LG V10 kutu açma videosu ve boyut karşılaştırması

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
LG'nin yeni telefonu V10'u ülkemizdeki teknoloji yayınları arasında ilk defa kutusundan çıkarıyor, kutu içeriğine ve diğer detaylara yakından bakıyoruz. Ayrıca diğer telefonlarla boyut kıyaslaması.
LG'nin yeni amiral gemisi V10'u teknoloji yayınları arasında Türkiye'de ilk defa kutusundan çıkarıyor aynı zamanda tasarım seviyesinde diğer telefonlarla kıyaslıyoruz. Telefona ait tüm detaylar bu videomuzda, iyi seyirler.
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Bütün firmalar aynı şeyin laciverti. TT ye sorsan herkes bizden memnun herkese destek sunuyoruz 81'ile fiber çektik.. Ama Eskişehir gibi bir yerde 3 4 mahallede var fiber onlar da aman aman randımanlı değil. Bunca yatırım para nereye gidiyor sormak lazım. Utanmadan birde altyapınız desteklemiyor diyorlar. AlyapıNIZ nedemek biri bana bunu açıklasın... Benim mi altyapım TT nin mi altyapısı. Bizim beceriksizliğimiz, bizim yatırım yapmamamız nedeniyle değil de sizin altyapınız diyorlar hep bir manipülasyon.
Vallaha telefon konusunda bunları yazmak istemezdim ama çok sinirlendim şu videoyu izlerken zırt pırt donmasından kusura bakmayın. V10 çok iyi olmuş ayrıca fakat 808 işlemci ile o fiyata biraz zor satar. 2000 bandında olsa düşünülürdü, g4 de fiyat konusunda revize edilirdi.