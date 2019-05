Kumar mı değil mi? | Kripto Para Günlüğü

Kripto Para Günlüğü yeni bölümüyle sizlerle. Kripto Para tutkunuz, hastalığa dönüşmüş olabilir mi? İskoç doktorlara göre bağımlı olabilirsiniz ve bağımlıysanız mutlaka tedavi olmanız gerekli.

*Kripto paraların fiyatlarını her zaman kontrol etme ihtiyacı duyuyor musunuz?



*Kripto paralara maddi gücünüzün üstünde yatırım yapıyor musunuz?



*Aynı duyguyu yaşamak için daha fazla yatırım yapma ihtiyacı duyuyor musunuz?



*Kripto para işlemleriyle kaybettiğiniz parayı geri almak için daha fazla para yatırdığınız oldu mu?



*Yatırım için arkadaşlarınızdan ya da ailenizden borç aldınız mı? Ya da yatırım için bir şeyler sattınız mı?



*Hiç kripto para ticaretiyle ilgili bir probleminizin olduğunu düşündünüz mü?



*Hiç FOMO duygusuna(değeri hızla artan bir kripto parayı satın alma isteği) kapıldınız mı?



*Kripto para ticareti stres ve endişe de dahil olmak üzere herhangi bir sağlık problemine neden oldu mu?



*İnsanlar sizin kripto para ticareti işlemlerinizi eleştirdi mi ya da bir bağımlılık sorununuz olduğunu söyledi mi?



*Kripto para işleminiz kendiniz veya aileniz için finansal sorunlara neden oldu mu?



*Kripto para ticaretiyle uğraşırken hiç kendinizi suçlu hissettiniz mi?





Her bir soru için üç cevap şıkkı bulunuyor. Asla, bazen ve çoğu zaman. Her soruya verilen; asla cevabı için 0, bazen cevabı için 1, çoğu zaman cevabı içinse 2 puan alınıyor. Soruları yanıtladıktan sonra toplam puanınız 8 ve üstündeyse kripto para ticaretine bağımlı olabilirsiniz.