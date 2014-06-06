LG G3, Sony Xperia Z2 ve Samsung Galaxy S5 karşı karşıya

Kısa süreliğine deneme şansı yakaladığımız Sony'nin süper telefonu modeli Xperia Z2'yi, Türkiye'de ilk defa LG'nin amiral gemisi G3 ve Samsung'un üst seviye oyuncusu Galaxy S5 ile kıyasladık. Telefonları tasarım, donanım ve yazılım seviyesinde kıyasladığımız bu videomuzda, birbirlerine karşı artı ve eksi yönlerini de görebileceksiniz. İyi seyirler...

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