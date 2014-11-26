Kesintisiz Fotoğraf ve Video Çekimi İçin Kingston Kapasiteyi Katladı

Kingston Digital, standart Class 10 hafıza kartlarından çok daha hızlı olan microSDHC, microSDXC ve SDHC/SDXC kartlarının kapasitelerini iki katına çıkardı.

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Dünyanın lider bağımsız bellek üreticisi Kingston Technology’nin Flash bellek şirketi olan Kingston Digital Inc., yeni yüksek kapasiteli Class 10 UHS-I microSD ve Class 10 UHS-I SDHC/SDXC kart modellerini duyurdu.128GB kapasite seçeneğine kavuşan Class 10 UHS-I microSD kart akıllı telefon ve tabletinizde geniş yer kaplayan uygulamalar, müzikler, fotoğraflar ve videolar için mükemmel bir çözüm sunuyor. microSDHC ve microSDXC destekleyen cihazlara uyumlu olan ürün, sahip olduğu UHS-I teknolojisi sayesinde sağladığı yüksek hızla kesintisiz HD video ve fotoğraf kaydı yapabiliyor.Kingston’ın 256GB’a kadar kapasiteli yeni Class 10 UHS-I SDHC/SDXC kartı da UHS-I teknolojisi ile çok etkileyici performans sergilemesinin yanı sıra ekstra depolama kartına ihityaç duymadan çok daha fazla 1080p ve 3D video kaydetmeyi mümkün kılıyor. 90MB/sn okuma ve 45MB/sn yazma hızlarına ulaşabilen ürün, standart Class 10 SDHC/SDXC kartlardan çok daha hızlı dosya transferi yapabiliyor. Yüksek kapasiteli Kingston Class 10 UHS-I SDHC/SDXC ile fotoğrafçılar RAW ve JPEG gibi yüksek yoğunluklu görsel dosyalarından çok daha fazla sayıda kaydedebilirken, yüksek yazma hızı sayesinde de sürekli çekim ve video kayıt işlemlerini de sorunsuz bir şekilde yapabiliyor.Class 10 UHS-I microSD kartlar 16GB, 32GB, 64GB ve 128GB kapasite seçenekleriyle geliyor. Class 10 UHS-I SDHC/SDXC kartlar ise 16GB, 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB kapasite seçeneklerine sahip. Ömür boyu garanti ve efsanevi Kingston güvenilirliği ile desteklenen ürünler hakkında detaylı bilgi almak için www.kingston.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.