MOVA, CES 2026’da merdiven çıkan robotlar ve bahçe ürünlerini tanıttı

Tam Boyutta Gör MOVA, CES 2026 sahnesinde yapay zeka merkezli akıllı yaşam vizyonunu yeni nesil ürünleriyle ortaya koydu. “Move Up, Move Beyond” temasıyla tanıtılan ekosistem içinde öne çıkan MOVA Zeus 60, merdiven çıkabilen ve farklı katlar arasında temizlik yapabilen değiştirilebilir modül yapısıyla çok katlı evler için geliştirilen en dikkat çekici çözümlerden biri oldu. Şirket bunun haricinde havuz temizliği ve bahçe teknolojilerine odaklanan ürünler de tanıttı.

MOVA, CES 2026 kapsamında üç yeni ürününü küresel ölçekte ilk kez sergiledi. Zemin temizliği için MOVA Pilot 70, havuz temizliği için MOVA Rover Master ve çim biçme kategorisinde MOVA LiDAX Ultra AWD modelleri tanıtıldı.

MOVA Zeus 60 ve Space-Flying Module

MOVA Zeus 60, dubleks ve villa tipi evlerde karşılaşılan çok katlı temizlik ihtiyacına yönelik olarak tasarlandı. Merdiven çıkabilen yapısı ve farklı katlar arasında çalışabilen değiştirilebilir modül sistemi sayesinde cihaz, tek bir temizlik senaryosuyla sınırlı kalmadan farklı alanlarda görev yapabiliyor.

Tam Boyutta Gör Bu yaklaşım, CES 2026’da sergilenen Space-Flying Module konseptiyle bir adım daha ileriye taşınıyor. Pilot 70 üzerinde gösterilen bu modül, merdiven gibi alanlarda kontrollü hareket için geliştirilmiş sensörler ve denge mekanizmaları içeriyor. MOVA, bu teknolojiyi çok katlı temizlik senaryolarına yönelik gelecekteki çözümler için bir altyapı olarak konumlandırıyor.

Havuz temizliğinde Rover Master

MOVA Rover Master, biyonik robotik kola sahip yapısıyla büyük atıkları otomatik olarak toplayabiliyor. Değiştirilebilir fırça başlıkları, havuz köşeleri ve kenar bölgelerinde temizlik yapılmasına imkan tanıyor. LiDAR tabanlı navigasyon sistemi, farklı derinliklere ve düzensiz şekillere sahip havuzlarda yön bulmayı destekliyor. Ürün, temel temizlik işlevlerinin yanı sıra farklı kullanım senaryolarına uygun şekilde çalışabiliyor.

Bahçe ve dış mekan çözümleri

Tam Boyutta Gör CES 2026’da tanıtılan MOVA LiDAX Ultra AWD, off-road çim biçme çözümleri arasında konumlanıyor. UltraView 3.0 çevresel algılama sistemi, 360 derece 3D LiDAR ile yapay zeka destekli çift kamera teknolojisini bir araya getiriyor. Dört tekerlekten çekiş (AWD) yapısı, eğimli ve düzensiz zeminlerde dengeli bir kullanım sunuyor. MOVA’nın NAVAX AWD serisi ise zorlu arazi koşullarına yönelik ürün gamındaki yerini koruyor.

MOVA, CES 2026’da değiştirilebilir modül yaklaşımının yanı sıra HydroForce yüksek basınçlı akan su teknolojisi, MopSwap Hub otomatik mop değiştirme sistemi ve bahçe uygulamalarında kenar bölgelerde daha kontrollü kesim sağlayan UltraTrim 2.0 teknolojilerini de sergiledi.

