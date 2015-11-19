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LG V10 kutu açma videosu ve boyut karşılaştırması

4 yıl
44,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin yeni telefonu V10'u ülkemizdeki teknoloji yayınları arasında ilk defa kutusundan çıkarıyor, kutu içeriğine ve diğer detaylara yakından bakıyoruz. Ayrıca diğer telefonlarla boyut kıyaslaması.
LG'nin yeni amiral gemisi V10'u teknoloji yayınları arasında Türkiye'de ilk defa kutusundan çıkarıyor aynı zamanda tasarım seviyesinde diğer telefonlarla kıyaslıyoruz. Telefona ait tüm detaylar bu videomuzda, iyi seyirler.
 

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Yazılımcı Online 4 yıl en beğenilen
Vallaha artık forumda telefon incelemesi yapılacağına biraz da güncel sorunlardan behsedilse süper olacak. Mesela ülkemizdeki şu rezil AKN sistemi nasıl kaldırılır ya da nasıl esnetilebilir diye. Sağolsun TURKTELEKOM sayesinde şu videoyu ağız tadıyla izleyemedim ve Allah kahretsin deyip kapattım yorumu da yazıp çıkacağım.

Bütün firmalar aynı şeyin laciverti. TT ye sorsan herkes bizden memnun herkese destek sunuyoruz 81'ile fiber çektik.. Ama Eskişehir gibi bir yerde 3 4 mahallede var fiber onlar da aman aman randımanlı değil. Bunca yatırım para nereye gidiyor sormak lazım. Utanmadan birde altyapınız desteklemiyor diyorlar. AlyapıNIZ nedemek biri bana bunu açıklasın... Benim mi altyapım TT nin mi altyapısı. Bizim beceriksizliğimiz, bizim yatırım yapmamamız nedeniyle değil de sizin altyapınız diyorlar hep bir manipülasyon.

Vallaha telefon konusunda bunları yazmak istemezdim ama çok sinirlendim şu videoyu izlerken zırt pırt donmasından kusura bakmayın. V10 çok iyi olmuş ayrıca fakat 808 işlemci ile o fiyata biraz zor satar. 2000 bandında olsa düşünülürdü, g4 de fiyat konusunda revize edilirdi.
Vallaha artık forumda telefon incelemesi yapılacağına biraz da güncel sorunlardan behsedilse süper olacak. Mesela ülkemizdeki şu rezil AKN sistemi nasıl kaldır...
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dextro22 4 yıl
1500-1750 bandına düştüğü zaman alınabilecek bir telefon
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mk2kill 4 yıl
LG Kore ve Amerika'da on siparis ve erken alimlarda ekstra pil ve pil sarj istasyonu hediye ediyor. Turkiye de neden yok?
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DH Misafiri 3 yıl
Lg v10 u yeni aldım
2700 tl verilecek bir telefon değil açıkçası.
2000 tl ye aldım ben
Uygun aldığımıda düşünüyorum
Özellik konusunda
Çift ekran olması güzel bir özellik
Fakat beyaz bir ışık geliyor
O biraz dikkatinizi çekip göze batabiliyor o kadar
Kamerası mükemmel
Kendiniz manuel olarak ayarlayıp güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz
Öndeki iki kamerada selfie çubuğu almaktan kurtarıyor insanı
Parmak okuyucusu mükemmel
Çok işe yarıyor
Hızlı şarj konusunda
Şarjı bitikken 2 dakikada %5 oluyor
Ses konusunda
Sesi yeterli bir ses düzeyinde
Önceki telefonum samsung galaxy s4 tü
Onun sesinden daha çok çıkıyor
Eğer s4 ten v10 a geçecekler varsa kıyaslasınlar
Size tavsiyem
Note 5 v.s samsung ürünü almayın
Gün geçtikçe her gün yeni bir telefon çıkarıyor ve iyi telefonlar değiller
Çok ısınıyor ve çok kasıyorlar
Karar sizin
İyi günler...
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ltrg 4 yıl
G4 zaten ölü doğdu buda onun laciverti.

Kesinlikle alinmaz heleki bu fiyatla.
Gdin huawei G7 alin daha iyi hemde 850 TL gayet guzel.
Bende mate 7 aldim.Oyle memnunumki anlatamam.İyki almisim su telefonu dyorum.hemde yari iphone 6 parasina.

LG alinmaz .
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XPerience 4 yıl
Dar çerçeveli ve büyük ekranlı telefonlar... V10 harika duruyor gerçekten. Tasarım olarak arka yüzey dışında çok güzel gerçekten. Batarya ve işlemci kusurlu gibi görünse de neredeyse dört dörtlük bir telefon.
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1BilimAdamı 4 yıl
g4ün yanında tank gibi duruyor ama böyle dev ekranlı telefonları hala kullanışlı düşünmüyorum,g2nin yolundan giden modelllerde gelseydi keşke
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EnemyDestroyeD 4 yıl
fiyatlar ne zaman bukadar arttı ya [>:]
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DH Misafiri 4 yıl
g5 in nekadar iyi bir telefon olucağı belli insallah 6-7 mm lerde en iyi telefonlardan biri olur
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DH Misafiri 4 yıl
Telefon güzel yalnız fiyatı pahalı. LG telefonların fiyatı hızlı bir şekilde düşüyor bekleyip almak mantıklı.
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FIRAT_G_ 4 yıl
G2 den sonra bataryayı bir türlü yapamadılar. Bende satın almadım g2 den sonra cikan hic birini.
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WarSaw 4 yıl
döküman kısmına girmeniz güzel ama keşke okadar jelatinini bile kesip açmışken tekrar gerisin geri kapatıp hemen yerine koymak yerine keşke telefonun SAR değerinide oradan gösterip takipçilerinizle paylaşsaydınız.
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jern 4 yıl
2700 tl kimse plastik malzeme olan bir telefona vermez bence.lg daha uygun olduğu için tercih ediliyo.pilin çıkması güzel birşey ama çokmu zor o çıkan kapağı metal yapmak eskiden vardı samsung wawe serisi pilide çıkıyodu kapağıda metaldi
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