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Klipsch'den aktif ses yalıtım özelliğine sahip kulaklık: Mode

7 yıl
12,1b
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8
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Ses uzmanı firmalardan Klipsch, aktif ses yalıtım özellikli kulaklığı Mode'u tanıttı.
Kullanılmadığı zaman katlanabilme özelliğiyle gelen Mode, 356 gram ağırlığında tasarlanmış. Yüksek kalitede deri malzemeye yer verilen kulaklığın sağ ve sol kısmında 40 mm'lik woofer ve 15 mm'lik tweeter bulunuyor.
20 Hz - 20 kHz frekans aralığına, 32 ohm empedans değerine ve 97.5 dB SNR (Signal-to-noise ratio) değerine sahip kulaklığın aktif ses yalıtım özelliğinin kullanılabilmesi için ekstradan pil gücü gerekiyor ve pil, 45 saate kadar faaliyet gösterebiliyor.
Klipsch, yeni kulaklığın kesin çıkış tarihi (yalnızca sonbaharda geleceği söylenmiş) veya fiyatına ilişkin açıklama yapmadı.

http://www.klipsch.com/product/75768.58700.0.0.0/1013078/_/Klipsch_Mode_Noise_Cancelling_Headphones Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mantolamaci 5 yıl
Tasarımı oldukça iyi ses yalıtım özelliğide bulunuyor Desibel'de 110'un üstü olsa abartmış mı oluruz.
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artenis 7 yıl
kablosuz ürünlere ilgi mantık kapsamında pek akıllıca değil- (sağlık)
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Siyah Nur 7 yıl

Görünüm gerçekten harika. Ayrıca 40mm woofer ve 15mm'lik tweeter ile iyi iş çıkaracak gibi duruyor. Ama bana sesi biraz boğuk ve bass ağırlıklı olur gibi geliyor. Belki de Monster'a rakip olarak çıkarmışlardır...
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dere.beyi 7 yıl
gadgetmorning.com/...
350 dolarmış sanırım ama çok estetik görünüyor prof. işi yani :D
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GOLDFALCON 7 yıl
çok şekil ama sesi nasıl ayrıca bluetoothlumu acaba??
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W7K2D 7 yıl
Güzel bir ürüne benziyor
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HeLLNoo 7 yıl
Tasarımı çok güzelmiş bu kulaklığın.
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