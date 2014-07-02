LG G3'ün oyun performansına yakından bakıyoruz

LG'nin yeni nesil süper telefon modeli G3, sahip olduğu yüksek çözünürlüklü 2K ekranı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Aynı zamanda Snapdragon 801AC işlemcisine sahip olan G3 oyunlarda nasıl bir performans ortaya koyuyor, detaylar bu videomuzda.

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