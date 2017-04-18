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LG G6 kutu açma ve ilk analiz

2 yıl
45,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin yeni nesil akıllı telefon modeli G6, sahip olduğu ekran / kasa oranı ve çift kamerasıyla oldukça iddialı. Telefonu kutusundan çıkarıyor, aksesuarlarına bakıyor ve özelliklerini yorumluyoruz.
LG'nin merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modeli G6'yı kutusundan çıkarıyor, aksesuarlarına yakından bakıyor ve hem tasarım hem de özelliklerini detaylı bir şekilde yorumluyoruz. 

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Piddy 2 yıl en beğenilen
Fena değil bir ay sonra 2300 tl ye alınabilir.
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redoracle 2 yıl
Kronikçiler gelir birazdan
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___Lawyer___ 2 yıl
Android üreticileri Türkiye'ye ilk 32 GB getirme sevdasından ne zaman vazgeçecek. Apple bir günde tüm kapasitelerini ülkemize getirebiliyor. Şimdi ben 128 GB 7 Plus kullanıyorum. Android telefona geçicem diyelim ne alıcam 32 GB telefon mu? Sd kart hiçbir zaman normal hafıza hızının yerini tutmaz ona güvenip telefonda alınmaz. Renkleri eksik gelir. Hafıza kapasiteleri eksik gelir. Kiminin işlemcileri farklı olur. Ondan sonra da Apple neden fazla satıyor meselesine yok trend yok hava gibi irasyonel kelimeler kullanırlar.
Android üreticileri Türkiye'ye ilk 32 GB getirme sevdasından ne zaman vazgeçecek. Apple bir günde tüm kapasitelerini ülkemize getirebiliyor. Şimdi ben 128 GB 7...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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cahitkoksal 1 yıl
Şans eseri G6nın çıktığı hafta Koredeydim. Zaten G5 kullanıcısıydım, 3250TL karşılığı G6 64GB modelini aldım, 150TL kayıt parası verdim. Pil çok kullanmama rağmen 24 saate yakın gidiyor. G5teki ghost ekran sorunu yok, dokunmatik sorunu falan zaten yok. Kameraları muhteşem, ekran büyüklüğü ekstra. Telefonun şekli şemali G5e 3 basar. Masaya koyduğunuzda kesinlikle dikkat çekiyor.
Neden bu kadar eleştiriliyor gerçekten anlamıyorum. Korede S8 ve S8+ plus da inceledim, onlar da çok güzel telefonlar ama ben ilk G3 ile başladım LG serüvenine ve artık Samsungla işim olmayacağını düşünüyorum.
Saygılar...
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froster2006 1 yıl cahitkoksal
cahitkoksal
Şans eseri G6nın çıktığı hafta Koredeydim. Zaten G5 kullanıcısıydım, 3250TL karşılığı G6 64GB modelini aldım, 150TL kayıt parası verdim. Pil çok kullanmama rağmen 24 saate yakın gidiyor. G5teki ghost ekran sorunu yok, dokunmatik sorunu falan zaten yok. Kameraları muhteşem, ekran büyüklüğü ekstra. Telefonun şekli şemali G5e 3 basar. Masaya koyduğunuzda kesinlikle dikkat çekiyor.
Neden bu kadar eleştiriliyor gerçekten anlamıyorum. Korede S8 ve S8+ plus da inceledim, onlar da çok güzel telefonlar ama ben ilk G3 ile başladım LG serüvenine ve artık Samsungla işim olmayacağını düşünüyorum.
Saygılar...

Masaya koymak.....
Gule gule kullanin.
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kozmonot271 2 yıl
Bugün (22.04.2017) vatanbilgisayar ve teknosaya gittim ve LG Türkiye desteğini çekti dediler, artık ürünleri gelmeyecekmiş. Yani ithalatçı garantisi ile alınabilir dediler. Bu konuda bilginiz var mı?
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kenya64 2 yıl
Ekranı uzatıp kasaya denkleştireceğine kasayı kısaltıp ekrana denkleştirseler keşke. Daha ele avuca gelen bir cihaz olurdu. 18-9 gibi saçma bir orana da gerek kalmazdı.
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K@sToR 2 yıl
lg yazısını kaldır, 200 dolarlık çinli telefonlar ayarında bir görüntüsü var.
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mnyksvsc 2 yıl
LG Gx; "el ci" diye okunuyor ama ikinci "G" ci değil de "ge" diye okunuyor :)
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Whippoorwill 2 yıl
Konu LG'nin ekranlarına gelmişken söylemek gerek. Google'da Pixel 2 cihazlar için LG Display'e sipariş verdi acaba benzer problemler o cihazlarda olacak mı göreceğiz.
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ArArMiSiN 2 yıl
Bir de alternatif arayanlara küçük boyutlu üretseler (GD880 gibi) ne güzel olacak...
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DH Misafiri 2 yıl
lg g4 durupdururken kapandı daha da açılmadi. anakart gumlemis..lg hikaye..ekran üretsin dahada elini sürmesin
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kesbi 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
lg g4 durupdururken kapandı daha da açılmadi. anakart gumlemis..lg hikaye..ekran üretsin dahada elini sürmesin

Ekran da üretmesin. Ürettiği ekranlar sararıyor, ghost screen oluyor vs. Şuan monitörünü kullanıyorum ilk zaman bu kadar sarı değildi.
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rcelik21 2 yıl
3699 dan giriş yapacakmış.
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MDV 2 yıl
G2 den sonra efsane telefon g7 olacak
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