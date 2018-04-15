LG G7'nin çıkış tarihi l Mobilite

Mobilite'nin yeni bölümü yayında. Kırmızı renkli iPhone 8'lerden LG G7'nin çıkış tarihine, çift çentikli telefondan Hindistan'da fabrika yatırımına hız veren Xiaomi'ye kadar gündem yoğun.

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta kırmızı renkli iPhone 8'ler olmak üzere LG G7'nin çıkış tarihi, çift çentikli telefon gibi gelişmeleri değerlendiriyorlar.