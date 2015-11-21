LG Nexus 5X inceleme videosu

Yeni Android sürümlerine hemen geçmenin ve güncellemeleri en hızlı almanın yolu, Nexus serisi telefon kullanmaktan geçiyor. Biz de bu videoda ailenin en yeni telefonu olan LG Nexus 5X'i inceliyoruz.

Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdi Özüağ. Bu videomuzda Google ve LG’nin birlikte geliştirdiği Nexus 5X akıllı telefonu inceliycez. İncelemeye başlamadan önce bu telefonu bizlere sağlayan Kadıköy’deki Çarşı iletişime ve Murat’e beye teşekkür ediyorum.

Elimize ulaşan Nexus 5X’in gösterebileceğim bir kutusu olmasa da, kutu içeriğinin en önemli parçaları olan USB Tip C kablo ve LG’nin hızlı şarj adaptörüne ne güzel ki sahibiz. Yeni nesil Tip C standardı ile aynı Apple’ın Lightning standardı gibi kabloyu çift taraflı olarak kullanabiliyorsunuz. Yeni nesil Nexus 5X ve Nexyus 6P’nın hızlı şarjı Qualcomm’unkinden biraz farklı, yaygın olarak 2 amper kullanan çözümlerden farklı olarak uyumlu adaptör ve kablo ile 3.0 amper akım kullanıyor. Bizdeki adaptör de bunu destekliyordu, işte bu yüzden yaptığım ölçümler neticesinde Nexus 5X’in boş olan pilini %’100 doluluk seviyesine ulaştırması sadece 80 dakika sürdü, bu gerçekten muazzam bir değer.





5.2-inç boyutunda ve Full HD çözünürlküğünde IPS ekrana sahip olan Nexus 5X, LG’nin güncel ürün gamındaki üst seviye telefonları gibi Qualcomm’un Snapdragon 808 işlemcisinden güç alıyor. 2GB RAM’e sahip olan telefon, 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. 12.3MP çözünürlüğündeki ana kameraya 5MP çözünürlüğün ön kameranın eşlik ettiği telefon, Android 6.0 işletim sistemini kullanıyor ve 2700mAh kapasiteli pilden güç alıyor.





Nexus programının en popüler üyesi olan Nexus 5, bugün hala güncelliğini korusa da teknoloji tutkunlarının güçlü bir devam modeli beklediği aşikar. Google tarafından duyurusu yapılan yeni modellerden LG imzalı Nexus 5X devam modeli olarak konumlandırılırken, daha fazlasını isteyenler için üst segmentte bir de Huawei imzalı Nexus 6P bulunuyor ancak fiyatı ve boyutu itibariyle Nexus 5X daha fazla kitleye erişecek gibi görünüyor.





Nexus 5X genel görünümü, tasarımı ve malzeme kalitesi itibariyle selefine göre önemli farklar içeriyor. Aynı Nexus 5’de olduğu gibi plastik malzemenin daha fazla detay vermek gerekirse polikarbon kullanılan şase, metal ya da cam gövdeli cihazlar kadar etkileyici görünmese de, yumuşak dokulu yüzeyin yarattığı tutuş konforuyla kullanıcısını üzmüyor. Ancak kesin olan şu ki, Nexus 5X özellike fiyat hassasiyetinin neden olduğu tasarruf önlemleri gereği bir Nexus 4 veya Nexus 5’deki ince işçilik seviyesine de sahip değil ne yazık ki, örneğin bu iki telefon ile kıyasladığımızda arkadaki Nexus yazısının sıradan bir baskı olması bile bunun göstergesi. Ayrıca öncül ik imodelin tasarım çizgileri daha kendilerine münhasırdı, Nexus 5X’in öndeki görnümü ise averaj bir çinli telefondan daha fazlasını vaad etmiyor.





Ancak güzel olan şu ki, 5.2-inç boyutunda ekrana sahip olmasına karşın Nexus 5X tek elle yönetimi rahat, kolayca kullanılabilen bir telefon, işlevsellik görünümden önce gelir diyenler için tek elle kullanım deneyimi iyi sonuçlar veren bir telefon. Sınıfındaki en ince cihazlardan biri olmasa da 7.9mm ile makul bir kalınlığı olan Nexus 5x aynı zamanda 136 gr. ile hafif bir telefon. Herhangi bir logo ya da ikonun bulunmadığı ön kısmında çift hoparlör ızgarası bulunsa da stereo ses sistemine sahip olmayan Nexus 5x, aynı zamanda bildirim ışığına da altızgarasında ev sahipliği yapıyor. Kontrol butonlarının sağ kısımda toplantığı telefında, sim kart slotu solda, kulaklık ve usb tip c konnektörleri ise cihazın altında yer alıyor. Yekpare yapısı nedeniyle pilin çıkartılamadığı telefonun arka kısmında sırasıyla lazer oto fokus sistemi, çift LED flaş, dışa çıkıntı yapan ana kamera, hemen altında parmakizi okuyucusu, ve onu takip eden Nexus ile LG logolarına yer veriliyor.

