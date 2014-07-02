LG G3'ün oyun performansına yakından bakıyoruz

LG'nin yeni nesil süper telefon modeli G3, sahip olduğu yüksek çözünürlüklü 2K ekranı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Aynı zamanda Snapdragon 801AC işlemcisine sahip olan G3 oyunlarda nasıl bir performans ortaya koyuyor, detaylar bu videomuzda.
bir oyunlarım olsa
fifa 14
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dx-box.com/...
1.si elinizdeki telefon hala mühendislik örneği mi? Yani yarın öbür gün bu telefonu piyasada aldığımızda tam olarak bu değerleri mi göreceğiz? Yoksa daha da iyi olabilir mi?
2.si telefon oyun oynarken pil ne kadar dayanabildi? ve ısı ölçümlemesinde ekran parlaklığı hangi seviyede idi ve ekran parlaklığının az ya da çok nasıl bir katkısı oldu?