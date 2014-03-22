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Kodak, PixPro harici lens aparatını satışa sunuyor

5 yıl
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11
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kodak, PixPro harici lens aparatını satışa sunuyor

Trendi yükselen harici lens aparatı trendine CES 2014 fuarında iki modeli ile katkı sağlayan Kodak, ürünlerin satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihini de netleştirdi.

PixPro SL10 ve SL25 adını taşıyan ürünler Sony'nin QX serisi ile oldukça benziyor ve iPhone veya Android akıllı telefonlara tutturuluyor. 

Her iki üründe 16.76MP çözünürlükte 1/2.3 inçlik arka aydınlatmalı CMOS sensörler yer alıyor. MicroSD ile kapasite 32GB'a kadar artırılabilirken, 900mAh gücündeki batarya USB 2.0 üzerinden şarj edliyor. Batarya ile 300 kare fotoğraf çekilebiliyor. Ürünler WiFi ile akıllı telefonlara bağlanırken, NFC ile anlık eşleşme yapılabiliyor.

 PixPro SL10 versiyonu 59.6 x 59.6 x 55.8mm ölçülerine sahip ve 85gr ağırlığında. 10x optik zoom yapabilirken, 28-280mm zoom lense sahip. PixPro SL25 ise 25x optik zoom yapabiliyor ve 24-600 lens barındırıyor.

Kodak harici lenslerini Mayıs sonu itibariyle satışa sunacağını duyurdu. Kodak SL10 versiyonu 150 Pound iken, SL25 versiyonu ise 170 Pound fiyat etiketine sahip olacak.  

http://www.pocket-lint.com/news/128029-kodak-pixpro-sl10-and-pixpro-sl25-smart-lenses-pictures-and-hands-on Yorum Yaz
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Kodak batmamış mıydı la
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ulan64ude 5 yıl
fiyat çok pahalı. vergilerle 700-800 ü bulur. bu fiyata kompakt foto makinesi alırım daha iyi
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Brky 5 yıl
Bu olayı sony daha iyi kimse yapamaz
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ganja77 5 yıl
Malzeme kalitesi çok kötü duruyor
1 tl'lik boncuklu tabancalar gibi sanki
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Zımparasız Pinokyo 5 yıl
Adamların ölüsü bile iş yapıyor.
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TheRad67 5 yıl
Sony yaptıydı zaten
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swat882 5 yıl TheRad67
TheRad67

Sony yaptıydı zaten

sadece sony kazık fiyattan satsın diyorsun
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memoseler 5 yıl
Harici lens işini en iyi Samsung yapar diye bekliyorum.
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Kodak batmamış mıydı la
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ardaalisahin 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
Kodak batmamış mıydı la


bunu yazmak için gelmiştim
fiyatı epey tuzluymuş
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