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Koss'dan dünyanın ilk kablosuz müzik akışı sağlayan Striva kulaklık sistemleri

7 yıl
3,3b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yaklaşık 54 yıldır ses sistemleri konusunda üretim yapan ABD'li Koss firması, dünyanın ilk kablosuz olarak müzik akışlarını internet üzerinden alabilen kulaklık sistemlerini tanıttı.

Striva olarak adlandırılan sistemler kablosuz bağlantı için firmanın geliştirdiği 3 önemli teknolojiyi kullanıyor. Bunlardan ilki Striva Core. Bu teknoloji bünyesinde, bataryadan güç alan ve bir web sunucusu olarak çalışan bir mini bilgisayar ve WiFi yongası bulunuyor. Evinizdeki kablosuz ağ yardımıyla MyKOSS çevrimiçi sunucuları ile bağlantı kuran Core, kullanıcının belirlediği kanallara ait müzikleri doğrudan kulaklıklara transfer ediyor. Core teknolojisi firmanın yeni Striva kulaklık modellerinde yer alacak.

İkincisi MyKOSS çevrimiçi sunucular. Sunucular kullanıcının seçtiği kanallara göre uygun müzikleri internet üzerinde biraraya getirdikten sonra bağlı olan kulaklık ürünlerine aktarıyor. Kulaklıklar Core teknolojisi ile bu sunuculara bağlanıyor. Kulaklıklar üzerinden kanalları da değiştirilebiliyor.

Üçüncü teknoloji ise CAP. İçerik erişim noktası olarak adlandırılan teknoloji oldukça küçük boyutlarıyla 3.5mm jak girişinden herhangi bir müzik çalar cihazınıza bağlanıyor ve kablosuz olarak çalan müzikleri kulaklıklara iletiyor. Kablosuz ağın olmadığı durumlar için düşünülen CAP cihazı kulaklık modelleri ile birlikte sunuluyor. Ayrıca bir hotspot olarak da kullanılabiliyor.

Bu teknolojilere uyumlu piyasaya sürülen ilk ürünler ise Striva Tap ve Striva Pro. Striva Tap modeli kulakiçi formatında ve oldukça küçük boyutlarıyla dikkat çekiyor. Ses açma ve kapama veya kanal değiştirme dokunuşlarla yapılabiliyor. Sağ ve sol kulaklıklarda bulunan mikroişlemciler aradaki senkronizasyonu sağlıyor ve stereo ses kalitesinin elde edilmesini mümkün kılıyor.

Striva Pro ise kulak üstü model. Ses ve kanal kontrolleri bu modelde bir joystick yardımıyla sağlanıyor.

Koss sitesi üzerinden satışa sunulan Striva Pro modeli 450$ iken, Striva Tap modeli 500$ fiyat etiketine sahip.

http://www.koss.com/en/products/headphones Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 7 yıl en beğenilen
adamlar radyoyu yeniden keşfetmiş !
gülmekten altıma kaçıracağım şimdi :D
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chilalilin 7 yıl
bu kulakliklardan birini alicanda internetten parca indirecen uuuuuu .biraz abarti ornek olsada bence cokta kullanisli gorunmuyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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E_Aydin35 7 yıl
Vay be, 6. sınıf Teknoloji ve Tasarım dersi projemdi..:)) ama benimli 7/24 heryerde kesintisisiz teknoloji sunuyordu.:) Olsun geliştirirler.
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marseltalon 7 yıl
Şimdi alamazmıyız? hemen al nerde...
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Rainbow6 7 yıl
Koss KSC75 ve PortaPro baska urun tanimam koss da ... ucuz kulaklik isteyenler direk alabilir ksc75 i takinca uzayli gibi dursanizda kapali ortamda cok iyidir
bu urunleri ise bende biraz gereksiz gibi gordum sarki secimi falan nasil yapilacak radyo gibi caliyosa radyo dinlenebilir zaten radyo gibi random muzik dinleyenlerin neden interneti kasdiklarini anlamis degilim onun yerine radyolar dinlenmeye devam etseydi bu konuda gelismeler olacak ve cok yuksek kaliteli muzikleri radyolardan dinleyebilecektik mesela xm gibi sistemler standartlasabilirdi
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Cnyylmz 7 yıl
İnanılmaz Gereksiz ...
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fuckulteli 7 yıl
SAdece bir kulaklık ve internete bağlanıp şarkıları internet üzerinden oynatıyor.. Ya her bulunduğun yerde wi-fi olacak cihaz internete bağlanıp şarkı oynatabilecek ya da CAP dedikleri teknoloji ile şarkı oynatabilen 3.5mm jack çıkışı olan bir cihaza bağımlı olacaksın ki bunu zaten kablosuz bir kulaklık yapabiliyor.
Şarkıları kablosuz ağdan, internetten dinletmesinin çokta matah bir şey olmadığını düşünüyorum.
Al bir akıllı telefon birde kablosuz kulaklık ister telefondaki şarkılardan ister radyodan istediğin yayını dinle, istersen telefondan isternete gir istediğin şarkıyı yine dinle 500$ doları harcayacak çok daha başka şeyler bulunur elbet..
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kımyasal 7 yıl
Anladigim kadari ile bu kulakliklarin ozelligi dinlemek istedigin muzigi sana internet uzerinden indirp sunmasi tabi KOSS burada kullaniciya 3 farkli teknoloji sunuyor.yapilmasi iyi ama sahsen atarim telefonuma dinlemek istedigim parcalari dinlerim bluetooth kulakligimdan.heleki turkiyede bu kulakliklardan birini alicanda internetten parca indirecen uuuuuu .biraz abarti ornek olsada bence cokta kullanisli gorunmuyor
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Murat.92 7 yıl
çok gerekliydi gerçekten
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JohnRambo55 7 yıl
Ben anlamadım bu haberi. Kablosuz kulaklıklar yıllardır var. Nasıl dünyanın ilk kablosuz kulaklığı oluyor?
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Guest-F8946C419 7 yıl
Burada dalga geçip, ebay'da uygunlarına ve çin sitelerinde çakmalarını araştırmaya başlarlar bazı kişiler.
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cagataykoroglu 7 yıl
400$ olsa alırdım. 450$ pahalıymış. Bu teknolojinin ne faydası var onu anlamadım.
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alito 7 yıl
çok ucuzmuş. hemen yarın gidip birtane alayım.
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mysterious8 7 yıl
son derece gereksiz bir ürün
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