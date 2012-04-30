Koss'dan dünyanın ilk kablosuz müzik akışı sağlayan Striva kulaklık sistemleri





Striva olarak adlandırılan sistemler kablosuz bağlantı için firmanın geliştirdiği 3 önemli teknolojiyi kullanıyor. Bunlardan ilki Striva Core. Bu teknoloji bünyesinde, bataryadan güç alan ve bir web sunucusu olarak çalışan bir mini bilgisayar ve WiFi yongası bulunuyor. Evinizdeki kablosuz ağ yardımıyla MyKOSS çevrimiçi sunucuları ile bağlantı kuran Core, kullanıcının belirlediği kanallara ait müzikleri doğrudan kulaklıklara transfer ediyor. Core teknolojisi firmanın yeni Striva kulaklık modellerinde yer alacak.





İkincisi MyKOSS çevrimiçi sunucular. Sunucular kullanıcının seçtiği kanallara göre uygun müzikleri internet üzerinde biraraya getirdikten sonra bağlı olan kulaklık ürünlerine aktarıyor. Kulaklıklar Core teknolojisi ile bu sunuculara bağlanıyor. Kulaklıklar üzerinden kanalları da değiştirilebiliyor.





Üçüncü teknoloji ise CAP. İçerik erişim noktası olarak adlandırılan teknoloji oldukça küçük boyutlarıyla 3.5mm jak girişinden herhangi bir müzik çalar cihazınıza bağlanıyor ve kablosuz olarak çalan müzikleri kulaklıklara iletiyor. Kablosuz ağın olmadığı durumlar için düşünülen CAP cihazı kulaklık modelleri ile birlikte sunuluyor. Ayrıca bir hotspot olarak da kullanılabiliyor.





Bu teknolojilere uyumlu piyasaya sürülen ilk ürünler ise Striva Tap ve Striva Pro. Striva Tap modeli kulakiçi formatında ve oldukça küçük boyutlarıyla dikkat çekiyor. Ses açma ve kapama veya kanal değiştirme dokunuşlarla yapılabiliyor. Sağ ve sol kulaklıklarda bulunan mikroişlemciler aradaki senkronizasyonu sağlıyor ve stereo ses kalitesinin elde edilmesini mümkün kılıyor.





Striva Pro ise kulak üstü model. Ses ve kanal kontrolleri bu modelde bir joystick yardımıyla sağlanıyor.





Koss sitesi üzerinden satışa sunulan Striva Pro modeli 450$ iken, Striva Tap modeli 500$ fiyat etiketine sahip.