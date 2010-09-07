https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG, Beyaz Eşyadaki Gücünü IFA'da Sergiliyor!

https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG Electronics, 3-8 Eylül tarihleri arasında Berlin'de devam eden Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı "IFA 2010"da ziyaretçileri, çevre dostu teknolojinin avantajlarını sunan geniş beyaz eşya portföyü ile tanıştırıyor

Tüketici elektroniği sektörünün lider markası https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG Electronics, Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı "IFA 2010"da tüketicilere daha çevreci, daha sağlıklı ve daha fonksiyonel bir kullanım sağlayan çevre dostu beyaz eşya ürünlerini de tanıtıyor.

https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG'nin IFA Fuarı'ndaki yıldızları arasında, Avrupa pazarına ilk kez çıkacak birçok ürünü yer alıyor. Her türlü kumaş için daha akıllı bir yıkama sağlayan çamaşır makinesi ve daha geniş kapasiteli bir biçimde gıdaların tazeliğini koruyan buzdolabı, https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG'nin ilk kez IFA Fuarı'nda sergilenen ürünleri arasında?

Sektörde devrim yaratan https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/Solar Combi fırın ile daha lezzetli ve daha doğal öğünler hazırlanabiliyor. Fuarda sunulan yenilikler bu ürünlerle de sınırlı değil. https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG'nin sıra dışı elektrikli süpürgesi zeminde gizlenmiş her türlü tozu da toplayabiliyor.

https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG en son teknolojiyle tasarladığı yeni ürünleriyle yaşam alanlarına renk katıyor.

"https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG olarak, tüketicilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak ve iyileştirmek için ev aletleri konusunda mükemmel çözümler sunuyoruz" diyen https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG Ev Elektroniği ve Ev Aletleri İş Birimi Başkanı ve CEO'su Young-ha Lee, sözlerine şöyle devam etti; ??Gelecek nesil inverterli doğrudan tahrikli motorumuz aracılığıyla devreye sokulan 6 Motion özelliği sayesinde çamaşır makinelerimiz dünya standartlarının üzerinde yıkama performansı sağlıyor. Çığır açan 6 Motion teknolojisi ile çamaşırlar hırpalanmadan derinlemesine temizlenebiliyor. Yine bir ilke imza atarak dünyada ilk kez fırın içerisinde kömürlü ısıtıcı teknolojisini kullandığımız https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/Solar Combi ile gıdaların doğal pişirilmesini sağlıyoruz. Böylece hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli öğünler artık evde hazırlanabiliyor" dedi.

https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG'nin IFA 2010'da Dikkat Çeken Beyaz Eşya Ürünleri;

https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG 10 Yıl Garanti ile Taze Gıda Reyonunu Mutfağınıza Taşıyor

https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG, geliştirdiği yeni buzdolabı modelleriyle birlikte Lineer Kompresör teknolojisinin avantajlarını mutfağa taşıyor.

Buzdolabı modelleri arasında, https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG'nin 385 litrelik kapsamlı saklama hacmiyle kendi kategorisindeki en büyük hacme sahip, standart bir ünite içerisinde 50 litre daha fazla alan sağlayan yeni ankastre buzdolabı dikkat çekiyor.

Kullanılan Lineer Kompresör sayesinde buzdolabının içerideki ısı derecesi, gıdaları ilk günkü tazeliğinde koruyacak şekilde sabit tutarken, normal A+ bir buzdolabına göre yüzde 28 daha az enerji tüketiyor. Enerji tasarrufu sağlayan bu buzdolabı ile hem çevrenin korunmasına katkıda bulunuluyor hem de A sınıfı buzdolaplarına göre önemli ölçüde tasarruf edilebiliyor.

Almanya'nın önde gelen deney laboratuvarı Shttps://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG Prüf-und Zertifizierungs GmbH tarafından resmen onaylanmış olan Opti Temp Zone ve Vita Light Zone teknolojileri sayesinde, sebze ve meyveler daha uzun süre taze olarak korunabiliyor. https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG, Lineer Kompresör'ün üstün dayanıklılığının bir kanıtı olarak 10 yıl garanti veriyor.

https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG Çamaşır Makinelerinde 6 Motion Özelliği Farkı

https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG'nin yeni çamaşır makineleri giysilere daha yumuşak davranan 6 Motion ve İnverterli Doğrudan Tahrik teknolojisine sahip.

İnverterli Doğrudan Tahrik sistemi sayesinde yeni https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG çamaşır makinelerinin çoğu 24inç standart kabin içerisinde 11 kilogramlık ön koruyucu kapasitesi sağlıyor. Kullanılan teknoloji aynı zamanda, gürültü düzeylerinin yalnızca 54 dB olacak şekilde azaltılması ve diğer A sınıfı çamaşır makinelerine göre yüzde 30'a varan enerji tasarrufu sağlanması gibi iki avantajı da beraberinde getiriyor.

İnverterli Doğrudan Tahrik aracılığıyla devreye sokulan benzersiz 6 Motion özelliği, kontrollü döndürme hızı, iç tamburda hassas hareket ve sağa sola hareket kabiliyetiyle, farklı kumaşlar için uygun birçok programa olanak sağlıyor.

