CES, her yıl olduğu gibi bu yıl da teknoloji dünyasının nabzını tutan en önemli vitrinlerden biri olmayı sürdürüyor. Tüketici elektroniğinden mobil cihazlara, otomotivden yapay zekâya kadar geniş bir yelpazeye odaklanan fuar, yalnızca bugünün değil yakın geleceğin de teknolojik yönelimlerini gözler önüne seriyor. CES 2026'nın ilk günü, özellikle yapay zekâ, ekran teknolojileri, mobil cihazlar ve yeni nesil donanımlar tarafında dikkat çekici duyurulara sahne oldu.

CES 2026: 1. Günde Öne Çıkan 10 Yeni Teknoloji

İnsansı robotlardan katlanabilir telefonlara, yeni pil teknolojilerinden sıra dışı konseptlere kadar pek çok ürünün sergilendiği ilk gün, önümüzdeki yılların teknoloji trendlerine dair güçlü ipuçları verdi. İşte CES 2026’nın ilk gününde öne çıkan 10 yeni teknoloji:

1️⃣ LG'den ev işlerine odaklanan insansı robot: CLOiD

LG, ev ortamına yönelik geliştirdiği insansı robotu CLOiD'i CES 2026'da tanıttı. CLOiD, mutfak işleri, çamaşır ve düzenleme gibi görevleri otonom olarak yerine getirebiliyor. LG'ye göre robot, buzdolabından süt alma, fırına yiyecek yerleştirme, çamaşır katlama, kirli bulaşıkları makineye dizme ve yemek servisi gibi daha karmaşık ev işlerini yerine getirebiliyor. Bu görevlerin büyük bölümü, görsel algılama ve yapay zekâ destekli karar mekanizmaları üzerinden yürütülüyor.

CLOiD, tekerlekli bir platform üzerinde hareket ediyor. Gövdesinde yer alan iki eklemli kol, insan koluna benzer şekilde yedi serbestlik derecesine sahip. Her elde bulunan beş bağımsız parmak, hassas motor kontrolü gerektiren görevlerin altından kalkabilmesini sağlıyor. Robotun kafa bölümü ise aynı zamanda bir akıllı ev kontrol merkezi işlevi görüyor. Burada yer alan işlemci, ekran, hoparlör, kameralar ve çeşitli sensörler sayesinde CLOiD, kullanıcılarla sesli iletişim kurabiliyor ve bulunduğu ortamı algılayabiliyor. Sistem, LG'nin yapay zekâ tabanlı ThinQ ve ThinQ ON platformlarıyla entegre çalışıyor.

2️⃣ Samsung Galaxy Z TriFold

Tam Boyutta Gör Aralık ayı başında tanıtılan Samsung Galaxy Z TriFold, bu yıl CES'te en çok ilgi gören ürünlerden biri oldu. Türünün ilk örneği olan bu cihaz, iki kez katlanarak 10 inçlik devasa bir tablet benzeri ekran sunarken, kapalıyken cebe sığacak kadar ince kalıyor.

Samsung'un en gelişmiş menteşeleri sayesinde, ekran panelleri kapatıldığında neredeyse birbirine tam oturuyor. Bu da cihazın en ince noktasında yalnızca 3.9 mm kalınlığında, yani Z Fold 7'den bile daha ince bir cihaz ortaya çıkarıyor. 10 inçlik 2600 nitlik ekran, yan yana yerleştirilmiş üç standart akıllı telefon ekranı gibi etkili bir şekilde işlev görüyor. Aynı anda uygulama tam boyutlu olarak çalıştırabiliyor, pencereler serbestçe yeniden boyutlandırabiliyor veya dikey tablet yönüne geçilebiliyor.

3️⃣ Donut Lab'den dünyanın ilk seri üretim tam katı hal bataryası

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç teknolojilerinde uzun süredir beklenen dönüm noktası resmen duyuruldu. Daha önce Verge Motorcycles’ın elektrikli motosikletlerinde kullanılan sıra dışı jant içi elektrik motoru ile adından söz ettiren Donut Lab, ticari olarak kullanılmaya hazır ilk tam katı hal (all-solid-state) bataryayı seri üretim seviyesinde piyasaya sunduğunu açıkladı. Şirket, bu yeni nesil bataryanın otomobillerden motosikletlere, ağır ticari araçlardan iş makinelerine kadar elektrikli mobilitenin tüm alanlarını kökten değiştireceğini savunuyor.

Donut Lab’in paylaştığı teknik verilere göre tam katı hal bataryanın enerji yoğunluğu kilogram başına 400 watt-saat seviyesinde. Bu değer, günümüzde kullanılan üst seviye geleneksel lityum iyon bataryalarda görülen 250-300 Wh/kg aralığının belirgin şekilde üzerine çıkıyor. Şirket ayrıca bataryanın yalnızca 5 dakikada tam doluma ulaşabildiğini vurguluyor. Şirket, bu iddiasının herhangi bir yüzde 80 şarj limiti olmadan sağlandığını ve 100 bin şarj döngüsü garantisi sunduğunu belirtiyor. Mevcut lityum iyon çözümler ise genellikle yaklaşık 5.000 tam döngü ile sınırlı kalıyor. Aşırı sıcak ve soğuk koşullar da bu batarya için önemli bir sorun oluşturmuyor. Donut Lab, ürünün -30°C ile 100°C arasındaki sıcaklıklarda kapasitesinin yüzde 99’undan fazlasını koruduğunu ifade ediyor.

