LG G3 video inceleme "2K ekranlı süper telefon testte"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Geçtiğimiz yılın flaş telefonlarından G2'nin devamı niteliğindeki G3, 2K ekranı, şık tasarımı ve diğer özellikleriyle pazara iddialı bir giriş yaptı. Biz de yeni telefonu enine boyuna değerlendirdik. Merak edenler için LG G3'ün tüm detayları videomuzda.
4K video örneğini 4K olarak izlemek için;
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İnsanlar yoğun olarak gps kullanıyor, yaz geldi yollara düşüyor kullandığı gps çipine ve performansına niçin değinilmiyor?
Bunların ve daha pek çok şeyin bir ön kamera kadar değeri yok mu? Niçin illa popüler olanın peşinden gidiyorsunuz? O zaman magazin sitelerinden sizi ayıran ne özelliğiniz kalıyor geride?
Donanımhaberi takip etmenin hiç bir ayrıcalığını bırakmadınız! Gerçek inceleme yapın kullanıcı el klavuzu çekmeyin bizi yemeyin.
umarim yaniliyorumdur.
edit:
actiginiz the wolf of wall street de 1080p bluray x264 mu yaziyor. bildigin korsan indirmissiniz. altyazi dp den mi?
korsani elestiren sayin mesut cevik'e selamlarimi iletirim.
Her test artık bana aynı gelir oldu.
-"Teknik özellik tablosunu görüntüleylim"
-"Menüde sağ sol yapınca taklma oluyor-olmuyor"
-"Real Racing 3'de kasmıyor,Dead Trigger 2 kasmıyor" ( deag trigger hangi telefonda kastıki?)
-"Pil muhabbeti"
-"Gpusu 800 değil 801 olaydı iyiydi, 801 olsa bile 805abc çıkacaktı onu bekleselerdi vs"
-"Benim parmağımı algılamadı onunkini algıladı"
-"Micro usb altta üstte olsa iyiydi, üste olsa altta olaydı iyiydi"
-"Artis artis gözlüklü rüzgarda uçuşan saçlarla 4 dakika boyunca araba sürerkenki kamera testi" (halbuki 30 saniyede yeterliydi)
-Otoyoldan 2 resim çek
Finiş
47 dakikalık bir inceleme videosuna bukadar şeyi nasıl genişlete genişlete yayıyorsunuz hala anlamış değilim.
Kullanıcı odaklı inceleme yapmanızı şiddetle öneriyorum bir ceptelefonunu bilgisayar gibi incelemenin dışında günlük yaşam hareketleri bazında incelemeniz bizim açımızdan daha iyi olur
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Hergün aktif olarak GPS ile Navigasyon kullanıyorum Yandex.Navi ve Sygic vs cihazım GPS'e çok geç bağlanıyor bazen aksıyor. Bunu general mobile discovery incelemesinde bahsetseydiniz belkide almazdım ilk zamanlarda gps ile ilgili hiç bi yerde bilgi yoktu aldım öle, şuan celebesini çekiyorum.
Bu arada bu mesjm az once +5di. Nasil birden -5 oldu?????? Hatta bildrm geldi mesajnz ilgi cekti diye bi baktm -5?