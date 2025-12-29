Xiaomi Mijia Air Purifier 6 Pro tanıtıldı: 1.5 dakikada tüm ortam havasını temizleyebiliyor

Xiaomi Mijia Air Purifier 6 Pro özellikleri
Mijia Air Purifier 6 Pro'nun en önemli özelliği çift katmanlı yapısı. Üst modül günlük partikül temizliğine odaklanırken, alt modül özellikle yeni tadilat yapılan yaşam alanlarında yaygın olan formaldehit veya metanal gazının ayrıştırılması için optimize edilmiş. Toplamda 13 katmandan oluşan filtreleme sistemi, toz ve saç için ön filtre, antibakteriyel ve antiviral kaplamalar, nano seviyede partikül filtresi ve amino reaksiyon temelli formaldehit ayrıştırma katmanı içeriyor.Geliştirilmiş aktif karbon filtreler ise uçucu organik bileşikleri ve kokuları hedef alıyor.
Akıllı özellikler tarafında cihaz, Xiaomi HyperOS ekosistemiyle uyumlu çalışıyor ve Mi Home uygulaması üzerinden uzaktan kontrol edilebiliyor. Zamanlama, hava kalitesi takibi ve otomasyon senaryoları destekleniyor. Ayrıca Google Asistan ve Amazon Alexa gibi akıllı ev platformlarıyla da uyumlu olacak.
Xiaomi Mijia Air Purifier 6 Pro fiyatı
Tasarım tarafında sade beyaz dikey gövdeye sahip olan Xiaomi Mijia Air Purifier 6 Pro, manyetik filtre kapağı ve cihazın kolay taşınması için alt kısımda tekerlekler ile geliyor. Filtre ömrü kullanım senaryosuna bağlı olarak 8 ila 14 ay arasında değişiyor. Xiaomi Mijia Air Purifier 6 Pro, Çin'de 2.399 yuan (341 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıkacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