6 Motion aynı zamanda giysilerde kalan deterjan artıklarını normal modellere göre daha etkin bir biçimde azaltıyor. 6 Motion, giysilerin yüksek konsantrasyonlu toz deterjan içeren suya daha düzgün bir şekilde bastırılmasına yardımcı olarak, makinenin yün dokumalı giysilerde çekmeye karşı daha etkin olmasına olanak da tanıyor.

https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/Solar Combi ile Sağlıklı Pişen Öğünler

IFA 2010'da yeni nesil Lightwave teknolojisini içeren ürünlerini sergileyen https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG, aynı zamanda kullanışlı pişirme cihazlarıyla, daha doğal lezzetli yemeklerin ev ortamında nasıl hazırlanabileceğini de fuar ziyaretçilerine sunuyor.

https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG, IFA Fuarı'nda dünyanın kömürlü ısıtıcı ve ısı sabitleyici (T-stabilizer) ile donatılmış ilk fırını olan https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/Solar Combi'yi de ilk kez sergiliyor. Isı kaynağı olarak kömürden yararlanan https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/Solar Combi ile yiyecekler daha doğal pişirebiliyor. Fırının kömürlü ısıtıcısı, hem gıdalara derinlemesine işleyen doğal bir ısı akışı sağlıyor hem de gıdaların kurumasını önlüyor. Bu da ızgara yemeklerin restorandaki kadar lezzetli olmasını sağlıyor. Naturalflow Convention ve T-stabilizer özellikleriyle, en uygun ısı derecesi ayarlanabiliyor ve yemeğin her yeri eşit derecede pişiriliyor. https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/Solar Combi ile pişirme süresi kısalırken, klasik fırınlara göre yüzde 30'a varan bir enerji tasarrufu da sağlanıyor.

https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/Solar Combi'nin yanı sıra https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG, Lightwave fırınlarında bulunan ve Michelin yıldızlı ünlü Fransız şef Guy Martin tarafından geliştirilmiş tariflere yönelik ayar ve yönergelerin sunulduğu yeni bir işlevi kapsayan MontBlanc Serisi'ni de sergiliyor. MontBlanc Serisi, dünya mutfağının nefis yemeklerinin son derece kolay ve pratik bir biçimde sofralara taşınmasına olanak tanıyor.

https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG'nin Yeni Elektrikli Süpürgeleri Zeminde Gizlenen Tozu Bile Süpürüyor

Fuarda https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG'nin KOMPRESSOR teknolojisiyle donatılmış en iddialı elektrikli süpürgelerinin yanı sıra, akıllı robot süpürgesi de sergileniyor. KOMPRESSOR teknolojisiyle derinlemesine temizlik ve hijyen bir arada sunuluyor.

https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG KOMPRESSOR Elite, gözle görülür pislikleri, saklanmış toz ve kirleri yakalayabilmek üzere, basit ve hijyenik bir toz kontrolüyle birlikte uzun süren bir emiş gücünden yararlanıyor.

Dünyanın ilk motorlu toz sıkıştırma sistemine sahip olan KOMPRESSOR Elite, tekrar havaya karışan toz parçacıklarını etkili bir biçimde azaltarak, daha temiz ve daha sağlıklı bir ev ortamı yaratıyor. Benzersiz dövme sistemiyle (Power Punch) yatakların yüzeyine dakikada yaklaşık 3,000 kere vurarak, akarları ve ince tozları söküp atıyor.

https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG'nin rakipsiz robot süpürgesi Hom-Bot, tüketicilerin tüm zemini kolayca temizleyebilmelerine olanak tanıyor. Robot süpürge, bir kamerayla ultrasonlu ve enfrarujlu sensörlerin bir araya geldiği benzersiz birleşimi sayesinde köşe bucak demeden dolaşıyor. Benzersiz iki kameralı sensörleriyle süpürge evin herhangi bir köşesine gidebiliyor ve diğer robot temizleyicilere göre çok daha hızlı ve akıllı temizlik sağlayabiliyor. 60 dB(desibel) düşük düzeyli gürültüsüyle rahatsız etmeyen Hom-bot işi bittiğinde pilini şarj etmek üzere otomatik olarak şarj istasyonuna geri dönüyor. Hom-Bot'ta, çoğu robot temizleyicide kullanılan Ni-MH pillerin aksine, bellek üzerinde etkisi olmayan, uzun ömürlü Li-PB pil kullanılıyor. https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG Hom-bot, https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG'nin akıllı yeniliklerinin tüketicilerin yaşamına zenginlik katarak ev işlerinin daha kolay ve daha az zaman alacak şekilde yapılmasına nasıl yardımcı olduğunu bir kez daha gösteriyor.

https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG'den TrueSteam Teknolojisiyle Mükemmel Performansa Sahip Bulaşık Makineleri

https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG'nin İnverterli Doğrudan Tahrik ve TrueSteam teknolojileriyle donatılmış yeni bulaşık makinesini de https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG standında sergilenen ürünler arasında yer alıyor. Bulaşık makinesinin sağladığı derinlemesine temizlik, ön yıkamaya ilişkin kaygıları ortadan kaldırıyor. Buhar Gücü, Hafif Buhar ve Çift Yoğunluklu Buhar olarak adlandırılan üç özel buhar döngüsünden yararlanan gelişmiş https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG TrueSteam teknolojisiyle daha pratik ve hijyenik bir yıkama sağlanıyor. Bulaşık makinesi aynı zamanda, yerleşik buhar jeneratörü sayesinde, en zorlu yemek kalıntılarını bile eriterek, en inançtı lekeleri çıkarıyor, üstelik daha az enerji ve su harcayarak çevreyi de koruyor. Gürültü düzeyi yalnızca 38 dB(desibel) olan motor için https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG, 10 yıl garanti veriyor.

https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22086/LG'nin ankastre fırın, ızgara, aspiratör, mikrodalga fırın, buzdolabı ve bulaşık makinesi gibi ürünlerinde bir araya gelen çevreci yenilikler ile daha yeşil evler yaratılıyor.

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