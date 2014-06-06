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LG G3, Sony Xperia Z2 ve Samsung Galaxy S5 karşı karşıya

5 yıl
324,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kısa süreliğine deneme şansı yakaladığımız Sony'nin süper telefonu modeli Xperia Z2'yi, Türkiye'de ilk defa LG'nin amiral gemisi G3 ve Samsung'un üst seviye oyuncusu Galaxy S5 ile kıyasladık. Telefonları tasarım, donanım ve yazılım seviyesinde kıyasladığımız bu videomuzda, birbirlerine karşı artı ve eksi yönlerini de görebileceksiniz. İyi seyirler...
 

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eP_362 5 yıl
S5 tasarımıyla Z2 ve G3'ün yanında hakaret gibi durmuş.
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DH Misafiri 5 yıl
3 ünün de iyi olduğu şeyler var.G3 de sanal tuş olmasa tam olmuş diyebilirdim.Bu yüzden 3 ü de bir note 3 değil.
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Proximity 5 yıl
Hiçbiri bir G2 değil.
1 Yanıt Yanıtla +51
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DH Misafiri 4 yıl
LG deki çift tıklamayla açılabilen ekran z2 de mevcut galaxy S5 ne kadar suya dayanıklı olsada sony 1.5 m derinlikte 1 saate kadar dayanabiliyor kamera konusunda değinilmemiş farklı özellikleri var her ne kadar ön kamerası 2.1 mp olsada çözünürlüğü çok yüksek sizlere teşekkür ederim hayırlı işler...
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starkan 5 yıl
G3 g3 g3
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Red John 5 yıl
Kare kutu ariysaniz takoz olarakta kullanirim diyosaniz Sony size gore.



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Klorf 5 yıl
S5 Z1 le bile yarışamaz açık net
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KinopioTaichou 5 yıl
5 gunluk z2 sahibiyim bana Desire s den sonra cok iyi geldi.Alırken tipi için aldım ama performansı da cok iyimiş.memnunum
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exynous 5 yıl
21 sayfa ne yazdiniz mk ışığı gören gelmis
Herkez 2.3 yorum atmis
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aulkem 5 yıl
Ben iyi denebilecek kadar anlarim telefonlardan. G3 un ekrani daha iyi oburu daha kucuk kasada baya buyuk ekran falan... Ama yine de gozum z2 yi goruyo :)
Demek ki adamlar tasarimda bana hitap edebilmis abi, alicam. Uzun lafin kisasi renkler ve zevkler tartisilsa da bi ise yaramiyo :)
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NoFear. 5 yıl
M8 i aradı gözlerim :)
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Kool Giancana 5 yıl
M8?
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaslar ben libyada calisiyom yaklaşik bir yıl oldu telefon aimayı dusunuyom aklımda lg g3 var bayada ucuz burda lg g3 kullanan varsa bı cevap versin mi memnunmu acaba
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