Tasarım kısmında değinmeden geçmek istemediğim iki önemli detay söz konusu. Geleceğin teknolojisi olarak USB Tip -C öenmli ancak herhangi bir standart USB kablosıunu bu konnektör ile kullanamıyorsunuz dolayısıyla eliniz altında kendi kablosuna ek olarak bir de dönüştürü adaptör bulunmasında fayda var diye düşünüyorum. Diğeri ise renk, bizdeki telefon siyahlara bürünmüş olsa da kimilerine beyazı daha ilgi çekici gelebilir çünkü önü siyah arkası beyah çift renkli profiliyle daha fazla ilgi çekeceği kesin.





LG’nin uzmanı olduğu IPS ekran teknolojisi, Nexus 5X’i iyi bir noktaya taşıyor. 5.2-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğündeki ekran, günümüzün piksel yoğunluğu en yüksek, detay zenginliği en fazla olan ekranlarından biri değil belki ama sunduğu sıcak renklere ilave olarak verebildiği en yüksek parlaklık seviyesinin açık hava koşullarında kullanıma uygun olması memnuniyet yaratıyor. Yeniden renk üretimi kabiliyeti yüksek olan ekran, aynı zamanda Full HD çözünürlük ile Adreno 418 grafik işlem biriminin de rahatlatarak oyunların daha akıcı çalışmasına vesile oluyor. Kısacası bir Nexus 5X sahip olup, ekran performansından memnun kalmayan kullanıcı olmaz diye düşünüyorum.





Gelelim donanım özelliklerine. Nexus 5X, LG G4 ve V10 ile benzer şekilde Snapdragon 808 işlemcisini kullanıyor. 6 çekirdekli olan bu işlemcinin 4 çekirdeği Cortex-A53 tasarımını baz alıp 1.5GHz seviyesine yakın çalışırken, Cortex-A57 tabanlı diğer iki çekirdek ise 1.8GHz’de görev yapıyor. Teknik olarak bir Snapdragon 810 kadar güçlü olmasa da, Snapdragon 808 sürdürülebilir performans düzeyi ile Snapdragon 810’a yakın değerler sunabiliyor kimi zaman. Çekirdek sayısından ziyade Snapdragon 808’in genel handikapı DDR4 yerine DDR3 bellek ile geliyor olması, bu hem daha düşük bellek bangenişliği hem de daha fazla güç tüketimi demek.

Özellikle grafik işlem biriminin bantgenişliği bağımlısı olduğunu düşünürsek eğer, DDR4 ile daha iyi bir harmoni yakalayabilirmiş Qualcomm. İşlem gücünden ziyade, grafik performansı dikkat çekici çünkü Snapdragon 810’daki adreno 430 ile kıyasladığımızda Adreno 418 hallice yavaş, hatta Snapdragon 805’deki Adreno 420 bile daha iyi bir tercih gibi görünüyor. Ancak her halukarda Snapdragon 800 ile kıyasladığımızda hissedilir ilerleme sağlıyor, özellikle ekranın Full HD’de tutulması sayesinde. Hayatımız benchmarklardan ibaret değil ama söz konusu oyunlar olduğunda, bahsettiğim bu parametreler büyük önem taşıyor.Ayrıca bantgenişliği, daha yüksek işlem gücü ve platforma bağlı görüntü sinyal motoru, Nexus 5X’in de destek verdiği 4K video kaydı için önem arz ediyor.

Bir de RAM kapasitesi var tabi ki, aynı ya da benzer fiyata 4GB RAM’li kimi telefonların olması bizleri haklı olarak 2GB RAM kapasitesini sorgulamaya sevk etse de, standart Android arayüzünün güzelliği gereği telefonda herhangi bir akıcılık sorunu yaşamıyorsunuz, birkaç istisna haricinde. Ama pek tabi ki geleceği daha fazla garantilemek için 3GB RAM daha doğru bir seçim olabilirmiş, Nexus 6P için de 4GB. Ama dediğim gibi donanım özellikleri ve iyi optimize edilmiş yazılım sayesinde Nexus 5X hızlı çalışan, iyi tepki veren ve modern pek çok oyunu keyifli bir şekilde oynamızı sağlayan başarılı bir paket olarak çıkıyor karşımıza.





