Kumar mı değil mi? | Kripto Para Günlüğü

Genel Yayın Yönetmeni
Kripto Para Günlüğü yeni bölümüyle sizlerle. Kripto Para tutkunuz, hastalığa dönüşmüş olabilir mi? İskoç doktorlara göre bağımlı olabilirsiniz ve bağımlıysanız mutlaka tedavi olmanız gerekli.
Konu başlıkları:
Ripple CEO’u alt coin fiyatları üzerindeki bitcoin etkisi düşecek
Bittrex, dolar ile kripto para ticaretine izin verecek
2017’de Ethereum ağında 1090 tane uygulama 700’den fazla token oluşturuldu
Kripto para ticareti platformu hacklendi: 2500 Ether çalındı
Ukrayna polisi kripto para madenciliği yaparken yakalandı
Kripto para bağımlıları için klinik açıldı: Kripto para bağımlısı mısınız?
*Kripto paraların fiyatlarını her zaman kontrol etme ihtiyacı duyuyor musunuz?
*Kripto paralara maddi gücünüzün üstünde yatırım yapıyor musunuz?
*Aynı duyguyu yaşamak için daha fazla yatırım yapma ihtiyacı duyuyor musunuz?
*Kripto para işlemleriyle kaybettiğiniz parayı geri almak için daha fazla para yatırdığınız oldu mu?
*Yatırım için arkadaşlarınızdan ya da ailenizden borç aldınız mı? Ya da yatırım için bir şeyler sattınız mı?
*Hiç kripto para ticaretiyle ilgili bir probleminizin olduğunu düşündünüz mü?
*Hiç FOMO duygusuna(değeri hızla artan bir kripto parayı satın alma isteği) kapıldınız mı?
*Kripto para ticareti stres ve endişe de dahil olmak üzere herhangi bir sağlık problemine neden oldu mu?
*İnsanlar sizin kripto para ticareti işlemlerinizi eleştirdi mi ya da bir bağımlılık sorununuz olduğunu söyledi mi?
*Kripto para işleminiz kendiniz veya aileniz için finansal sorunlara neden oldu mu?
*Kripto para ticaretiyle uğraşırken hiç kendinizi suçlu hissettiniz mi?
Her bir soru için üç cevap şıkkı bulunuyor. Asla, bazen ve çoğu zaman. Her soruya verilen; asla cevabı için 0, bazen cevabı için 1, çoğu zaman cevabı içinse 2 puan alınıyor. Soruları yanıtladıktan sonra toplam puanınız 8 ve üstündeyse kripto para ticaretine bağımlı olabilirsiniz.
2017’de Ethereum ağında 1090 tane uygulama 700’den fazla token oluşturuldu
Kripto para ticareti platformu hacklendi: 2500 Ether çalındı
Ukrayna polisi kripto para madenciliği yaparken yakalandı
Kripto para bağımlıları için klinik açıldı: Kripto para bağımlısı mısınız?
*Kripto paraların fiyatlarını her zaman kontrol etme ihtiyacı duyuyor musunuz?
*Kripto paralara maddi gücünüzün üstünde yatırım yapıyor musunuz?
*Aynı duyguyu yaşamak için daha fazla yatırım yapma ihtiyacı duyuyor musunuz?
*Kripto para işlemleriyle kaybettiğiniz parayı geri almak için daha fazla para yatırdığınız oldu mu?
*Yatırım için arkadaşlarınızdan ya da ailenizden borç aldınız mı? Ya da yatırım için bir şeyler sattınız mı?
*Hiç kripto para ticaretiyle ilgili bir probleminizin olduğunu düşündünüz mü?
*Hiç FOMO duygusuna(değeri hızla artan bir kripto parayı satın alma isteği) kapıldınız mı?
*Kripto para ticareti stres ve endişe de dahil olmak üzere herhangi bir sağlık problemine neden oldu mu?
*İnsanlar sizin kripto para ticareti işlemlerinizi eleştirdi mi ya da bir bağımlılık sorununuz olduğunu söyledi mi?
*Kripto para işleminiz kendiniz veya aileniz için finansal sorunlara neden oldu mu?
*Kripto para ticaretiyle uğraşırken hiç kendinizi suçlu hissettiniz mi?
Her bir soru için üç cevap şıkkı bulunuyor. Asla, bazen ve çoğu zaman. Her soruya verilen; asla cevabı için 0, bazen cevabı için 1, çoğu zaman cevabı içinse 2 puan alınıyor. Soruları yanıtladıktan sonra toplam puanınız 8 ve üstündeyse kripto para ticaretine bağımlı olabilirsiniz.
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BTCTurk e soruyorum, IOTA ne zaman gelecek borsanıza? Bütün alman firmaları akın akın anlaşma ve vakıfın içine teknoloji uzmanları atıyor. Boch fujitsu porcshe vs. Getirin şu coini de alsın millet :) yurtdışı borsalara kaptırmayın traderları ;)
Yani bunlara elektronik jeton diyebiliriz. Bu jetonların fiyatı değişiyor sadece. Olay bu kadar basit aslında. Ha bu jetonları ister havaalanında, ister alışveriş merkezinde kullanabilir misin? Kullanırsın. Bunun tek sıkıntısı; parasal olarak değerinin oynaklığı nedeniyle satın alınacak hizmette sürekli bir miktarsal değişime ihtiyaç olunacak, yani etiketler normal para birimlerine göre daha hızlı değişmek zorunda kalacak.
Kumara alet edilliyor mu derseniz, elbette spekülasyonun babası yapılıyor bu pazarda, karşılığı olmayan jetonlar bunlar. Ediliyor elbette.