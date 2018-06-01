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Kumar mı değil mi? | Kripto Para Günlüğü

12 ay
10,3b
1
kripto para
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Kripto Para Günlüğü yeni bölümüyle sizlerle. Kripto Para tutkunuz, hastalığa dönüşmüş olabilir mi? İskoç doktorlara göre bağımlı olabilirsiniz ve bağımlıysanız mutlaka tedavi olmanız gerekli.
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*Kripto paraların fiyatlarını her zaman kontrol etme ihtiyacı duyuyor musunuz?

*Kripto paralara maddi gücünüzün üstünde yatırım yapıyor musunuz?

*Aynı duyguyu yaşamak için daha fazla yatırım yapma ihtiyacı duyuyor musunuz?

*Kripto para işlemleriyle kaybettiğiniz parayı geri almak için daha fazla para yatırdığınız oldu mu?

*Yatırım için arkadaşlarınızdan ya da ailenizden borç aldınız mı? Ya da yatırım için bir şeyler sattınız mı?

*Hiç kripto para ticaretiyle ilgili bir probleminizin olduğunu düşündünüz mü?

*Hiç FOMO duygusuna(değeri hızla artan bir kripto parayı satın alma isteği) kapıldınız mı?

*Kripto para ticareti stres ve endişe de dahil olmak üzere herhangi bir sağlık problemine neden oldu mu?

*İnsanlar sizin kripto para ticareti işlemlerinizi eleştirdi mi ya da bir bağımlılık sorununuz olduğunu söyledi mi?

*Kripto para işleminiz kendiniz veya aileniz için finansal sorunlara neden oldu mu?

*Kripto para ticaretiyle uğraşırken hiç kendinizi suçlu hissettiniz mi?


Her bir soru için üç cevap şıkkı bulunuyor. Asla, bazen ve çoğu zaman. Her soruya verilen; asla cevabı için 0, bazen cevabı için 1, çoğu zaman cevabı içinse 2 puan alınıyor. Soruları yanıtladıktan sonra toplam puanınız 8 ve üstündeyse kripto para ticaretine bağımlı olabilirsiniz.


 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WoXeD 12 ay
ya neden kumar olsun? kupon araziden farkı yok bunların. gidersin dağın başında arsa alırsın. yol bile yoktur.herkes malmısın mk burda kim yaşar der. sonra şehir gelişir, projelerini güzel yaptırırsın, hopp lüks semt oluverir. o malmısın diyenlere ev satarsın. ankara bağlıcadan bahsediyorum bu arada. hepsi tek kişinin. KOCA semt.
BTCTurk e soruyorum, IOTA ne zaman gelecek borsanıza? Bütün alman firmaları akın akın anlaşma ve vakıfın içine teknoloji uzmanları atıyor. Boch fujitsu porcshe vs. Getirin şu coini de alsın millet :) yurtdışı borsalara kaptırmayın traderları ;)
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a.f.y. 12 ay
Kripto paralar için yüzyılın tanımı geldi yakın zamanda, süper bir tesbit: kripto paralar para değildir, jetondur.
Yani bunlara elektronik jeton diyebiliriz. Bu jetonların fiyatı değişiyor sadece. Olay bu kadar basit aslında. Ha bu jetonları ister havaalanında, ister alışveriş merkezinde kullanabilir misin? Kullanırsın. Bunun tek sıkıntısı; parasal olarak değerinin oynaklığı nedeniyle satın alınacak hizmette sürekli bir miktarsal değişime ihtiyaç olunacak, yani etiketler normal para birimlerine göre daha hızlı değişmek zorunda kalacak.
Kumara alet edilliyor mu derseniz, elbette spekülasyonun babası yapılıyor bu pazarda, karşılığı olmayan jetonlar bunlar. Ediliyor elbette.
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mekjet.com 12 ay
Kripto para kullanılmaya başlayan havalimanları hali hazırda bulunmaktadır.Giderek daha da yaygınlaşmaya başladı gündelik hayatımızda.Saygılarımzla
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WarSaw 12 ay
boring
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