Yeni nesil Nexus’larda donanım seviyesinde yapılan en radikal güncellemelerden biri kamera bölümünde. Bu jenerasyona kadar çıkmış Nexus telefonları, kamera konusunda çok iddialı olamamıştı. Ancak Nexus 5X ve 6P ile birlikte Google çıtayı yükseltmişe benziyor. Nexus 5X, Sony’nin öncelikli olarak video kameralar için geliştirmiş olduğu IMX377 sınıfı sensör kullanıyor. 1/2.3-inç boyutunda olan 12MP çözünürlüğündeki bu sensörün en güçlü yanı 1.55 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşması. Bugün pek çok telefon odaklı kamera sensörü 1.2 ya da 1.3 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşurken, 1.55 mikron ile bu sensör özellikle düşük ışıklı ortamlarda daha yüksek performans sunmayı vaad ediyor. Yeni kamera sensörü sayesinde Nexus 5X, 4K video kaydı da gerçekleştirebiliyor. Telefonun arka kısmında kameranın dışa çıktın yapması, akıllara optik görüntü sabitleme özelliğini getirse de, ne yazık ki Nexus 5X’de bu özellik bulunmuyor.

Google cephesi büyük sesörler sayesinde buna gerek olmadığını iddia etse de, malesef işin aslı pekte öyle değil, OIS ihtiyacı net şekilde kendisini belli ediyor. Bir de tabi kullanılan sensör teknik olarak çok yetenekli olsa da, Snapdragon 808’in bazı sınırlamalarından ötürü her özelliğinden istifade edilemiyor ne yazık ki. LG’nin ilk defa G3 modelinde kullandığı lazer oto-fokus teknolojisi sayesinde Nexus 5x, hızlı şekilde netleme yapabiliyor. Kullanılan lazer, çekilecek nesneye çarpıp geri dönüyor ve bu sayede aradaki mesafeye göre netleme yapılıyor. En hızlısı değil ama Nexus 5 ile kıyasladığımız zaman kamera gerçekten çok hızlı netleme yapıyor. F/2.0 lensin eşlik ettiği 5MP çözünürlüğündeki ön kamera ise Omnivision üretimi 1/4-inç boyutunda sensör ile görevini sorunsuzca yerine getiriyor ve özçekim noktasında fena iş çıkarmıyor, detay seviyesi ve renk üretimi de iyi düzeyde.





Telefonun genel kamera performansı gerçekten şaşırtıcı düzeyde. İyi ışık koşullarında günümüzün üst seviye Android cihazlarına yakın sonuçlar veren telefon, kimi zaman dinamik aralığı ayarlamakta zorlansa da HDR ile buun üstesinden gelinebiliyor. Farklı ışık koşullarındaki çekimlere iyi uyum sağlayan kamera, beyaz dengesini doğru ayarlama noktasında herhangi bir sorun yaşanazken, kullanılan sensörün avantajı gereği, ışığın azalmaya başaldığı noktalarda da başarılı işler çıkarıyor.





Telefonun 4K video kayıt performansı da zirve yarışına koşacak kadar olmasa da oldukça iyi. 30 kare/saniye hızında gerçekleşen kaydın sonucunda ortaya çıkan videoların bitrate değeri 40 megabit saniyenin biraz üzerinde. Tek kanal olarak kaydedilen ses ise 96 kilobit. Benim tuhaf karşıladığım durum ise, 4K video kaydı yapabilen kameranın 1080p’de 60 kare saniye çekime izin vermemesi, üstelik sensörün bunu yapabilmesine karşın. Telefonun kamera arayüzü ise bir Nexus telefondan beklendiği üzere sade ve kullanışlı. Kamera ayarları üzerinde ileri seviyede özelleştirme imkanının amiral gemi akıllı telefon modelleri gibi sunmasa da, marketteki üçüncü parti uygulamalar sayesinde kısmen de olsa bu sorunun üstesinden gelinebilir diye düşünüyorum.





