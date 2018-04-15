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LG G7'nin çıkış tarihi l Mobilite

1 yıl
6,2b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü yayında. Kırmızı renkli iPhone 8'lerden LG G7'nin çıkış tarihine, çift çentikli telefondan Hindistan'da fabrika yatırımına hız veren Xiaomi'ye kadar gündem yoğun.
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta kırmızı renkli iPhone 8'ler olmak üzere LG G7'nin çıkış tarihi, çift çentikli telefon gibi gelişmeleri değerlendiriyorlar. 

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yasin_92 1 yıl
Lg aman uzak dursun lg den hiçbişey almam telefonu gibi tv si de sorun üzerine sorun çıkartıyor
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DH Misafiri 1 yıl
Huawei p10 lite, yurtdışında son derece ucuz olan bizde de uzunca bir süre pahalı ve aynı fahiş fiyatlardan satılan, kar marjı inanılmaz yüksek bir telefon, parasına göre performansı iyi olabilir ama insanlara çok pahalıya ulaştırıldı bu telefon. Bunun Türkiye şartları ile de direkt alakası yok, çok kar, çok reklam...
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renega 1 yıl
09:15 yorumunuza katılmıyorum. Tamam iphone ile android bir telefon aynıysa tabiki iphone alırsın sebebi 2. el piyasası, güncelleme olanağı, etkileyici basit arayüzü, yedek parça olanağı vs. Ama android telefon alırken samsungla aynı fiyat diye gidip samsung almam. Çünkü samsung telefonlarında da kronik var kesinlikle performansı düşüyor ois bozuluyor vs. bunu onca modelde gördüm ve duydum. Hem o boktan kamerasına para da vermem bedava verseler satarım. Renkleri filtreli gibi çekiyor gerçekçi değil çektiği resim/videolar. Yapay renk hissi veriyor insanlar neden seviyor anlamış değilim. Note 8 yerine gider p20 pro alırım 4k 60fps çekemiyor ön kamerası da 720p çekiyor ama note 8'den iyidir
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dejavu20 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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esmerbuyucu 1 yıl
Bence Huawei'nin "wah-way" şeklinde okunması gerekiyor, sevgiler

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___Lawyer___ 1 yıl
"Samsung da "NİSPETEN" çentik konusunda özgün kalan firmalardan biri" Bu cümleyi anlamakta zorlanıyorum. Çentik ve benzeri bir tasarım Samsung'un hangi telefonunda varmış ki böyle bir cümleye "NİSPETEN" kelimesi ekleyerek o da çok çok özgün değil ama diğer Android üreticilerine göre çentik konusunda daha iyi anlamı kazandırıyorsunuz oysa dediğim gibi Samsung da çentiğe benzeyen bir tasarım yoktur. Kaldı ki Samsung infinity display tasarım dilini benimsemiş ve bu tarz üst alt çerçevelerin daraldığı telefon modellerine öncü olmuştur. Mobilite bugüne kadar hep objektif olmuştur ama son zamanlarda kusura bakmayın kabullenilmiş kalıplar üzerinden irrasyonel bilgilerle program yapılmaya çalışılıyor.
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Sliskelion 1 yıl
Yalnız S6 3 senelik cihaz.
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abell3 1 yıl
Mobilite'nin yeni bölümü yayında. Kırmızı renkli iPhone 8'lerden LG G7'nin çıkış tarihine, çift çentikli telefondan Hindistan'da fabrika yatırımına hız veren Xiaomi'ye kadar gündem yoğun.
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eulogy 1 yıl
DH açlıktan dizüstü üzerindeki elmayı yemiş.
Htc eğer;
1- Ekran kasa oranını geliştirmişse
2- Ekranın köşeleri oval değilse
3- Ses işlemcisini geliştirmişse
4- Arka tasarımı şişkin oval değilse
5- Kronik sorunları olmayacaksa
diğer özelliklerini de az çok bildiğim için s9 ile aynı fiyatta olursa htc tercih ederim.
Şu zamana kadar gördüğüm en güzel arka tasarım bu.
tumozellik.com/...
İşin komiği sony tasarımda tek iyi noktası olan arka tasarımdan vazgeçip htc gibi ovale döndü :)
Şu sony veya htc yukarıda verdiğim arka tasarıma ekran kasa oranı makul bir ön tasarım yapabilseler, sony ve htc varken samsunga yaklaşmam dahi.
Htc'nin tek yapması gereken huawei mate 10 oranlarına yakın, mate 10 dan daha köşeli sade bir tasarıma imza atmak. Şu arka ovallikten de vazgeçsinler.
Özellikle 4.7 inç ile 5.2 inç arasında ekran kasa oranı ideal bir telefon yok ve Sony ve Htc bu açığı dolduramıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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The Balance 1 yıl eulogy
Burada konuştukları kitle senin gibi düşünmüyor. HTC'nin marka olarak herkesteki algısı maalesef bir Apple veya Samsung kadar değil. İnsanlar içindeki donanıma ekranına kamera performansına değil direk markasına bakıyor. Akrabama telefoncu giriş seviyesi Samsung önermiş. Ben herkese anlatmaktan bıktım,millet anlamamaktan bıkmadı. Aynı fiyata donanımı daha iyi Çinli üreticiler varken ne diye kıçı kıytırık işlemci konulmuş bir telefona 1200-1500 tl verilsin ki? Samsung olunca ne oluyor yani? Samsung'un giriş seviye cihazları kesinlikle alınmaz. Kaldı ki üst seviye cihazları bile bence o fiyatı etmezken giriş seviyesini tartışmak çok komik geliyor. İnsanlar maalesef telefon konusunda çok bilgisizler ve telefonu alacakları yerdeki personeller/satıcılar insanları bu tarz overpriced cihazlara çok rahat yönlendiriyorlar. Ben neden alınmayacağını anlatsam dahi gidip alıyorlar. Ve bana cevap olarak ise her şeyin en üstünü mü alacağız diyorlar. (Xiaomi Mi4,bilmem kaç yıllık telefon yeni üretilmiş J3'ten daha iyi performans veriyor ona rağmen gidip J3 aldılar,şimdi de beğenmiyorum diyor
)
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sniko1 1 yıl
Çift çentik, illaki çentiğin kullanılacağı bir senaryoda çok daha simetrik ve hoş bir çözüm bence
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