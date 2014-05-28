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LG G3 hakkında merak edilen her şey: Türkiye'ye ne zaman gelecek, fiyatı ne olacak...

4 yıl
111,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG G3 bugün yapılan özel bir etkinlik ile ülkemizde anons edildi. Başta 2K çözünürlüğündeki ekranı  olmak üzere sahip olduğu pek çok yeni özellik ile dikkatleri üzerine çeken LG G3'ü, şirketin ülkemizdeki üst düzey yöneticilerinden Ufuk Gürsoy ile konuşuyor ayrıca kendisine telefonun ülkemizde ne zaman ve hangi fiyattan çıkacağı gibi çok sayıda soruyu, keyifli bir sohbet eşliğinde soruyoruz.
 

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fuckulteli 4 yıl en beğenilen
Amaaaan hiç de altta kalmıyor Ufuk Bey!
Erdi'nin ekran parlığıyla ilgili yorumunda ben daha kullanmadım sen nereden bilip de eleştirel yorumda biliyorsun gibi bir tavır sergiledi. Erdi boş adam değil ki telefon hakkında ilk izlenimleri inceleyip fikir edinmiş, tabi eksik yanı olunca telefonun nerede ne zaman kullandım deyip sıyrılmaya çalıştı Ufuk Bey.
Erdi'nin suya toza dayaklılık sorusu güzel bir soruydu, Ufuk Bey sadelik diye geliştirdi. Aynı tasarımla suya toza karşı koruma da sağlayabilirdi istese LG, ha belki maliyeti arttırırdı ama yanıt sadelik olamaz! Alttaki LG logosunun işlevsiz olmasında yerinde bir eleştirildi! Tabi belki Ufuk Bey'de aynı şeyleri düşünüyordur ama kabul edemiyor eksik yanları. O LG logosu dokunmatik "ev" butonu olabilirdi. Yan yüzellerde işler butonları.
Amaaaan hiç de altta kalmıyor Ufuk Bey!Erdi'nin ekran parlığıyla ilgili yorumunda ben daha kullanmadım sen nereden bilip de eleştirel yorumda biliyorsun gi...
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mdogan44 4 yıl
Adam hiçbir soruya cevap vermemiş ki arkadaş.20 dakikam boşa gitti resmen.
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General. 4 yıl
Bu adam tam bi cambaz.
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Dunyali123 4 yıl
çok güzel telefon bu ya. ama nedense g2 kadar ilgi görmedi henüz
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tarasbulba 4 yıl
Merhaba, ben de bugün 16 GB modelini aldım. Kullanmakta olduğum Samsung Galaxy Ace' ten sonra gerçekten uzay teknolojisi gibi geldi. Yalnız, bir günlük kurcalama sonunda bir sorun farkettim. Telefonla birlikte aldığım, Quickcircle özelliğini destekleyen bir kılıfa takılı olduğunu belirteyim. Bu Quickcircle özelliğini bir türlü kullanamadım. Kılıfı kapattığımda daima kılıfın yuvarlak boşluğunda analog saat görüntüleniyor. Bir türlü Ayarlar > Genel > Quickcircle kısmında işaretlediğim uygulamalar görüntüleyemiyorum. Bu sorun sizde de var mı? Veya güncelleme ile giderilmiş midir?


Düzenleme: Sorun çözüldü. Kılıfın quickcircle penceresine konulan şeffaf plastik bir şey koymuşlar. Onu kesip pencereyi açınca sorun ortadan kalktı. Kılıf Case4u Baseus adlı bir kılıf
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RapscallioN 4 yıl
Arkadaslar oyunlari 1920x1080 cozunurlukte oynama imkani var mi? Su anda note 1 kullaniyorum ve buyul boyutlu oyun yok telefonumda onun icin mobile oyunlarda bu tip ayarlar var mi bilmiyorum.
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maslan92 4 yıl RapscallioN
RapscallioN

Arkadaslar oyunlari 1920x1080 cozunurlukte oynama imkani var mi? Su anda note 1 kullaniyorum ve buyul boyutlu oyun yok telefonumda onun icin mobile oyunlarda bu tip ayarlar var mi bilmiyorum.

Zaten fullhd oynatıyo oyunları. Erdi abi bi videoda söylemişti.
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thestell 4 yıl
Normalde yeni model çıkar eskisi ucuzlar satılır
Bizde yeni modele 200 tl daha kar koyulur eskisi aynı fiyattan satılır.
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ahmckr 4 yıl thestell
herkes organize olup g3 almayacak 1 ay sonra fiyati duser.
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eagleblack51 4 yıl
Artık devir değişti...Moda LG
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le_vlo 4 yıl
Cihazin fiyati sizede biraz pahalı gelmedi mi?
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DH Misafiri 4 yıl
Snapdragon 805'li LG G3 Prime söylentileri var doğrumudur ? bu modeli gelirse bekliycem fakat gelmezse ıphone 6 yı bekliyorum...
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mgokhang 4 yıl
Lg G3 ün hangi renkleri Türkiye'ye gelecek?
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cemcan1245 4 yıl
Daha fiyatın ne zaman belli olacağı bile belli değil di mi ?
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DH Misafiri 4 yıl
fiyat uygun olmazsa bu ürün satmaz. Lg g2 deki başarılı sunumun meyvesini şimdi yemek istiyorlarsa g3 te uygun fiyat politikası güdülmeli. bu ürünün eşdeğeri yok muhabbetleri gereksiz.
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baddboy 4 yıl
o fiyatla sitede yakalasaydım direk satın alırdım.
acaba sonra nolurdu ki, Bimeks iptal eder miydi siparişi :D:D
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danGerfuLL 4 yıl
Erdi bey daha cok teknik sorular sordugu icin Ufuk beyin teknik ekipte olmadigini strateji yonuyle bulundugunu belirtmesi olayin kisaca ozeti.
En azindan bir GM yoneticisinden cok daha fazlasi var Ufuk beyde.
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