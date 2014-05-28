LG G3 hakkında merak edilen her şey: Türkiye'ye ne zaman gelecek, fiyatı ne olacak...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
LG G3 bugün yapılan özel bir etkinlik ile ülkemizde anons edildi. Başta 2K çözünürlüğündeki ekranı olmak üzere sahip olduğu pek çok yeni özellik ile dikkatleri üzerine çeken LG G3'ü, şirketin ülkemizdeki üst düzey yöneticilerinden Ufuk Gürsoy ile konuşuyor ayrıca kendisine telefonun ülkemizde ne zaman ve hangi fiyattan çıkacağı gibi çok sayıda soruyu, keyifli bir sohbet eşliğinde soruyoruz.
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Erdi'nin ekran parlığıyla ilgili yorumunda ben daha kullanmadım sen nereden bilip de eleştirel yorumda biliyorsun gibi bir tavır sergiledi. Erdi boş adam değil ki telefon hakkında ilk izlenimleri inceleyip fikir edinmiş, tabi eksik yanı olunca telefonun nerede ne zaman kullandım deyip sıyrılmaya çalıştı Ufuk Bey.
Erdi'nin suya toza dayaklılık sorusu güzel bir soruydu, Ufuk Bey sadelik diye geliştirdi. Aynı tasarımla suya toza karşı koruma da sağlayabilirdi istese LG, ha belki maliyeti arttırırdı ama yanıt sadelik olamaz! Alttaki LG logosunun işlevsiz olmasında yerinde bir eleştirildi! Tabi belki Ufuk Bey'de aynı şeyleri düşünüyordur ama kabul edemiyor eksik yanları. O LG logosu dokunmatik "ev" butonu olabilirdi. Yan yüzellerde işler butonları.