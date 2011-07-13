Klipsch'den aktif ses yalıtım özelliğine sahip kulaklık: Mode

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Ses uzmanı firmalardan Klipsch, aktif ses yalıtım özellikli kulaklığı Mode'u tanıttı.
Kullanılmadığı zaman katlanabilme özelliğiyle gelen Mode, 356 gram ağırlığında tasarlanmış. Yüksek kalitede deri malzemeye yer verilen kulaklığın sağ ve sol kısmında 40 mm'lik woofer ve 15 mm'lik tweeter bulunuyor.
20 Hz - 20 kHz frekans aralığına, 32 ohm empedans değerine ve 97.5 dB SNR (Signal-to-noise ratio) değerine sahip kulaklığın aktif ses yalıtım özelliğinin kullanılabilmesi için ekstradan pil gücü gerekiyor ve pil, 45 saate kadar faaliyet gösterebiliyor.
Klipsch, yeni kulaklığın kesin çıkış tarihi (yalnızca sonbaharda geleceği söylenmiş) veya fiyatına ilişkin açıklama yapmadı.
http://www.klipsch.com/product/75768.58700.0.0.0/1013078/_/Klipsch_Mode_Noise_Cancelling_Headphones Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Görünüm gerçekten harika. Ayrıca 40mm woofer ve 15mm'lik tweeter ile iyi iş çıkaracak gibi duruyor. Ama bana sesi biraz boğuk ve bass ağırlıklı olur gibi geliyor. Belki de Monster'a rakip olarak çıkarmışlardır...
350 dolarmış sanırım ama çok estetik görünüyor prof. işi yani :D