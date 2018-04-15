LG G7'nin çıkış tarihi l Mobilite

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü yayında. Kırmızı renkli iPhone 8'lerden LG G7'nin çıkış tarihine, çift çentikli telefondan Hindistan'da fabrika yatırımına hız veren Xiaomi'ye kadar gündem yoğun.
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta kırmızı renkli iPhone 8'ler olmak üzere LG G7'nin çıkış tarihi, çift çentikli telefon gibi gelişmeleri değerlendiriyorlar.
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Htc eğer;
1- Ekran kasa oranını geliştirmişse
2- Ekranın köşeleri oval değilse
3- Ses işlemcisini geliştirmişse
4- Arka tasarımı şişkin oval değilse
5- Kronik sorunları olmayacaksa
diğer özelliklerini de az çok bildiğim için s9 ile aynı fiyatta olursa htc tercih ederim.
Şu zamana kadar gördüğüm en güzel arka tasarım bu.
tumozellik.com/...
İşin komiği sony tasarımda tek iyi noktası olan arka tasarımdan vazgeçip htc gibi ovale döndü :)
Şu sony veya htc yukarıda verdiğim arka tasarıma ekran kasa oranı makul bir ön tasarım yapabilseler, sony ve htc varken samsunga yaklaşmam dahi.
Htc'nin tek yapması gereken huawei mate 10 oranlarına yakın, mate 10 dan daha köşeli sade bir tasarıma imza atmak. Şu arka ovallikten de vazgeçsinler.
Özellikle 4.7 inç ile 5.2 inç arasında ekran kasa oranı ideal bir telefon yok ve Sony ve Htc bu açığı dolduramıyorlar.