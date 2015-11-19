LG V10 kutu açma videosu ve boyut karşılaştırması

LG'nin yeni telefonu V10'u ülkemizdeki teknoloji yayınları arasında ilk defa kutusundan çıkarıyor, kutu içeriğine ve diğer detaylara yakından bakıyoruz. Ayrıca diğer telefonlarla boyut kıyaslaması.

LG'nin yeni amiral gemisi V10'u teknoloji yayınları arasında Türkiye'de ilk defa kutusundan çıkarıyor aynı zamanda tasarım seviyesinde diğer telefonlarla kıyaslıyoruz. Telefona ait tüm detaylar bu videomuzda, iyi seyirler.