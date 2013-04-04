Kibardin Design'dan havada asılı kalabilen fare konsepti: Bat

Teknoloji dünyasının, her geçen gün farklı yeniliklere gebe olduğunu söylemek mümkün. Teknoloji dünyasında yaşanan bu yeniliklerden, bilgisayar çevre birimlerinden fareler de nasibini alıyor. Kibardin Design firması, havada asılı kalabilen kablosuz fare konsepti üzerindeki örtüleri bir süre önce kaldırdı.



Bat yani yarasa olarak isimlendirilen fare prototipi, 135 mm x 145 mm x 40 mm ölçülerinde; farenin altındaki platform ise 240 mm x 240 mm x 20 mm ölçülerinde tasarlanmış. Bat ile bütünleşik haldeki halkada bir mıknatısın bulunduğu belirtiliyor. Mıknatıs ile platform arasında oluşan manyetik alan sayesinde fare havada 40 mm asılı kalabiliyor. Fareye elimizi koyduğumuzda ise fare ile platform arasındaki mesafe 10 mm'ye kadar iniyor.



Peki Kibardin Design, sadece farklılık oluşturabilmek ve tüketicilerin dikkatini üzerine çekebilmek adına mı böyle bir prototipi geliştirme kararı almış?

Firmaya göre bu tasarımın temel amacı, ''Karpal Tünel Sendromu'' rahatsızlığının önüne geçebilmek. Gününün önemli bir bölümünü bilgisayar veya oyun konsolu başında geçiren kişilerin karşılaşabileceği rahatsızlık, parmaklarda uyuşma - yanma hissi - güç kaybı ve bilekten kola kadar uzanabilen şiddetli ağrı gibi belirtilere sahip. Rahatsızlığın ileri safhalarında tedavi için cerrahi müdahalelerin dahi gerekebildiği belirtiliyor.



Merak eden okuyucularımız için Bat şu anda test aşamasında ve firmanın pazar araştırmaları tüm hızıyla sürüyor.



http://www.kibardindesign.com/en/collection/collection-17/levitating-wireless-computer-mouse-bat.aspx