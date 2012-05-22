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Koubachi WiFi Plant Sensor ile saksıdaki bitkilerinizi anlık takip edin

7 yıl
1,7b
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12
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Elektronik cihazlarda yaşanan gelişmelerin yaşamın her alanına yansımalarını görmek mümkün. Koubachi firması tarafından geliştirilen Wi-Fi Plant Sensor de bitki yetiştirme hobisi olanlara hitap eden ilginç bir cihaz.

2012 Red Dot tasarım ödülünün de sahibi olan sensör, bitkinizin olduğu saksıya yerleştirilerek önemli parametreleri sürekli takip ediyor. WiFi yongası ile ağınıza bağlanarak kayıtlı bilgileri Koubachi Cloud bulut altyapısına aktarıyor. Kullanıcılar daha sonra iOS veya web uygulaması ile bitkilerini takip edebiliyor. Ayrıca toprağın durumuna paralel olarak uyarı ve alarm da kurulabiliyor.

Sensörün takip ettiği anlık toprak bilgileri şöyle:

Yüksek hassasiyetli nem sensörü ile susuzluk veya aşırı sulama durumlarının takibi, bitkinin yetişmesi için ideal sıcaklığın izlenmesi, ihtiyaç olan ışığı alabilecek doğru pozisyonun belirlenmesi, ışığa ihtiyaç olduğunda uyarılması, bitki çeşidine göre zamanlanmış döllenme bildirimleri, buğuya gereksinimi olan bitkiler için izleme ve uyarma sistemi.

Tek bir Koubachi WiFi Plant Sensor ile tüm ev bitkilerinizin takibini yapmak mümkün. Uygulama ile sensör olmadan da bazı bilgiler takip edilebiliyor.

Sensör 99 pound - 122$ karşılığında Avrupa çapında satışa sunuldu. Fiyata ömür boyu abonelik dahil. Sistemin bitki veritabanı da devamlı güncelleniyor.

http://store.koubachi.com/ Yorum Yaz
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XanthiN 6 yıl
Hahaha
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DH Misafiri 6 yıl
Bitki yetiştirme ışıkları için,
www.seraled.com
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Canzz 6 yıl
valla bana sorarsanız bunun geniş çaplı alıcı kitlesi ot yetiştiren insanlar olacak. Hollanda gibi az miktarda yetiştirilmesine ve kullanımına izin verilen ülkelerde alıcısı olur bunun. Çünkü diğer çoğu bitkinin bu derece hassasiyete ihtiyacı yok.
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niuchiamaoui 7 yıl
Türkiye'de alınabilirliği olmaz bunun.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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meego 7 yıl
ucuz olsa alınabilecek seviyede olsa alabilirdim.
Ama bu fiyata çok pahalı bir ürün.
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halitozbasli 7 yıl
Ucuz olsa kesin alırdım.
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sarjaleti 7 yıl
İlginç ve pahalı. Türkiye'de alınabilirliği olmaz bunun.
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SANALKAPTAN 7 yıl sarjaleti
paradoksumsu
İlginç ve pahalı. Türkiye'de alınabilirliği olmaz bunun.

Oyle deme ben öyle insanlar tanıyorumki cicekleri cervresindeki insanlarda daha önemli. Mutlaka alicisi olur bizim buralardada...
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karaköy_soğancısı 7 yıl
ismi çok güzelmiş japon çizgi film karakteri ismi gibi :)
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IgorStravinsky 7 yıl
Yok artık
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ganeja 7 yıl IgorStravinsky
Tolga*

Yok artık


aynen...ilgimi çekti ama çok pahalıymış..
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