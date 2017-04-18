LG G6 kutu açma ve ilk analiz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
LG'nin yeni nesil akıllı telefon modeli G6, sahip olduğu ekran / kasa oranı ve çift kamerasıyla oldukça iddialı. Telefonu kutusundan çıkarıyor, aksesuarlarına bakıyor ve özelliklerini yorumluyoruz.
LG'nin merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modeli G6'yı kutusundan çıkarıyor, aksesuarlarına yakından bakıyor ve hem tasarım hem de özelliklerini detaylı bir şekilde yorumluyoruz.
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Neden bu kadar eleştiriliyor gerçekten anlamıyorum. Korede S8 ve S8+ plus da inceledim, onlar da çok güzel telefonlar ama ben ilk G3 ile başladım LG serüvenine ve artık Samsungla işim olmayacağını düşünüyorum.
Saygılar...
Masaya koymak.....
Gule gule kullanin.
Ekran da üretmesin. Ürettiği ekranlar sararıyor, ghost screen oluyor vs. Şuan monitörünü kullanıyorum ilk zaman bu kadar sarı değildi.