 ay
Huawei ekran uretmiyor ekran tedarik ediyor. Kotuleri LG BOe iyisi ama en iyisi olmayanlari da Samsung ...
Katlanabilir telefonlar bence birsonraki yaygin populer tasarim olacak. Apple da baslamis... Apple ile son kez estetikte bir rutus bekliyorum yani en ideali Apple cikartiktan sonraki " esinlenmeler " en ideali olacak gibi :) .
Alcatel ergonomiyi ozellikle cihaz kapali iken elde tutulabilir olmasi gerektigini unutmus! Huawei de benzer ozensizligi var.
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dostum kertenkele 2 ay
Bu gidişle gelecekte piyasa da normal telefon kalmayacak diye korkuyorum bizi 15,20 bin tl lik telefonlara mahkum edecekler.
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hamza5806 2 ay dostum kertenkele
öyle bir şey olmaz şuan gezegendeki her 4 5 telefondan 1i tuşlu
tuşlu cihazlar bile satılırken giriş ve orta seviye akıllı cihazlar tedavülden kalkmayacaktır
muhtemelen katlanır cihazlar "fiyat bazında" pek kabul görmeyecek fiyatları 1500lere doğru inecek zira şuanki fiyatlar bile insanları isyan ettiriyor hem burda hem yurtdışında
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Escapetolife 2 ay
Casper'dan bir devrim "Casper Via fold" diye reklamları ne zaman göreceğiz acaba.
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joven 2 ay
Bükülebilir ekranlar yıllar içerisinde kabul görecekmi yoksa
bir dönemin hatırası olup tozlu raflarda yerinimi alacak.
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