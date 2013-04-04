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Kibardin Design'dan havada asılı kalabilen fare konsepti: Bat

6 yıl
836
1
17
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Kibardin Design'dan havada asılı kalabilen fare konsepti: Bat
Teknoloji dünyasının, her geçen gün farklı yeniliklere gebe olduğunu söylemek mümkün. Teknoloji dünyasında yaşanan bu yeniliklerden, bilgisayar çevre birimlerinden fareler de nasibini alıyor. Kibardin Design firması, havada asılı kalabilen kablosuz fare konsepti üzerindeki örtüleri bir süre önce kaldırdı.
Bat yani yarasa olarak isimlendirilen fare prototipi, 135 mm x 145 mm x 40 mm ölçülerinde; farenin altındaki platform ise 240 mm x 240 mm x 20 mm ölçülerinde tasarlanmış. Bat ile bütünleşik haldeki halkada bir mıknatısın bulunduğu belirtiliyor. Mıknatıs ile platform arasında oluşan manyetik alan sayesinde fare havada 40 mm asılı kalabiliyor. Fareye elimizi koyduğumuzda ise fare ile platform arasındaki mesafe 10 mm'ye kadar iniyor.
Peki Kibardin Design, sadece farklılık oluşturabilmek ve tüketicilerin dikkatini üzerine çekebilmek adına mı böyle bir prototipi geliştirme kararı almış?
Firmaya göre bu tasarımın temel amacı, ''Karpal Tünel Sendromu'' rahatsızlığının önüne geçebilmek. Gününün önemli bir bölümünü bilgisayar veya oyun konsolu başında geçiren kişilerin karşılaşabileceği rahatsızlık, parmaklarda uyuşma - yanma hissi - güç kaybı ve bilekten kola kadar uzanabilen şiddetli ağrı gibi belirtilere sahip. Rahatsızlığın ileri safhalarında tedavi için cerrahi müdahalelerin dahi gerekebildiği belirtiliyor.
Merak eden okuyucularımız için Bat şu anda test aşamasında ve firmanın pazar araştırmaları tüm hızıyla sürüyor.
Kibardin Design'dan havada asılı kalabilen fare konsepti: Bat
Kibardin Design'dan havada asılı kalabilen fare konsepti: Bat
Kibardin Design'dan havada asılı kalabilen fare konsepti: Bat
Kibardin Design'dan havada asılı kalabilen fare konsepti: Bat

http://www.kibardindesign.com/en/collection/collection-17/levitating-wireless-computer-mouse-bat.aspx Yorum Yaz
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erci501 6 yıl en beğenilen
uçan fare
1 Yanıt Yanıtla +8
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Psydia 6 yıl furkant1
furkant1
oray
guzel konsept de elle nasil ergonomik olabilir mouse'u ucarken tutmak bilemiyorum... Bi de neden ben mouse'u havada tutmak istiyim?

Surtunmeyi sifira indirmek icin


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furkant1orayguzel konsept de elle nasil ergonomik olabilir mouse'u ucarken tutmak bilemiyorum... Bi de neden ben mouse'u ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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alito 6 yıl
Annem bunu tabak sanıp üstüne kek, çay filan koyar kesin
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sanitarium8787 6 yıl
Bence üzerinde bir de SUPERMAN logosu olaymış eyimiş:)
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TheseCrazyTurk 6 yıl
havada fare mi?
havada fare ne ararla bazarda?
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berkkarabacak 6 yıl
yılın en gereksiz icadı ödülünü veriyorum ben bunlara
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furkant1 6 yıl
Iyiki bisey dedik herkes aystayn kesildi.
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seconder77 6 yıl
Psydia
furkant1
orayguzel konsept de elle nasil ergonomik olabilir mouseu ucarken tutmak bilemiyorum... Bi de neden ben mouseu havada tutmak istiyim?
Surtunmeyi sifira indirmek icin
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yerle olan sürtünmesini engelleyebilirsin ama hava ile olan sürtünmeyi engellemek için fareyi havasız cam fanus içinde kullanman lazım
yani sürtünme sıfır edeğil
aynı madalyalardan bende istiyorum
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HumbiGumbi 6 yıl
bunun yanına bide uçan bardaklık ne güzel olurdu artık fareyi bırak bardağı al derdi kalmazdı :D
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famouse 6 yıl
güzel konsept
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DH Misafiri 6 yıl
Alt tabakanin disina cikdiginizda fare elinizden düsebilir belki ucabilir :D
yakinda klavede ucar :D
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MxFxOx 6 yıl
genek kullanıma uygun olmaz.tasarımcılar kullanabilir.Ayrıca elinizin ağırlığını farenin üstüne aktardığnızda fare sağa sola fırlayabilir.
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