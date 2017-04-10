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LG G6 ile ilgili merak edilen ne varsa bu videoda! Biz sorduk LG cevapladı

2 yıl
22,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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LG Mobile Türkiye Satış Müdürü Mehmet Ali Yıldırım ile LG'nin Türkiye'deki durumunu, G4'de yaşanan sıkıntıları, G6'nın satış tarihi ve fiyatını, ön siparişte verilecek hediyeleri ve fazlasını sorduk
 LG Mobile Türkiye Satış Müdürü Mehmet Ali Yıldırım ile LG Mobile ve G6 hakkında merak ettiklerinizi konuştuk.

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matmuhendisi 2 yıl en beğenilen
öncelikle şöyle bir cevabım var .. telefonu nerden alırsam alayım durup dururken anakartı bozulursa eğer lg firması bu telefonu benden almadın nerden aldıysan oraya göster deme hakkı yok. Eğer böyle birşey diyorsa Lg firması değil Lg ürünleri ithal eden bir firma olarak göstersin kendini.. Zira biz g6 yı tasarlarken demiş firmayı sahiplenmesini çok iyi biliyor.
anakartlarınız bozuluyor.. telefonlar çöp oldu 2 yıl doldu diye bakan yok .. resmen bozuk telefon satıyorsunuz . lg g3 lg g4 fiyasko telefonlar .. lg kabul etmiş ama türkiyede tüketiciyi koruyan olmadığı için ne bir telefon toplama mevzusu var ne de getir yenisini teslim edelim gibi bir uygulama var ..
Lg G6 ya ayrı ayrı yazılcak o kadar şey var ki .. 3699 tane şey yazarım ama susuyorum ..
iyi çalışmalar en azından türkiyede yaşadığım sürece bu firmadan alışveriş yapmam ..
öncelikle şöyle bir cevabım var .. telefonu nerden alırsam alayım durup dururken anakartı bozulursa eğer lg firması bu telefonu benden almadın nerden aldıysan o...
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drozx35 2 yıl
v20 ne kadar satılmış ki sorun yaşanmadığı iddia ediliyor. G2 den memnun kalıp, G4 den ağzı yanan biri olarak
"daha da gelmem LG ye"
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Şaban Oğlu Şaban 2 yıl
Arkadaşımın G4'ü vardı. Bootloop-Ghostscreen sorunlarından dolayı G5 ile değiştirdiler. Okey buraya kadar hiçbir sorun yok. Ama sonra G5'te de Ghostscreen oldu ve LG "Bu telefonun özelliği." diye işin içinden sıyrılmaya kalkıyor. Ve ne yazıktır ki pek çok kullanıcıya verilen cevap da farksız.
G6'yı uygun fiyattan sunsalardı bir nebze kabul ettirebilirlerdi ama G2'den sonra her telefonlarında kronik bir sorun var. Zaten zarar ettikleri de "iş planı değişikliği" soslu araya aracı sokmalarından belli.
Arkadaşımın G4'ü vardı. Bootloop-Ghostscreen sorunlarından dolayı G5 ile değiştirdiler. Okey buraya kadar hiçbir sorun yok. Ama sonra G5'te de Ghostscreen oldu...
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3arbar 2 yıl
teknoloji editörleri ile şirket elemanları yakınlaşırsa olan müşteriye olur aga.
çünkü iki para kazanan taraf güçlerini birleştirip müşteriyi öpmeye çalışır genelde

