Xiaomi Mijia Air Purifier 6 Pro tanıtıldı: 1.5 dakikada tüm ortam havasını temizleyebiliyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi, hava temizleyici ürün yelpazesinin yeni üyesi Mijia Air Purifier 6 Pro modelini tanıttı. Mijia Air Purifier 6 Pro, önceki nesillerden farklı olarak çift modüllü ve çift filtreli bir mimariyle geliyor. Bu yapı, hava kirliliğinin daha verimli şekilde ayrıştırılmasını sağlayacak ve özellikle büyük yaşam alanlarını hedefliyor.

Xiaomi Mijia Air Purifier 6 Pro özellikleri

Mijia Air Purifier 6 Pro'nun en önemli özelliği çift katmanlı yapısı. Üst modül günlük partikül temizliğine odaklanırken, alt modül özellikle yeni tadilat yapılan yaşam alanlarında yaygın olan formaldehit veya metanal​​​​​​​ gazının ayrıştırılması için optimize edilmiş. Toplamda 13 katmandan oluşan filtreleme sistemi, toz ve saç için ön filtre, antibakteriyel ve antiviral kaplamalar, nano seviyede partikül filtresi ve amino reaksiyon temelli formaldehit ayrıştırma katmanı içeriyor.Geliştirilmiş aktif karbon filtreler ise uçucu organik bileşikleri ve kokuları hedef alıyor.

Tam Boyutta Gör Hava temizleyici, tek motorla çalışan çift fanlı yapıya sahip. Eğik volüt hava kanalı sayesinde türbülans azaltılırken verimlilik artırılıyor. Cihaz, 1.461 m³/sa partikül CADR ve 1000 m³/sa formaldehit CADR değerlerine ulaşıyor. Xiaomi, standart bir odada tam hava değişiminin yaklaşık 1,5 dakika içinde tamamlanabildiğini belirtiyor. Desteklenen alan büyüklüğü ise 87 ila 150 metrekare arasında.

Tam Boyutta Gör Sensör tarafında PM1, PM2.5, toz partikülleri, formaldehit, sıcaklık ve nem ölçümü yapan toplam altı sensör bulunuyor. Tüm veriler ön yüzde konumlandırılan LCD ekran üzerinden gerçek zamanlı olarak görüntülenebiliyor. Uyku modunda gürültü seviyesi 32 dB(A) seviyesine kadar düşerken, ekran ışığı gece kullanımında tamamen kapatılabiliyor.

Akıllı özellikler tarafında cihaz, Xiaomi HyperOS ekosistemiyle uyumlu çalışıyor ve Mi Home uygulaması üzerinden uzaktan kontrol edilebiliyor. Zamanlama, hava kalitesi takibi ve otomasyon senaryoları destekleniyor. Ayrıca Google Asistan ve Amazon Alexa gibi akıllı ev platformlarıyla da uyumlu olacak.

Xiaomi Mijia Air Purifier 6 Pro fiyatı

Tasarım tarafında sade beyaz dikey gövdeye sahip olan Xiaomi Mijia Air Purifier 6 Pro, manyetik filtre kapağı ve cihazın kolay taşınması için alt kısımda tekerlekler ile geliyor. Filtre ömrü kullanım senaryosuna bağlı olarak 8 ila 14 ay arasında değişiyor. Xiaomi Mijia Air Purifier 6 Pro, Çin'de 2.399 yuan (341 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