Gelelim parmakizi okuyucusuna. Nexus 5x üzerinde İsveçli firma Fingerprint Cards’ın geliştirmiş olduğu parmakizi okuma sensörü bulunuyor. Aynı sensör Huawei üretimi Nexus 6p’de de var. Bu sensör Google’ın Android 6.0’da doğal destek için geliştmriş olduğu API ile buluşunca ortaya çok iyi bir sonuç çıkmış. Sensör tutarlı okuma gerçekleştiriypr ve parmakizi ile cihaz uyku modundan çıkartılabiliyor. Arka kısma konumlandırılan parmakizi okuyucusuna normal koşuıllarda erişim sorunu olmasa da, Samsung ve Apple’dan farklı olarak butonun pozisonu gereği masanuın üzerindeyken uyandırmak isterseniz, cihazı elinize almadan bunu başaramazsınınz ne yazık ki.





Şimdi isterseniz arayüz kısmına geçelim. Nexus 5X, abisi Nexus 6p ile birlikte Android 6.0 işletim sistemiyle piyasaya çıkan ilk cihazlar. Saf Android deneyimi etrafında şekillenen telefon, Android 5.0 ile gelen materytal tasarım anlayışını geliştirien arayüz güncellemelerine ve telefonların çehresini değiştirecek bir takım yeni fonkisyonlara sahip. Bahsetmek istediğim ilk özellik Ambient Display olacak. Motorola’nın uzun süredir kullandığ benzer bir özellik ayrıca Nokia’nın geliştirdiği Glance Screen gibi bazı benzer özellikler bilinmiyor zaten. Bu özellik çerçevesinde telefonu elinize aldığınız anda daha siz uyandırmadan siyah beyaz olarak en yeni bildirimler ve güncel bilgiler ekranınıza geliyor. Hem enerji tasarrufu hem de işlevsellik kazandıran bu özellik, önemli yeniliklerden bir tanesi bence.





Kilit ekranı düzeyinde altını çizmek istediğim bir başka önemli özellik, hızlı kamera erişimi. Normal koşullarda zaten kilit ekranından kameraya erişim var lakin yeni özellik ile birlikte cihazı uyandırmadan bile güç butonuna arka arkaya iki kera basarak kameraya geçiş yapabilirsiniz. Android 6.0’ın en büyük özelliklerinden biri Now on Tap özelliği. Ekranda bir uygulama açıkken, home butona basılı tuttuğunda ekran taranıyor ve ilgili bilgiler çerçevesinde kişiler, filmler, şarkı isimler ve mekanlar hakkında daha fazla bilgi almamızı sağlayacak hızlı erişim özellikleri ekrana geliyordu. Google’ın arttırılmış gerçeklşik ve sanal asiastan gibi özellikleri bir arada sunduğu bu fonksiyondan istifade etmek için ülke olarak biraz daha beklememiz gerekecek ama ne yazık ki.





Nexus 5X’in Android 6.0’ın doğasından gelen bir başka yeniliği, uygulama çekmecesinin artık yatay değil dikey hareket etmesi. Yani uygulamalarını gördüğümüz liste ekranı sayfalar halinde yana değil aşağı kaydırma ile hareket ediyor. Üstelik, Windows Phone’daki gibi uygulamalara alfanetik olarak harf seviyesinde de hızlı erişim sağlanabiliyor ve üstteki arama butonundan da çok sayıda uygulamanın yüklü olduğu bir cihazda istenene uygulamaya kolayca gidilebiliyor. Ayrıca en çok kullandığınız uygulamalarda listenin başına yerleşerek hızlı bir şekilde erişmeniz sağlanıyır.





Tüm bunlara artık uygulama listesindeki bir uygulamayı sürüklediğimizde sadece uygulama çekmecesinden değil komple cihazdanda da silebilmek imkanımız var. Genel arayüzde birtakım güncellemeler daha olsa da en dikkat çekici olanları bunlar. Uygulama seviyesinde yapılam en kritik güncelleme ise izin yönetimi. Android 6.0 ile birlikte uygulama bir özellik kullanmak istediğinde izninizi istediği gibi, ilgili uyguılama için aayarlar menüsünden izinleri iptal edebilmeniz de olası.





Aynı zamanda Nexus 5X’in pil ömrüne katkı yapan bir başka önemli gelişme ise Doze modu. Bu özellik çerçevesinde kullanılmayan saatlerde yani siz uyurken, telefon arka plandaki geerksiz pek çok özelliği devre dışı bırakarak pil tasarrufu sağlıyor. Google’ın rakamlarına göre geceden sabaha %10-15 pil tüketirken diğer cihazlar, Doze modunda herhangi bir modifiye yapılmamış yani özel arayüz çerçevesinde dokunulmamış bir telefonun aynı sürede yaşayacağı pil tüketimi %3-5 dolaylarında olacaktır. Hakkatten Nexus 5x’i günlük olarak kullandığınızda bu durumun faydasını hissetmeye başlıyorsunuz.





