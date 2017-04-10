LG G6 ile ilgili merak edilen ne varsa bu videoda! Biz sorduk LG cevapladı

Genel Yayın Yönetmeni
LG Mobile Türkiye Satış Müdürü Mehmet Ali Yıldırım ile LG'nin Türkiye'deki durumunu, G4'de yaşanan sıkıntıları, G6'nın satış tarihi ve fiyatını, ön siparişte verilecek hediyeleri ve fazlasını sorduk
LG Mobile Türkiye Satış Müdürü Mehmet Ali Yıldırım ile LG Mobile ve G6 hakkında merak ettiklerinizi konuştuk.
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anakartlarınız bozuluyor.. telefonlar çöp oldu 2 yıl doldu diye bakan yok .. resmen bozuk telefon satıyorsunuz . lg g3 lg g4 fiyasko telefonlar .. lg kabul etmiş ama türkiyede tüketiciyi koruyan olmadığı için ne bir telefon toplama mevzusu var ne de getir yenisini teslim edelim gibi bir uygulama var ..
Lg G6 ya ayrı ayrı yazılcak o kadar şey var ki .. 3699 tane şey yazarım ama susuyorum ..
iyi çalışmalar en azından türkiyede yaşadığım sürece bu firmadan alışveriş yapmam ..
"daha da gelmem LG ye"
G6'yı uygun fiyattan sunsalardı bir nebze kabul ettirebilirlerdi ama G2'den sonra her telefonlarında kronik bir sorun var. Zaten zarar ettikleri de "iş planı değişikliği" soslu araya aracı sokmalarından belli.