4️⃣ Katı hal bataryalı motosiklet: Verge TS Pro

Tam Boyutta Gör Donut Lab'in tam katı hâl bataryasını tanıtmasına paralel olarak, bu bataryayı kullanan ilk motosiklet de görücüye çıktı. Verge, ayrıntılara tam olarak girmese de bataryanın Donut Lab tarafından tedarik edildiğini ve 20,2 kWsa ile 33,3 kWsa olmak üzere iki farklı kapasiteyle geleceğini açıkladı. Küçük paket 349 km menzil sunarken, daha büyük olan seçenek menzili 595 km’ye kadar çıkarıyor.

Şarj tarafında da iddialı veriler var. 200 kW hızlı şarj istasyonu kullanıldığında yalnızca 10 dakikada 299 km menzil eklemek mümkün. Verge’e göre yükseltilen bu batarya paketi motosikletin fiyatını artırmıyor.

Verge TS Pro öne çıkan özellikler:

20,2 veya 33,3 kWsa katı hal batarya

595 km'ye varan menzil

10 dakika şarjla 299 km menzil

29.900 dolar fiyat

137 beygir güç

5️⃣ Dünyanın en ince kablosuz OLED televizyonu: LG OLED evo W6

Tam Boyutta Gör LG Electronics, CES 2026'daki etkinliğinde dünyanın en ince kablosuz OLED televizyonunu resmen sergiledi. LG OLED evo W6 adıyla duyurulan yeni model, yalnızca 9 milimetrelik gövde kalınlığı, kablosuz yüksek yenileme hızlı 4K aktarımı ve yansımasız ekran teknolojisiyle dikkat çekiyor.

LG’nin uzun süredir sürdürdüğü “televizyonu bir dekor öğesine dönüştürme” yaklaşımı kapsamında ortaya çıkan “Wallpaper OLED” konseptinin en yeni yansıması olan evo W6, duvara neredeyse tamamen sıfır şekilde monte edilecek biçimde tasarlandı. W6; panel, ana kart, güç ünitesi ve hoparlörleri tek bir gövdede birleştiriyor. W6’nın en dikkat çekici yeniliklerinden biri, kablosuz 4K video aktarımını 165 Hz’e kadar desteklemesi. LG, görüntü ve sesi aynı anda ileten bu sistemin herhangi bir fark edilir kalite kaybı veya gecikme olmadan çalıştığını vurguluyor. Bu seviye bir kablosuz performans, markanın OLED televizyonlarında ilk kez sunuluyor. Öte yandan harici cihazlar ise televizyonla doğrudan değil, kompakt bir ünite olan Zero Connect Box üzerinden bağlanıyor. Oyun konsolları, medya oynatıcılar ve diğer kaynaklar bu kutuya takılırken kutu ekranın uzağında konumlandırılabiliyor. Böylece televizyon çevresindeki kablo karmaşası ortadan kalkıyor.

LG OLED evo W6 Wallpaper TV, 77 inç ve 83 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla satışa sunulacak.

6️⃣ Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı: C-200

ABD merkezli bir girişim olan Seattle Ultrasonics, dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı olan C-200'ü CES 2026'ya gelen ziyaretçilere sergiledi. Bu 20 cm'lik bıçak, yüzeyinde klasik Japon çeliğini barındırsa da esas farkı sapında saklıyor. Burada yer alan piezoelektrik kristaller, düğmeye basıldığında saniyede 40 binin üzerinde mikro titreşim üretiyor. Kristallerin genişleyip büzülmesiyle oluşan bu enerji, bıçağın metal gövdesine aktarılıyor ve bıçak yalnızca 10 ila 20 mikron arasında ileri geri hareket ediyor. Bu mesafe, bir tuz tanesinin genişliğinin dörtte biri kadar ve gözle fark edilemeyecek kadar küçük olsa da saniyede on binlerce kez tekrarlandığında kesici kenarı adeta mikroskobik bir testereye dönüştürüyor. Sonuç olarak bıçak, yiyeceğin dokusunu parçalamadan, çok daha az kuvvetle daha pürüzsüz kesimler yapabiliyor.

C-200, 399 dolarlık fiyatıyla pazardaki geleneksel şef bıçaklarından çok daha pahalı olsa da Heimendinger, bunun karşılığında ciddi bir performans farkı sunduğunu belirtiyor. Bıçak, şimdilik yalnızca şirketin resmi sitesinden satılıyor. C-200'ün duvara monte edilebilen şarj istasyonu ise 150 dolara satılıyor. Ancak bıçak ve şarj istasyonu paket hâlinde 499 dolara alınabiliyor.

