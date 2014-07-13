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LG G3 video inceleme "2K ekranlı süper telefon testte"

4 yıl
230b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz yılın flaş telefonlarından G2'nin devamı niteliğindeki G3, 2K ekranı, şık tasarımı ve diğer özellikleriyle pazara iddialı bir giriş yaptı. Biz de yeni telefonu enine boyuna değerlendirdik. Merak edenler için LG G3'ün tüm detayları videomuzda.
4K video örneğini 4K olarak izlemek için;
 
 

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ten_don 4 yıl en beğenilen
İnsanlar bu cihazlarla ses kaydı yapıyor fakükiltesinde, dershanesinde,toplantısında vs.. ses kayıt performanslarına niçin değinilmiyor?

İnsanlar yoğun olarak gps kullanıyor, yaz geldi yollara düşüyor kullandığı gps çipine ve performansına niçin değinilmiyor?

Bunların ve daha pek çok şeyin bir ön kamera kadar değeri yok mu? Niçin illa popüler olanın peşinden gidiyorsunuz? O zaman magazin sitelerinden sizi ayıran ne özelliğiniz kalıyor geride?

Donanımhaberi takip etmenin hiç bir ayrıcalığını bırakmadınız! Gerçek inceleme yapın kullanıcı el klavuzu çekmeyin bizi yemeyin.
İnsanlar bu cihazlarla ses kaydı yapıyor fakükiltesinde, dershanesinde,toplantısında vs.. ses kayıt performanslarına niçin değinilmiyor?İnsa...
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lagalugadh 4 yıl
o dizi tadindaki incelemeler sirf s5 icinmis demek ki. 3 videonun da reklam oldugu ispatlanmis oluyor galiba.
umarim yaniliyorumdur.

edit:
actiginiz the wolf of wall street de 1080p bluray x264 mu yaziyor. bildigin korsan indirmissiniz. altyazi dp den mi?

korsani elestiren sayin mesut cevik'e selamlarimi iletirim.
o dizi tadindaki incelemeler sirf s5 icinmis demek ki. 3 videonun da reklam oldugu ispatlanmis oluyor galiba.umarim yaniliyorumdur.edit:
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soneday 4 yıl
Arama yapma , 3G görüntülü görüşme kalitesi, karşıdan gelen ses, karşıya giden ses, şebeke, bluetooth performansları gibi pek çok ÖNEMLİ OLUPTA ANLATMADIĞNIZ özellikleride test etseniz?

Her test artık bana aynı gelir oldu.
-"Teknik özellik tablosunu görüntüleylim"
-"Menüde sağ sol yapınca taklma oluyor-olmuyor"
-"Real Racing 3'de kasmıyor,Dead Trigger 2 kasmıyor" ( deag trigger hangi telefonda kastıki?)
-"Pil muhabbeti"
-"Gpusu 800 değil 801 olaydı iyiydi, 801 olsa bile 805abc çıkacaktı onu bekleselerdi vs"
-"Benim parmağımı algılamadı onunkini algıladı"
-"Micro usb altta üstte olsa iyiydi, üste olsa altta olaydı iyiydi"
-"Artis artis gözlüklü rüzgarda uçuşan saçlarla 4 dakika boyunca araba sürerkenki kamera testi" (halbuki 30 saniyede yeterliydi)
-Otoyoldan 2 resim çek
Finiş


47 dakikalık bir inceleme videosuna bukadar şeyi nasıl genişlete genişlete yayıyorsunuz hala anlamış değilim.

Kullanıcı odaklı inceleme yapmanızı şiddetle öneriyorum bir ceptelefonunu bilgisayar gibi incelemenin dışında günlük yaşam hareketleri bazında incelemeniz bizim açımızdan daha iyi olur


----

Hergün aktif olarak GPS ile Navigasyon kullanıyorum Yandex.Navi ve Sygic vs cihazım GPS'e çok geç bağlanıyor bazen aksıyor. Bunu general mobile discovery incelemesinde bahsetseydiniz belkide almazdım ilk zamanlarda gps ile ilgili hiç bi yerde bilgi yoktu aldım öle, şuan celebesini çekiyorum.

Bu arada bu mesjm az once +5di. Nasil birden -5 oldu?????? Hatta bildrm geldi mesajnz ilgi cekti diye bi baktm -5?
Arama yapma , 3G görüntülü görüşme kalitesi, karşıdan gelen ses, karşıya giden ses, şebeke, bluetooth performansları gibi pek çok ÖNEMLİ OLUPTA ANLATMADIĞNIZ ö...
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1 Yanıt Yanıtla +168
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Sd karta program yükleyebiliyormuyuz? Yoksa sadece telefon hafızasına mı programlar yükleniyor?
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DH Misafiri 3 yıl
504 K serisi android 5.0 yüklü olarak geldi.Cihaz tek kelimeyle muhteşem.Antutu 42.300, real racing3 ve modern combat 5 ' kasma ve donma yok.Yağ gibi akıp gidiyor.İthal fiyatlarıda makul seviyelere geldi almayı düşünen arkadaşlara tavsiye ederim.Başta kablosuz şarj olmak üzere her türlü bağlantı düşünülmüş.Şarjı bir tam gün yeterli sabahtan akşama %20 ile tamamlarsınız.Cihaz android 5 ile olması gereken performansa ulaşmış.Oyun ve internetin yoğun kullanımında Z2 kadar ısınıyor ancak Z2 arka kısıma ısıyı dağıttığından daha az G3 de arka tuşa yoğunlaştığında daha çok hissediliyor -ayrıca arka kapakda kablosuz şarj yastığı olduğundan düğme kısmından soğutması zorunlu hale geliyor- G4 de testlerde 42 dereceleri görüyor G3 de 45 dereceyi görebiliyor.Snapdragon serisinin tümü 810 dahil ısınıyor.Çok şık ve yazılımı çok kaliteli ve kullanıcı dostu yapmışlar.
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hknymz 4 yıl
abi kahverengi masa ve arkadaki beyaz fon duvar nedir ya? teknoloji haberi yapıyorsunuz?
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DH Misafiri 4 yıl
lg den başka telefon kullanamıyorum çok güzel telefon
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blade17xxx 4 yıl
Lg g3
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DH Misafiri 4 yıl
LG g3 kullanıcı yorumlarında kendiliğinden kapanma sorunu var diyorlar. Bu konuda fikri olan var mı? Ayrıca video incelemesinde geçişlerfde takılmalar ya da gecikmeler farkettim. LG g3 beni düşündürüyor doğrusu.
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DARTH_BLACK 4 yıl
Ben 3 haftadır 3 gb versiyonu kullanıyorum,ne kapanma nede bir sıkıntı ile karşılaşdım.
Güncellemeleride stabil,daha bugün yeni güncelleme yapıldı.

O problemin güncellemelerden sonra halledildiği yazılmışdı belki ben ondan denk gelmemiş olabilir,neticede problemsiz kullanıyorum cihazı ve oldukçada memnunum.
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TechKings 4 yıl
cihaz alınır m8 le aynı işlemci ama m8 nedense daha hızlı.androidin iphone'u olarak nitelendiriliyor
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r2mmosk 4 yıl
LG G3 Quick Circle Cellphone Cover Smartphone Case,

dx-box.com/...
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r2mmosk 4 yıl
LG G3 Quick Circle Cellphone Cover Smartphone Case,

dx-box.com/...
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DH Misafiri 4 yıl
Ben su an g3 kullaniyorum daha once g2 g2 g2 kullandim her ikisindede ikisindede sebeke sorunu vsr nasil halledebiliriz bir cozumu vsrmi _?
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