Kingmax, ED-01 serisi USB 3.0 destekli belleklerine 64 GB ve 128 GB'lık üye ekledi

Taşınabilir sabit disk, USB bellek, SSD sürücü ve bellek kartı gibi veri depolama çözümleri üreten Kingmax firması, ED-01 serisi USB belleklerine 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki yeni kapasite seçeneği ekledi. Hatırlatmak gerekirse ED-01 serisi daha önce tüketici ihtiyaçlarına göre 8 GB ile 32 GB arası kapasite sunuyordu.



74.5 x 20 x 9 mm boyutlarında ve yalnızca 10.5 gram ağırlığında tasarlanan USB bellekler, anakartlarda git gide standart haline gelen USB 3.0 teknolojisine destek veriyor. Tek çipli UFD kontrolcü çözümü sayesinde USB 2.0 teknolojisiyle geriye dönük uyum ve daha stabil çalışma vadeden USB bellekler 66 MB / sn okuma, 41 MB / sn yazma hızı iddiası taşıyor.



5 yıl garanti dahilinde satılan Kingmax USB belleklerin fiyatına dair bilgi ise bulunmuyor



http://www.kingmax.com/product_info.asp?fid=151&mid=190&cid=304&id=2050