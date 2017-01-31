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LG V20 inceleme "Ses ve görsel uzmanı"

2 yıl
60,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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LG V20, çift kamera, çift ekran, geniş açılı ön kamera ve ses çıkış kalitesiyle farklı bir telefon. Şu anda LG'nin en iyi telefonu olan V20'i detaylı bir şekilde inceliyoruz.
LG V20, LG’nin V10 ile başlattığı yenilikçi çift ekranlı telefon akımının 2. Temsilcisi oluyor. Aynı zamanda bu özel telefon arka yüzünde yer alan biri dar diğeri geniş açılı 2 kamerası ve ön yüzdeki ultra geniş açılı özçekim kamerasıyla da piyasadaki diğer rakiplerinden ayrılıyor.


Tasarım dili olarak son dönemde her tepe modelde görmeye başladığımız arkadan önden kavisli, oval hatlar yerine V20’de daha düz çizgiler hakim.
LG V20 inceleme
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Telefonu elde tutması kolay ve dengeli ekran kasa oranı ile 5.7” lik dev ekranı çoğu zaman tek el moduna geçmeden de kullanmanız mümkün oluyor. Tek el moduna geçmek içinse alttaki sanal tuşların üzerinde parmağınızı kaydırmanız kolay. Küçülen ekran sayesinde V20’i tek elle kontrol etmek oldukça kolaylaşıyor.
LG V20 inceleme
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Arka kapağını çıkartıp 3200mAh bataryasını değiştirebildiğiniz telefonda aynı zamanda SD kart takarak 64GB’lık dahili depolama alanını da arttırabiliyorsunuz.
Kapak kasaya oldukça sıkı bir şekilde oturuyor ve düğmesine basıp açana kadar tek parça bir telefon tutuyormuşsunuz hissi yaşatıyor. Ses açıp kapatma tuşlarına tek elle erişim oldukça zor.
LG V20 inceleme
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Telefonun alt kısmında mono hoparlör, Type-C usb portu ve 3,5mm stereo ses çıkışı konumlandırılmışken üst kısımda ekstra mikrofon ve artık telefonlarda yer verilmeyen ir portunu görüyoruz.
LG V20 inceleme
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LG V20’i evinizdeki uzaktan kumandalı cihazları kontrol etmek için kullanabiliyorsunuz. Telefon üreticileri bu özellikten uzaklaşıyor olsa da akıllı telefon kullananların %30’a yakın bir kısmı hala uzaktan kumanda özelliğinin alım kararını etkilediğini belirtiyor.

LG V20’nin arkasında biri geniş açılı 8MP diğeri ise standart 16MP F1.8 lensli 2 kamera yer alıyor. Geniş açılı kamera 12mm F2.4 lensiyle düşük ışıkta kaliteden ödün veriyor olsa da kullanması çok eğlenceli.

Sosyal medyada paylaşmak için can atacağınız görseller yakalamanızda büyük katkı sağlıyor. 16MP F1.8 lensli ana kamera ise mükemmel değil ama iyi sonuçlar almanızda yardımcı oluyor.
LG V20 inceleme
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Özellikle odaklama hızı konusunda LG’nin büyük yol aldığını ve kameranın özellikle arayüzüyle şu anda rakipleri arasında en iyisi olduğunu belirtmek gerek.
LG V20 inceleme
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LG’nin V10 ile başladığı her şeyi elle ayarlayabildiğimiz video moduna izin veren kamera arayüzü V20’de daha da gelişerek karşımıza çıkıyor.

Beyaz dengesinden, pozlama değerine, video kaydındaki kare hızından sıkıştırma oranına kadar neredeyse her şeye müdahale etmemize izin veren arayüz; profesyonel video makinalarda görmeye alışık olduğumuz odaklama yardımcı noktaları gibi ek özelliklerle de donatılmış.
LG V20 inceleme
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Böylece elle odaklama yaparken kameranın hangi noktaları odakladığını gerçek zamanlı olarak ekrandan takip edebiliyorsunuz.

Sadece bu da değil V10’un fark yaratan yanlarından biri olan ses takibi özelliği V20’de çok daha ileri seviyelere taşınarak sesle ilgili her türlü ince ayar kullanıcıya bırakılmış durumda.

Gürültü engelleme filtresi yanında sesin hangi mikrofonlardan ne oranda kayıt altına alınacağına veya ses seviyelerine kadar müdahala edebiliyorsunuz. Gerçekten etkileyici.

Kameranın video kayıt esnasındaki stabilizasyonu ise eğer sadece OIS’e bırakılırsa pek tatmin edici değil fakat işin içine yazılımla stabilizasyon da girince LG’nin iyi iş çıkarttığı söylenebilir. Tabi geniş açılı kameraya geçildiğince stabilzasyon performansı da belli bir oranda düşüyor.

Dijital stabilizasyon sadece arka değil ön kamerada da mevcut ve işini olabildiğince iyi bir şekilde yerine getirmeye çalışıyor.

Ön kameranın geniş açılı merceği ise kimi zaman hayat kurtarıcı olabilecek bir özellik. Bulunduğunuz yerdeki manzarayı göstermek veya kalabalık bir grupla yapılan özçekimler için fazlasıyla yeterli.
LG V20 inceleme
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LG V20’de fiziksel güç butonu kamera altında yer alıyor ve üzerindeki parmak izi okuyucu kısım sürekli aktif.

Bunun anlamı fiziksel butona bastırmanıza gerek olmadan parmağınızı parmak izi okuyucu üzerine getirdiğiniz anda telefon parmak izinizi okuyarak uyanıyor.
LG V20 inceleme
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Parmak izi okuyucu başarılı ve parmak izinizin okunup ekranın uyanması oldukça kısa bir süre içinde gerçekleşiyor.

