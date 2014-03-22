Kodak, PixPro harici lens aparatını satışa sunuyor





Trendi yükselen harici lens aparatı trendine CES 2014 fuarında iki modeli ile katkı sağlayan Kodak, ürünlerin satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihini de netleştirdi.





PixPro SL10 ve SL25 adını taşıyan ürünler Sony'nin QX serisi ile oldukça benziyor ve iPhone veya Android akıllı telefonlara tutturuluyor.





Her iki üründe 16.76MP çözünürlükte 1/2.3 inçlik arka aydınlatmalı CMOS sensörler yer alıyor. MicroSD ile kapasite 32GB'a kadar artırılabilirken, 900mAh gücündeki batarya USB 2.0 üzerinden şarj edliyor. Batarya ile 300 kare fotoğraf çekilebiliyor. Ürünler WiFi ile akıllı telefonlara bağlanırken, NFC ile anlık eşleşme yapılabiliyor.





PixPro SL10 versiyonu 59.6 x 59.6 x 55.8mm ölçülerine sahip ve 85gr ağırlığında. 10x optik zoom yapabilirken, 28-280mm zoom lense sahip. PixPro SL25 ise 25x optik zoom yapabiliyor ve 24-600 lens barındırıyor.





Kodak harici lenslerini Mayıs sonu itibariyle satışa sunacağını duyurdu. Kodak SL10 versiyonu 150 Pound iken, SL25 versiyonu ise 170 Pound fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.pocket-lint.com/news/128029-kodak-pixpro-sl10-and-pixpro-sl25-smart-lenses-pictures-and-hands-on