7️⃣ Samsung'dan geleceğin OLED ekran konseptleri

Tam Boyutta Gör Samsung Display, robotlar, giyilebilir cihazlar ve fazlası için yeni OLED teknolojisini CES 2026’da sergiledi. OLED odaklı bu ürünler arasında öne çıkan AI OLED Robot (yapay zekalı OLED robotu), üniversitede öğretim asistanı olarak kullanılacak küçük bir robot konsepti olarak tanıtıldı. Robot, öğrencileri sınıflara yönlendirebiliyor, personel ve dersler hakkında bilgi verebiliyor. Öğrenciler ayrıca, sesli komutların veya hoparlörlerin kullanımının zor olduğu ortamlarda bile, robotun 13.4 inç Samsung OLED ekranında ödevlerini veya ders iptallerini kontrol edebilecek.

Tam Boyutta Gör Daha konvansiyonel OLED tasarımlarına geldiğimizde ise karşımıza 2026 QD-OLED çıkıyor. Samsung'un yeni QD-OLED TV modeli, 4.500 nit'e kadar parlaklık sunabiliyor. Bu, aydınlık, 2025 QD-OLED'i dünynaın en parlak TV'si yapıyor.

Samsung, VR başlıklar için 1.4 inç mikro ekran da tanıttı. Küçük olmasına rağmen, 5.000 PPI piksel yoğunluğuna sahip; bu da mevcut tüketici sınıfı başlıklardan çok daha fazla ayrıntıyı küçük bir alana sığdırabileceği anlamına geliyor.

8️⃣ Pebble Akıllı Saatler Round 2 ile Geri Döndü

Tam Boyutta Gör Pebble, CES 2026 kapsamında düzenlediği panelde akıllı saat pazarına dönüşünü resmen duyurdu ve yeni modeli Pebble Round 2’yi ilk kez detaylarıyla tanıttı. Şirket, Round 2’yi “bildirim odaklı, uzun pil ömürlü ve sade” Pebble felsefesinin modern bir yorumu olarak konumlandırıyor. E-ink tabanlı dairesel ekranla gelen saat, düşük güç tüketimi sayesinde tek şarjla haftalarca kullanılabiliyor. Pebble yetkililerine göre Round 2, akıllı saatlerin giderek karmaşıklaşan yapısına karşı daha yalın ve işlevsel bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Pebble Round 2, paslanmaz çelik kasaya ve fiziksel tuşlara sahip hafif bir tasarımla geliyor. Saat, temel sağlık ve aktivite takibinin yanı sıra bildirimler, müzik kontrolü ve takvim entegrasyonu gibi çekirdek özelliklere odaklanıyor.

9️⃣ LEGO tarihindeki en önemli adım: Smart Brick

CES 2026 fuarında sahne alan LEGO, 1955 yılında hayata geçirdiği minifigür adımından sonraki en önemli adımı olarak tanımladığı Smart Brick adımını duyurdu.

Smart Brick, klasik 2x4 tasarımındaki bloklara benziyor. Farkı ise iç kısmında uygulamaya özel geliştirilmiş entegre devre (ASIC) yer alması. LEGO parçalarının birbirine geçmesini sağlayan silindir şeklindeki uçlar ile aynı boyutta olan bu entegre devre projenin kalbini oluşturuyor. Bu parça NFC etiketi taşıyan diğer parçalarla etkileşime geçtiğinde farklı sesler çıkarıyor, farklı renklere bürünüyor, içinde bulunduğu tasarımın konumunu tespit edebiliyor, hareketleri algılayabiliyor. Parça içerisinde ışık sensörleri, hareket sensörleri, Bluetooth alıcı ve NFC alıcısı yer alıyor. Bluetooth ile uygulamaya bağlanıyor ve farklı fonksiyonlar atanabiliyor. Ayrıca Bluetooth üzerinden bir örgü ağ kurabiliyor ve diğer parçalarla etkileşime girebiliyor, örneğin savaşabiliyor. Dahili bataryası, kablosuz bir şarj matı ile şarj ediliyor.

🔟 Akıllı Saç Kesme Makinesi: Glyde Smart Hair Clippers

Tam Boyutta Gör Ev elektroniği tarafında ilk günün öne çıkan ürünlerinden biri de Glyde’nin tanıttığı akıllı saç kesme makinesi oldu. Şirket, bu tıraş makinesiyle evde profesyonel görünümlü saç kesimlerini herkes için erişilebilir hâle getirmeyi hedefliyor.

Kullanıcı, uygulama üzerinden istediği saç modelini seçiyor; Cihaz, el hareketlerini, hızı ve açıyı sürekli analiz ederek pürüzsüz bir görünüm için kullanıcıyı adım adım yönlendiriyor. Hızlı veya yanlış açıyla yapılan hamlelerde sistem anında müdahale ederek bıçağı ayarlıyor ve daha tutarlı sonuçlar elde etmeye yardımcı oluyor. Glyde Smart Hair Clippers, bu yönüyle epey vaatkâr olsa da tuhaf tasarımı ve işin önemli bir kısmını kullanıcıyıa bırakmasıyla, çığır açacak yeni bir üründen ziyade, gelecekte olacakların bir habercisi olarak öne çıkıyor.

