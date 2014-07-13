LG G3 video inceleme "2K ekranlı süper telefon testte"

Geçtiğimiz yılın flaş telefonlarından G2'nin devamı niteliğindeki G3, 2K ekranı, şık tasarımı ve diğer özellikleriyle pazara iddialı bir giriş yaptı. Biz de yeni telefonu enine boyuna değerlendirdik. Merak edenler için LG G3'ün tüm detayları videomuzda.

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