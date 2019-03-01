Katlanabilen telefon yarışına Alcatel de giriyor

Katlanabilen telefon rekabetine giren üreticilerden biri de Alcatel olacak. Markanın arkasındaki isim olan TCL, bizzat kendi yatırımıyla katlanan ekran geliştirdi ve ilk cihaz tasarımını gösterdi.

Huawei ve Samsung'dan sonra katlanabilen telefon sergileyen üreticilerden biri de Alcatel oldu. Şirketin ana üreticisi olan TCL tarafından geliştirilen ekran ve kullanıldığı cihaz videomuzda.