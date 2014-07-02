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LG G3'ün oyun performansına yakından bakıyoruz

4 yıl
117,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin yeni nesil süper telefon modeli G3, sahip olduğu yüksek çözünürlüklü 2K ekranı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Aynı zamanda Snapdragon 801AC işlemcisine sahip olan G3 oyunlarda nasıl bir performans ortaya koyuyor, detaylar bu videomuzda.
 

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S.Soylu 4 yıl en beğenilen
G2 zaten LG tarafında efsaneleşmiş bir telefondu G3 de daha da üzerine koyarak güzel bir telefon yapmışlar tabi bizim ülkemizde fiyatı 2.000 lira olunca çok albenisi olmuyor. Birde 7 tane üst seviye oyun deneniyor sonra telefon ısınıyor deniyor ki bu yaz aylarında bence çok normal bişey o kadar oyun oynayıp ısınmayan telefon var ise içinde fan olduğundan şüphe ederim.
G2 zaten LG tarafında efsaneleşmiş bir telefondu G3 de daha da üzerine koyarak güzel bir telefon yapmışlar tabi bizim ülkemizde fiyatı 2.000 lira olunca çok alb...
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1 Yanıt Yanıtla +73
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lj94 4 yıl
z2 incelemesi istiyoruzz :\
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benkimim50 4 yıl
2k ekranda snapdrogon 801ac ile oyun oynanmaz dedik ama adamlar yazılımla işi çözmüş.burdan da bir şey çıkarmamız gerekiyor görmeden tam olarak ne olduğunu bilmeden sonuca varmamayı.
2k ekranda snapdrogon 801ac ile oyun oynanmaz dedik ama adamlar yazılımla işi çözmüş.burdan da bir şey çıkarmamız gerekiyor görmeden tam olarak ne olduğunu bil...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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DH Misafiri 3 yıl
ben bunu çok sevdim büyüyünce bunu almayı düşünüyorum tabi benimde alınca böyle
bir oyunlarım olsa
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DH Misafiri 4 yıl
merhaba arkadaşlar bn lg g3 almayı düşünüyorum ama bir çok oyunla uyumsuz olduğu söyleniyor. Mesela assasins pirates fifa 15 gibi doğrumu acaba
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DH Misafiri 4 yıl
telefonda kesinlikle kasma yok %100 sarjdan 0a kadar çoğu oyunu oynadım mis gibi 16 hn 2 gblık lg g3 ıle
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Hardstyler 4 yıl
Bu oyunlar googleplayde gözükmüyor bende siz nasıl yüklediniz
fifa 14
Most wanted
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Mad Jack the Pirate 4 yıl
Seytan durtuyor zaten bir tane al diye
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DH Misafiri 4 yıl
Lg g3 almayı düşünüyorum ancak kapanma sorunu olduğunu duydum??
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DH Misafiri 4 yıl
dikkat ettimde sanal tuşlar oyunlarda kayboluyo lg bişeyler yapmış iyi olmuş
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Portraitclub 4 yıl
güzel telefon al benisi var 41c çok sıcak sayılmaz tabi bulunduğun ortama göre değişir lg yavaş yavaş yükselişe geçiyor
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r2mmosk 4 yıl
LG G3 Quick Circle Cellphone Cover Smartphone Case,

dx-box.com/...
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Johnnn 4 yıl
Bu video hakkında iki tane sorum var..

1.si elinizdeki telefon hala mühendislik örneği mi? Yani yarın öbür gün bu telefonu piyasada aldığımızda tam olarak bu değerleri mi göreceğiz? Yoksa daha da iyi olabilir mi?

2.si telefon oyun oynarken pil ne kadar dayanabildi? ve ısı ölçümlemesinde ekran parlaklığı hangi seviyede idi ve ekran parlaklığının az ya da çok nasıl bir katkısı oldu?
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northernlights 4 yıl
Karlı ortamda oynanan oyunun adı ne? Videoda anlayamadım.
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