MOVA, CES 2026’da merdiven çıkan robotlar ve bahçe ürünlerini tanıttı

MOVA, CES 2026 kapsamında üç yeni ürününü küresel ölçekte ilk kez sergiledi. Zemin temizliği için MOVA Pilot 70, havuz temizliği için MOVA Rover Master ve çim biçme kategorisinde MOVA LiDAX Ultra AWD modelleri tanıtıldı.
MOVA Zeus 60 ve Space-Flying Module
MOVA Zeus 60, dubleks ve villa tipi evlerde karşılaşılan çok katlı temizlik ihtiyacına yönelik olarak tasarlandı. Merdiven çıkabilen yapısı ve farklı katlar arasında çalışabilen değiştirilebilir modül sistemi sayesinde cihaz, tek bir temizlik senaryosuyla sınırlı kalmadan farklı alanlarda görev yapabiliyor.
Havuz temizliğinde Rover Master
MOVA Rover Master, biyonik robotik kola sahip yapısıyla büyük atıkları otomatik olarak toplayabiliyor. Değiştirilebilir fırça başlıkları, havuz köşeleri ve kenar bölgelerinde temizlik yapılmasına imkan tanıyor. LiDAR tabanlı navigasyon sistemi, farklı derinliklere ve düzensiz şekillere sahip havuzlarda yön bulmayı destekliyor. Ürün, temel temizlik işlevlerinin yanı sıra farklı kullanım senaryolarına uygun şekilde çalışabiliyor.
Bahçe ve dış mekan çözümleri
MOVA, CES 2026'da değiştirilebilir modül yaklaşımının yanı sıra HydroForce yüksek basınçlı akan su teknolojisi, MopSwap Hub otomatik mop değiştirme sistemi ve bahçe uygulamalarında kenar bölgelerde daha kontrollü kesim sağlayan UltraTrim 2.0 teknolojilerini de sergiledi.