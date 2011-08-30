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Kingmax, ED-01 serisi USB 3.0 destekli belleklerine 64 GB ve 128 GB'lık üye ekledi

7 yıl
9,6b
1
4
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Taşınabilir sabit disk, USB bellek, SSD sürücü ve bellek kartı gibi veri depolama çözümleri üreten Kingmax firması, ED-01 serisi USB belleklerine 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki yeni kapasite seçeneği ekledi. Hatırlatmak gerekirse ED-01 serisi daha önce tüketici ihtiyaçlarına göre 8 GB ile 32 GB arası kapasite sunuyordu.
74.5 x 20 x 9 mm boyutlarında ve yalnızca 10.5 gram ağırlığında tasarlanan USB bellekler, anakartlarda git gide standart haline gelen USB 3.0 teknolojisine destek veriyor. Tek çipli UFD kontrolcü çözümü sayesinde USB 2.0 teknolojisiyle geriye dönük uyum ve daha stabil çalışma vadeden USB bellekler 66 MB / sn okuma, 41 MB / sn yazma hızı iddiası taşıyor.
5 yıl garanti dahilinde satılan Kingmax USB belleklerin fiyatına dair bilgi ise bulunmuyor

http://www.kingmax.com/product_info.asp?fid=151&mid=190&cid=304&id=2050 Yorum Yaz
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mokinto 7 yıl
USB 2.5 olmuş
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Huzur_02 7 yıl
USB bellekler 66 MB / sn okuma, 41 MB / sn yazma hızı iddiası taşıyor.
pratikte mi? teoride mi?
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S 7 yıl
İhtiyaçları karşılacayacak bir USB bellek
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SystemApps 7 yıl Huzur_02
Huzur_02

USB bellekler 66 MB / sn okuma, 41 MB / sn yazma hızı iddiası taşıyor.

pratikte mi? teoride mi?


bu değerlerin teoride olması imkansız zaten sonuçta usb3.0 dan bahsediyoruz.

bu değerler firmanın idda ettiği değerler.Yani firmanın yaptığı testler sonucunda ulaşılmış değerler.Tabiki aynı değerleri evde yakalayabilirmiyiz orası meçhul
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