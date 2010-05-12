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LED Aydınlatma hakkında merak ettiğiniz her şey!

9 yıl
61,4b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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LED aydınlatma teknoloji hakkında merak ettiğiniz bir çok sorunun cevabı bu videoda

Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde son zamanlarda daha fazla duymaya başladığımız LED aydınlatma teknoloji üzerine konuşuyoruz. Hali hazırda kullanılan klasik aydınlatma teknolojilerine nazaran daha az elektrik tüketen ve daha çevreci olan bu teknoloji hakkında merak ettiğiniz bir çok sorunun cevabı bu videoda!


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
bilginzeki 2 yıl
LED aydınlatma üzerine Waldmann ciddi arge çalışmaları yapmaktadır. Kalite kontrol aydınlatma, ofis aydınlatma ve diğer bir çok ortam için geliştirdikleri led aydınlatma modelleri ile de oldukça iyilerdir. Üretimi şuanda Bursa bölgesine taşımaya başladılar. Buda ülkemiz için çok önemli bir gelişme çünkü hem arge çalışmaları artık Türkiye üzerinden yapılacak hemde ihraacat ağı genişleyecektir. Ürünleri merak eden arkadaşlarımız için; waldmann.com.tr/... adresinden web sitesini ziyaret edebilirler.
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utf2 4 yıl
Led Aydınlatma üzerine bu siteyi tek geçerim.Adamlar yapmış www.nevo.com.tr
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ledexproof 4 yıl
LED ve harici aydınlatma sistemleri konusunda yardım alabileceğiniz, yerli üretim armatürlerimizi bulabileceğiniz web sitemiz hizmete girmiştir.

www.aleddin.com
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DH Misafiri 6 yıl
Led aydınlatmalar daha önceki aydınlatma sistemlerinden çok üstün niteliğe sahip. Zaten hızla aydınlatma lede göre şekilleniyor. Bilmeyen birinin evine bile led giriyor.
online-umelsan.com/... adresinde pek çok led ürününü bulabilirsiniz.
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TheDenier 6 yıl
Hem enerji tasarrufu hem de aydinlatma estetigi bakimindan digerlerine gore daha iyi herkese tavsiye ederim
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DH Misafiri 6 yıl
selam bu aralar jan aydınlatmalrı sıkça görür olduk fakat nerde yaptırılır nasıl bi led kullanmışlar öğrenemedik bu kanuda yardımcı olurmusunuz nerde yaptırabiliriz...
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curufperlit 9 yıl
Bende bu konuda bir şey diyeyim unam yani ulusal nano teknoloji merkezinden bir prof nanoteknoloji konfransi verdi dünyanin en iyi led lerini nano teknolojiyle ürettiklerini ve yakında piyasayı sallayacaklarını söyledi adamın adını unuttum ama gerçekten yapmışlar çok sevindim sizle paylaşmak istedim vaktim yok mobile sürümden giriyorum zaten videoyu izleyemedim
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aspirin_00 9 yıl
kesin değer var mı misal 50 wat lık ampulle 6 watlık led li ampulun ışık değeri aynı mı? artı ampullerin tasarımı çok acayip onu alıpda misafi odasına koysam millet diyecek camera mı ? normal ambul gibi değiller sanki sanayi ampulu :D
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computeron 9 yıl
konuşma baydı...
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mirage06 9 yıl
chrome ile de tüm reklamlara yasaklayabiliyorsunuz,ben de hiç reklam yok ...
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DH Misafiri 9 yıl
aynen ya Barış Çelik acayip uykumu getirdi
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tizar 9 yıl
Video nun ortalarında senkron sorunu var. Sonunu getiremedim. Başlıkla çelişkili içerik Led Aydınlatma Hakkında Bilgiler daha doğru olurdu. Barış Özçelik in anlatımını uykum gelsin diye dinleyeceğim sürekli :D
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