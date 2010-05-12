LED Aydınlatma hakkında merak ettiğiniz her şey!

LED aydınlatma teknoloji hakkında merak ettiğiniz bir çok sorunun cevabı bu videoda

Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde son zamanlarda daha fazla duymaya başladığımız LED aydınlatma teknoloji üzerine konuşuyoruz. Hali hazırda kullanılan klasik aydınlatma teknolojilerine nazaran daha az elektrik tüketen ve daha çevreci olan bu teknoloji hakkında merak ettiğiniz bir çok sorunun cevabı bu videoda!