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LG V20 ilk izlenim "kutu açılım" videosu

2 yıl
72,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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LG V20'nin sınırlı sayıda kullanıcı ile buluşacak olan özel paketini açıyor. 360 derece kamera, kulaklık ve 32bit USB amfi gibi hediyeleri tanıyor sonrasında V20'e göz atıyoruz.
Bu videmuzda LG V20'nin B&O H3 kulaklık, LG - B&O Hi-Fi Plus 32 Bit kulaklık amfisi, LG 360 Cam gibi akıllı telefon meraklılarının sahip olmak isteyecekleri hediyelerlerle donatılan sınırlı sayıdaki özel paketini açıyor, içeriğine bakıyor ve LG V20'i inceliyoruz.

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fbyram 2 yıl en beğenilen
LG baktı olmuyor aksesuarların hediyesi olarak telefonu vermiş
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-Sniper- 2 yıl
Çok çirkinsin be V20..
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Regionella 2 yıl Speed-Step
Speed-Step


Regionella

Ön kamera hesap makinesi gibi mi yoksa video çözünürlüğü düşülerek mi eklendi?

Ortam ışığı çok etkili. Bugün hava kapalı ve odada başka ışık kaynağı yok. Konu görüntü değil zaten ses :D

Mesut hocam video için sağolun, sizden forumca androidin kralı OnePlus 3T incelemesi bekliyoruz. :)
Speed-StepRegionellaÖn kamera hesap makinesi gibi mi yoksa video çözünürlüğü düşülerek mi eklendi?
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gry79 1 yıl
%23 şarj ile saat 11 de bıraktığım telefon saat 02:00 de sorunsuzdu. Sabah 08:00'de telefon açılmadı. Şarjı bitmiştir dedim. Şarja taktım, 20dk sonra açmaya çalıştım hiçbişey yok. İşe geldim, 1 saat daha şarja taktım. Hard reset tuş kombinasyonu denedim olmadı. pili çıkarttım tekrar taktım olmadı. Saat öğlen 13.25 servise verdim. Servis anakart değişecek gibi görünüyor dedi. Satınalmak isteyenlere duyurulur!!!
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ironman 2 yıl

Ben bu modeli beğendim fakat CAT12 versiyonu TR ye gelirmi bilmem.
gsmarena.com/...
böyle karşılaşma yapmak istedim...

Mate9 da fena durmuyor
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zupper79 2 yıl
telefonun ıncelemesını ogrenmeye gırdık ama telefon mu cop ınsanlar mı cop anlayamadım ya, abı kullanmadan bu ne onyargı ya ne gerek var bunlara ben anlamıyorum dıger markalar sanırsın kı adamı parayla tutmusta karalama basına para kazanıyorlar
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reactor1111 2 yıl
ayrıntılı inceleme ne zaman?
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loftuk 2 yıl reactor1111
Aynen ayrıntılı inceleme bekliyoruz. Telefon satışa çıkmadan önce yayınlanırsa çok daha faydalı olur.
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stradivardi 2 yıl
Bu forumdakiler nasıl bir gezegenden geldilerse artık Üretilen herhangibir şeye çöp demediklerini görmedim Her cihazın artısı ve eksisi vardır Aradığın özellikler artı kısımda ise alırsın Değilse başka cihazlara bakarsın Güya teknoloji sitesi ama muhabbetler kırahathane muhabbeti Yaş muhabbetine girmiyorum Biz de 15-18-20 yaşlarını yaşadık Yine böyle değildik Forum sitesi değil incisözlük sanki
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DH Misafiri 2 yıl
telefonu almayı düşünüyorum birçok yerli yabancı incelemesini izledim konu hakkında fakat hala özellikle kutu içeriğinde sunulan ekipmanlar hakkında hiç net bilgilere ulaşamadım örneğin dac ne işe yarıyor, kullanımı nasıl, eğer kutu içerisinde gelen hi-fi kulaklıktan tam verim almak istiyorsak dac'ın kullanımı şart mı, telefon kendi içerisinde bir hi-fi ses kalitesi bizlere sunmuyor mu (kulaklık kullanımı için) ve de 360 camın uygulamalı kullanım videosu gibi noktalar benim için oldukça önemli bunlar hakkında bir bilgilendirme yapabilirseniz çok sevinirim yada detaylı inceleme video sunda bunlarada yer verin lütfen. bir de ricam inceleme videonuzu mümkün olduğu en kısa sürede paylaşırsanız bizlerle bizde bu sınırlı sayıda geçerli ekipmanlı kutuyu alma kaçırmaz elimizi çabuk tutarız. şimdiden teşekkürler.
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Takeshi Kovacs 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
telefonu almayı düşünüyorum birçok yerli yabancı incelemesini izledim konu hakkında fakat hala özellikle kutu içeriğinde sunulan ekipmanlar hakkında hiç net bilgilere ulaşamadım örneğin dac ne işe yarıyor, kullanımı nasıl, eğer kutu içerisinde gelen hi-fi kulaklıktan tam verim almak istiyorsak dac'ın kullanımı şart mı, telefon kendi içerisinde bir hi-fi ses kalitesi bizlere sunmuyor mu (kulaklık kullanımı için) ve de 360 camın uygulamalı kullanım videosu gibi noktalar benim için oldukça önemli bunlar hakkında bir bilgilendirme yapabilirseniz çok sevinirim yada detaylı inceleme video sunda bunlarada yer verin lütfen. bir de ricam inceleme videonuzu mümkün olduğu en kısa sürede paylaşırsanız bizlerle bizde bu sınırlı sayıda geçerli ekipmanlı kutuyu alma kaçırmaz elimizi çabuk tutarız. şimdiden teşekkürler.

Telefonun kendisinde o modülü kullanmaya gerek yok zaten kendisinde o teknoloji bulunuyor, modül aslında g5 için üretildi bu telefonun yanında veriliyor. Peki modül bu telefonda işe yaramıyorsa neden veriyolar diyebilirsiniz örneğin bilgisayarınıza takabilirsiniz, tabletinize takabilirsiniz vb.
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tugares 2 yıl
G2 de yarattığı etkinin üzerine piyasayı domine etmek istiyor ama ne yazık ki olmuyor zira insanlar daha farklı markaları ayni fiyata tercih ediyorlar.
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unflattering 2 yıl
LG herzaman "LG" olarak kalacak. Öyle ahım şahım g2 deki patlamayı yapacak bir telefon daha yapamadılar. Yapsalardı şimdiye Samsunga rakip olacak şatışlar yapabilirdi.
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Mihrali Bey 2 yıl
İkinci ekran bana çok saçma geliyor. Çok kaba ve tipsiz bi hal almış cihaz.
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Haggard1963 2 yıl Mihrali Bey
Mihrali Bey
İkinci ekran bana çok saçma geliyor. Çok kaba ve tipsiz bi hal almış cihaz.

Bence 2. Ekran kullanışlı olabilir, pil sarfiyatı fazla değilse tabi. Hatta Edge ekranından daha kullanışlı olabilir; bildirim ve özellikle müzik dinlerken ana ekranı uyansırmadan cihaz kontrol edilebilir.

Keşke alt kısımda kapasitif tuşlar da olsaymış. Şu ekran tuşlarını sevmedim sevmeyeceğim. Altta o boşluğu değerlendirmek varken ekrandan yemek çok saçma.
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mkyb 2 yıl
Bir bilmecem var arkadaşlar...
Haydi sor sor...
Bootloop deyince hemen onun adı gelir akla !
LG LG LG !

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