Bunların dışında daha gelişmiş metin seçme özelliği, kaydedilen bir ekran görüntüsünü bildirim çubuğu üzerinde silme, daha iyi RAM yönetimi gibi irili ufakllı pek çok özellikten daha bahsetmek mümkün. Tüm bu özelliklerin akıcı ve olgun bir şekilde çalıştığı Nexus 5X’in telefon menüsü doğası gereği çok fazla değpişiklik olmadığı için son derece tanıdık ve kullanımı kolay. Aynı şey mesajlaşa uygulaması için de geçerli. Burada sıkıntı yuaşadığım tek nokta, üst seviye kimi cihazlar ile kııyasladığımda sanal klavyenin beklentimin altında bir performans ile çalışması oldu. Umarım bir sonraki güncellemede bu soruna da el atarlar.





İnternet tarayıcısının beklenildiği üzere çok hızlı çalıştığı telefonda standart Android’in doğası gereği çok gelişmiş bir galeri, video ve müzik çalar ugulama paketi olmasa da, bu marketten elde edilecek ücretli veya ücretsiz uygulamalar ile aşılabilecek bir eksklik. Ekran kalitesi iyi olan telefon video izlerken keyif veriyor. Cihazın üzerinde yer alan hoparlör üse yaptığım ölçümlerde 80 desibel ortalama ses çıkış gücüne sahipti. Fena değil ama bu telefon hoparlörden ziyade kulaklık ile tercih edilmesi gereken bir cihaz olmuş diyebilirim.





Gelelim performans değerlerine. Sentetik testlerde alınan skorlar ekranlarınızda. Bu seviyede donanım kullanan diğer telefonlar ile benzer aşikar. Kimileri için önemli olan test sonuçları, telefon kıyaslamalarında önem arz eden bir kriter olmakla birlikte kimi zaman gerçek dünya koşullarındaki deneyimi yansıtamayabiliyor dolayısıyla göz atın ama mutlak kararınızı buna göre vermeyin derim. Oyun konusu da işlemci kısmıunda ifade ettiğim gibi sorunsuz düzeyde deneyim hemen her oyunu akıcı bir şekikde oynarken, herhangi bir sorun ile karşılaşmadım.









Peki Nexus 5X ısınıyor mu diye soracak olursanız, evet ama rahatsız edici düzeyde değil. Yaptığım ölçümler sonucunda en yüksek noktada 43 dereceyi gördüm ki bu makul sayılabilecek bir değer. Nexus 5X ile konuşma deneyimi oldukça iyi düzeyde. Gürültülü ortamlareda yaptıpım denemelerde hem karşı tarafı rahatça duyabildim hem de sesimi sorunsuz dış gürültüden olabileceğinde arınmıi şekilde aktardım. Belli ses seviyesi biraz daha yüksek olabilirdi bu noktada ama bu önemli bir sorun teşkil etmiyor. Nexus 5X’in GPS performansı da oldulça iyi. Hafta sonumu Ankara’da geçirdim ve hakim olmadığı bu şehirde her yere Nexus 5X üzerinde yol tarihi alarak gittim ve son derece menun kaldım.





Bu kadar detay sonrasında şimdi isterseniz pil performansından bahsedelim. Pille ilgili test sonuçları şu an ekranlarınıza gelmekte. Bu değerlerin günlük hayata yansıması ise sorunsuz bir tam gün şeklindeydi. Bir günden fazlası çok yoğun olmayan bir kullanımda mümkün alma benim gibi yoğun kullanıyorsanız beklentiniz 1 gün düzeyinde olmalı. İncelememizin sonuna gelirken LG Nexus 5X genel olarak oldukça iyi telefon.

Android güncellemelerini herkesten önce, çıktığı gibi almak istiyorsanız tercihiniz bir Nexus cihazı olmalı, işte bu noktada da iki yeni Nexus cihazı arasında fiyat seviyesinde en erişilebilir olanı Nexus 5X. İyi bir ekran, iyi bir kamera, hızlı ve akıcı yazılım deneyimi, makul pil performansı ve diğer detaylarıyla Nexus 5X beğenimi kazandı. Ülkemizde resmi olarak satılmasa da, piyasada 32GB depolama kapasitesine sahip kayıtlı versiyonları 1800TL civarı bir fiyatla temin edilebiliyor. Ben Erdi Özüağ, bir sonraki incelemede görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.