dikkat etmak lazım aga
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dirtylive 2 yıl
kardeşimin g4 cihazı anakart sorunundan değişti. yeni gelen cihaz yine birgün kapandı ve tekrar açılmadı..bu kez anakart değişimi yapıldı. burda dikkatimi çeken lg türkiyeden olan arkadaşın cihaz tamir görse dahi ip68 dayanıklılığını koruyacak sözü.. çünkü 2. servis tecrübemizde cihazın anakartı değiştiğinde telefonun ön kamerası çalışmıyordu..tekrar servise verildi ve kardeşimin servis çalışanlarının kendi aralarında konuşurken duyduğu şey kamera modülünü tam oturtamamışız sanırım gibisinden bi muhabbet..anakart için servise verilen cihazda sağlam kamerayı yerine tam oturtamayan servis acaba ip68 i nasıl korumayı becerecek merak ediyorum.. ayrıca aynı cihaz şuan ne zaman şarjı bitse batarjayı söküp tekrar takmadan şarj olmuyor.. gel de güven bu markaya şmdi
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ilkercom 2 yıl
nexus 4 almıştık vaktiyle 2 adet. kağıt helva gibi telefon nerden tutsan orası elinde kalıyordu.
LG hiç bir zaman samsung sağlamlığında olmadı olamayacak. Belki hoş detayları ile iyi telefon yaparlar ama bütün telefonları neredeyse sorunlu çıktı. üstelik g5 ve arkadaşları adı altında saçma bir eko sistem kurmaya çalışıp beceremediler. hem tüketici hem de 3. parti aksesuar üretenler zarar etti.
Kısaca LG pişmanlıktır.
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Francouzska 2 yıl
G6lar üretim sırasın da bootloop oluyormuş. Alana şimdiden hayırlı olsun...
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liberty_damn 2 yıl
Eser miktara indirdik demesi galiba teknik servislerin ghost screeni sorun kabul etmemesinden kaynaklanıyor ???
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Guest-058B8D3E6 2 yıl
g3-g4-g5 hep kronik problemli telefonlardı. g6'ya güvenemeyiz, hele hele taşeron sistemi ile satış usulüne geçtikten sonra hiç olmaz. maden lg türkiye malına güveniyor neden taşeronlara mal sattırıyor? çünkü yarın bir sorun çıktığında zarar etmemek için, şirketlerin tek bir derdi var çaha çok kar daha az zarar.
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DigitalWorld 2 yıl Guest-058B8D3E6
hakanto
g3-g4-g5 hep kronik problemli telefonlardı. g6'ya güvenemeyiz, hele hele taşeron sistemi ile satış usulüne geçtikten sonra hiç olmaz. maden lg türkiye malına güveniyor neden taşeronlara mal sattırıyor? çünkü yarın bir sorun çıktığında zarar etmemek için, şirketlerin tek bir derdi var çaha çok kar daha az zarar.

Öncelikle fanboy falan sanmamanız açısından tersten başlıyorum.

1 - G6 ya güvenmeyin. Hatta hiçbirine güvenmeyin. Bakın Note7 de kelimenin tam anlamı ile alanın elinde patladı. : )

O yüzden hiçbir telefonu çıkar çıkmaz almayın.

