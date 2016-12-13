LG V20 ilk izlenim "kutu açılım" videosu

Genel Yayın Yönetmeni
LG V20'nin sınırlı sayıda kullanıcı ile buluşacak olan özel paketini açıyor. 360 derece kamera, kulaklık ve 32bit USB amfi gibi hediyeleri tanıyor sonrasında V20'e göz atıyoruz.
Bu videmuzda LG V20'nin B&O H3 kulaklık, LG - B&O Hi-Fi Plus 32 Bit kulaklık amfisi, LG 360 Cam gibi akıllı telefon meraklılarının sahip olmak isteyecekleri hediyelerlerle donatılan sınırlı sayıdaki özel paketini açıyor, içeriğine bakıyor ve LG V20'i inceliyoruz.
Paylaş Tweetle
Mesut hocam video için sağolun, sizden forumca androidin kralı OnePlus 3T incelemesi bekliyoruz. :)