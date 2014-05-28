LG G3 hakkında merak edilen her şey: Türkiye'ye ne zaman gelecek, fiyatı ne olacak...

LG G3 bugün yapılan özel bir etkinlik ile ülkemizde anons edildi. Başta 2K çözünürlüğündeki ekranı olmak üzere sahip olduğu pek çok yeni özellik ile dikkatleri üzerine çeken LG G3'ü, şirketin ülkemizdeki üst düzey yöneticilerinden Ufuk Gürsoy ile konuşuyor ayrıca kendisine telefonun ülkemizde ne zaman ve hangi fiyattan çıkacağı gibi çok sayıda soruyu, keyifli bir sohbet eşliğinde soruyoruz.

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