2 - Hiçbir firma hayır kurumu değildir. Ve hepsini şeytani bir örgüt olarak değerlendirebilirsin. Firmalar para kazanmak için milyonlarca insanın hayatını tehlikeye atmayı ya da direkt canlarından etmeyi önemsemezler. Çünkü bu onların tabiri ile "sadece iş"
Güvenlik önlemlerini almalarının/artırmalarının tek sebebi bu tutumun kısa ve uzun vadede müşteri ve doğal olarak ( ki onları ilgilendiren kısmı da bu ) para kaybı konusunda daha fazla bir zahmet oluşturması. Yani güvenlik önlemleri insanlık namına değil, prestij namına alınır.
3 - G3 ve G4 kronik problemli değil üretim problemli cihazlardı. İlk serilerin hemen hepsi bu sorundan muzdarip oldu. Sen aylar sonra bile almış olsan o ürünler ilk üretimler idi.
Ben 1 er yıl süreyle G3 ve G4 kullandım. İki cihazdan da inanılmaz memnun kaldım. Kasa kaliteleri olsun. Tasarım ve özellikleri olsun beni tatmin ettiler ve sorun yaşamadım.
Bunun sebebi ise cihazlar çıktıktan yaklaşık 1 yıl sonra almam. Ve en yeni üretimden almam.
Bunun ilk öncelikle konforu oldu. Çünkü şu an iphone da dahi olan ( hani diyorlar ya stabil diye ) yeni çıkan cihaz bug larından kurtulmuş stabil bir telefon almış oldum.
Diğer kısmı da maddi yönü. G3 32GB ı aldığım fiyatın üstüne bir fiyata sattım ( tabi burada sıcak fırsatlar ölücü spor bölümğ olarak kombo kullanmayı bilmek gerekiyor. : ) ve cihazı temiz kullanmak. ) G4 ü de aldığım fiyattan 100tl falan altına sattım sadece. Bir yıllık kullanımın ardından zararsız satış yapabildim yani.
Lg V10 u da g4 ten gelen paraya 200TL ekleyip aldım 1400TL küsür bir rakama ( sıfır fiyatına bakarsanız ne kadar uyguna aldığımı görürsünüz ).
Ve ondan da memnunum.
Yani sadece lg değil. Hiçbir ürünü ilk önce alma sevdasına girmeyin. Mesela Galaxy S8+... Türkiye ye kaç paraya geldiğini biliyorum ve inanın isteseler 700-800tl adet başı kar ile çok rahat 4000TL ye satabilirler. Ama millet nasıl olsa alıyor diye 5000TL den sürüldü.
Lg G6 yı mesela. Ben hediyeli dediklerinde fiyat tahmini olarak 3899 ya da 3999 olur demiştim. Zira vergiler dahil maliyeti yaklaşık 3000tl ürünün distribütöre. 499tl cihaz için kar eder 100 dolarlık projektörü de az bir kar ile satarlar dedim. 200TL yanıldım. Şaşırttı doğrusu.
Yani G6 için LG 'nin istediği fiyat fazla ancak yurt dışına kıyasla hediye ile birlikte düşününce makul bir fiyatı var. Tekrar ediyorum yurt dışına kıyasla makul bir fiyatı var diyorum.
Yani Türkiye deki distribütörler Galaxy S8 ya da İphone 7 deki gibi telefon başına %60-70 kar ile satılmıyor G6.
Ama LG G6 nın 750 dolar yurt dışı fiyatına bakıp V20 nin yurt dışında fiyatının 450 dolara düştüğünü düşünürsek. 750 dolar G6 için fazla bir rakam bence donanımına bakarsak.
Yani ben LG ( g3 g4 ve v10 ) den son derece memnunum. G6 için Fiyat tahminlerimin altında. Ancak hala G6 için değer mi değmez mi noktasındayım. Keşke 2. Kamerayı geniş açı değil de bokeh efekti ve 3d video ile fotoğraf çekimi için kullansaydı. Ya da gene geniş açı kullanıp geniş açı kamerayı 16-18mp falan yapıp crop kullanarak 3d üretebilirdi tabi bu kısım biraz daha fazla yazılımsal çalışma istiyor.
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Cosster 2 yıl
V20'de sorunlar düzelmiş... Yersen...
phonearena.com/...
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kesbi 2 yıl
G2 kullanmıştım zamanında ve daha ilk aldığımda sarımsıydı ekran ve zamanla daha da sarılaştı sattım. Daha sonra hiç bulaşmadım ve bu kadar sorundan sonra da bulaşmayı düşünmüyorum.
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scanner66 2 yıl
Lg g2 g3 g4 kullanmış ve şu anda da lg v20 kullanan birisi olarak lg nin hiçbir telefonunda hiçbir sorun yaşamadım. Ya ben çok şanslıyım ya millet çok palavracı. Bu arada ekran sorununu v20de gidermişler. Biraz araştırırsanız görürsünüz. Mağdur vardır ayrı ancak ağzınıza almışsınız bir lg cak cuk çiğniyorsunuz gibi geliyor bana. Hadi hayırlısı..
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DigitalWorld 2 yıl scanner66
scanner66
Lg g2 g3 g4 kullanmış ve şu anda da lg v20 kullanan birisi olarak lg nin hiçbir telefonunda hiçbir sorun yaşamadım. Ya ben çok şanslıyım ya millet çok palavracı. Bu arada ekran sorununu v20de gidermişler. Biraz araştırırsanız görürsünüz. Mağdur vardır ayrı ancak ağzınıza almışsınız bir lg cak cuk çiğniyorsunuz gibi geliyor bana. Hadi hayırlısı..

