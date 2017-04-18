LG G6 kutu açma ve ilk analiz

LG'nin yeni nesil akıllı telefon modeli G6, sahip olduğu ekran / kasa oranı ve çift kamerasıyla oldukça iddialı. Telefonu kutusundan çıkarıyor, aksesuarlarına bakıyor ve özelliklerini yorumluyoruz.

LG'nin merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modeli G6'yı kutusundan çıkarıyor, aksesuarlarına yakından bakıyor ve hem tasarım hem de özelliklerini detaylı bir şekilde yorumluyoruz.