Kraldan çok kralcı vardır.
G3 G4 ve G5 ile V10 da sorun yaşayanlar elbette oldu.
Ama bu sabah dayımdan gelen laf gibi.
İşe geç kaldım beni o bıraktı. İki tane m.l karşılıklı arabayı park edip yolun içine etmiş. Bunu söyledim. Onun verdiği cevap " falancaya oy verirseniz böyle olur işte." Ya kel alaka?
O misal. Bazısı bulduğu her fırsatı laf atmak için kullanır. Bin tane mağdur varsa 2000 tane de takipçisi ( bir yerde falanca kötüymüş diye duyar. Çok bilmişlik taslamak için her yere yayar. ) vardır. Bunlar bir de buldukları her konuda her fırsatta lg çöp diye yazar. Bir bakmışsın internette 1 milyon tane lg çöp yorumu var.
Lg G3
İlk seride ısınma sorunu ve bunu takiben kasa çatlağı ve telefonun kapanması. En basit işlemde bile ekran ışığını kısması sorunu vardı.
Sonraki serilerde işlemci üzerine bakır ısı yayıcı konuldu. Daha iyi seçilmiş işlemciler konuldu ve sorun giderildi.
LG G4
Bootloop sorunu vb vardı. O da sonraki üretim ile giderildi.
Lg g5
G5 in ilk üretimlerde ekranı az ışık veriyordu. Sonraki üretimlerde çok daha parlal bir ekran konuldu.
Lg v10
İlk seride ekran yanma sorunu oluyordu (ghosting dedikleri) parmak izi okuyucu oynuyordu. Beyaz modelde okuyucu çevresi siyahtı.
Sonraki serilerde beyaz renkte siyah olan parmak okuyucu çıtasını kasa ile uyumlu altın renginde yaptılar.
Yani bu derece ufak ayrıntılar bile şikayetler sonucu değişti.
Ama keşke ürünü tanıtsan. Yüklü üretime geçmeden önce belirlediğin 50-100 kişiye cihazı verip 1 haftalık geri dönüş alıp ona göre piyasaya sunsan fena olmaz mıydı?
Mesela şu test grubu. Telefon çıkmadan önce olsa 100 tane şey sayabilirdim.
Neyse.
2.5d aptallığına uymayıp lg g6 da düz ekran kullanan lg yi tebrik ederim
Daha önce de dediğim gibi. Hemen almayın mutlu olursunuz. G3 G4 ve V10 kullandım ki hala v10 um var.
Çok memnun kaldım. Ama ben çıktıktan 1 yıl sonra aldım yeni üretilen sorunsuz modellerden.
Bu arada merak ettiğim bir konu var.
Kablosuz şarj ve hifi var mı. Okuduğum kadarıyla her yere farklı cihaz yollamış lg. Amerikada hifi çipi yokmuş. Başka bir bölgese kablosuz şarj yokmuş. Kimi bölgede ikisi de varmış falan filan.
Buraya hangi model geldi?
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___Lawyer___ 2 yıl
" G4 konusunu ele almak gerekirse evet firmamız bu sorunu kabul etti. Ancak sonra G5'te en aza v20'de ise eser miktara indirildi"
Biride demiyor aga ne ghost screenmiş bu kadar zor olan ne var diye.
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