V20’nin 5.7” lik 2k IPS ekranı üzerinde yer alan 2.1” lik 160x1040 piksellik 2. ekran V20’nin V10’dan miras aldığı fark yaratan yanlarından biri.
LG V20 inceleme
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V10’daki ekrana nazaran daha geniş olan ekran bildirimleri gösterme, araçları görüntüleme, belirlediğiniz uygulamalara hızlı erişimi sağlama veya belirlediğiniz bir yazının sürekli görüntülenmesi gibi farklı görevler için kullanılabiliyor.

Konumu itibariyle tek elle kullanımda erişemiyorsunuz ve bu ekrandan yararlanmak için telefonu 2 elle kullanmanız gerekiyor.

Ana ekran kapalı olduğu zamanlarda da sürekli açık kalıyor ve pil tüketimi üzerinde büyük bir etkisi olmaması nedeniyle kapatma ihtiyacı duymuyorsunuz.
LG V20 inceleme
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Özellikle gelen bildirimlerin bildirim burada ayrıca görüntüleniyor olması ve müzik gibi ek fonksiyonların ekran kapalıyken dahi buradan kontrol edilebiliyor oluşu büyük kolaylık sağlıyor.

Tabi konum olarak yukarıda değil de aşağıda sanal tuşları da içine alacak şekilde konumlandırılmış bir ekran çok daha kullanışlı olurdu düşüncesindeyim.

LG V20, sanal kontrol tuşlarına sahip ve özel arayüzü sayesinde bu sanal tuş takımını dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz.
LG V20 inceleme
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Snapdragon 820 ve 4GB bellekten gücünü alan telefon aynı zamanda piyasaya sürülen ilk Android 7.0 yüklü telefonlardan biri.

Arayüz oldukça akıcı çalışıyor ve kullanım esnasında canınızı sıkacak takılmalar, aksamalarla karşılaşmıyorsunuz. Ayarlar menüsü anlaşılır dizayn edilmiş ve temalarla görünümü değiştirmek de mümkün.
Ana ekranı temalar dışında kullanım tarzı olarak da farklılaştırabiliyorsunuz. Ana ekran özelleştirme seçenekleri içinde uygulama çekmecesinin iptal edildiği ve ikonların hepsinin ana ekranda yer aldığı versiyon, yaşlılar ve çeşitli erişim engelleri yaşayanlar için yazıların ve ikonların büyütülerek kullanımın basite indirgendiği kolay mod ve uygulama çekmecesinin bulunduğu alışıla gelmiş versiyon olmak üzere 3 farklı seçenek bulunuyor.
LG V20 inceleme
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V10’dan aldığı mirası daha da geliştirerek devam ettiren V20’de sadece kamera değil ses ve çoklu ortam deneyimi de oldukça ileri seviyeye taşınmış.

32 bit 192Khz ses çıkış yongasına sahip olan telefonda müzik dinlemek inanılmaz keyifli. Eğer iyi bir kulaklığa sahipseniz V20 sonrasında başka bir telefona geçmek istemeyebilirsiniz.
LG V20 inceleme
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Mono hoparlör de işini iyi görüyor ama bu telefonun ses konusundaki sihri gerçek anlamda 3,5 mm stereo ses çıkışında saklı.

V20 sadece müzik dinlerken değil ses kaydı yapmak istediğinizde de bu konuda iddialı bir telefon. Yüksek çözünürlükte ses kaydına olanak veren uygulama ses kaydı esnasında canlı olarak seviyelerle oynamanıza da olanak veriyor.

Şu bir gerçek ki LG, kamera arayüzü, ses kayıt ve albüm gibi telefonla birlikte sunduğu uygulamalarda diğer üreticilere göre çok daha ileri seviyede işlevsellik sunuyor.

Farklılaşmanın sadece arayüzle değil yüklü gelen araçlarla da nasıl olabileceğini diğer üreticilere gösteriyor denebilir.

V20’de 3200mAh batarya beni en çok endişelendiren konuydu diyebilirim fakat böylesi büyük ekranlı bir telefon için işini gayet iyi yaptığını ve bir günü fazlasıyla çıkarttığını belirtmek gerek.

4 saat civarı ekran açık kalma süresi, 1 saat görüşme ve kablosuz bağlantı yetenekleri, konum bulma gibi servisler sürekli açıkken 15 saatin üzerinde bir kullanım sunuyor.
LG V20 inceleme
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Isınma konusunda ise ekran parlaklığının sürekli en üst seviyede kalması gerektiği durumlar hariç serin çalışan bir model olduğunu söyleyebiliriz. Uzun süreli oyun deneyimlerinde dahi rahatsızlık verecek seviyede ısınmıyor.

Telefonun oyunlar için ekran çözünürlüğünü Full HD’e düşüren ve kare/sn oranını sınırlayan pil optimizasyon seçenekleri de bulunuyor. Eğer bunları da aktif ederseniz çok daha konforlu bir deneyim yaşıyorsunuz.

Snapdragon 820 ile birlikte gelen Adreno 530, 2K çözünürlükte de Android oyunların altından hakkıyla kalkabiliyor ama çözünürlük Full HD olduğunda da bir şey farketmiyorsunuz. Bu yüzden enerji tasarrufu yapmak bana daha mantıklı geliyor.

WiFi çekim performansı, görüşme kalitesi ve GPS bağlantı konusunda da sorun yaşatmayan V20’nin gün ışığı altında da net görülebilen bir ekranı var.
LG V20 inceleme
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İncelemenin hazırlandığı sırada 360 kamera, Hi-Fi kulaklık ve özel ses modülü ile birlikte ülkemizde 2900TL’den alıcı arayan V20’nin, piyasaya girmekte geç kalmış ve ne yazık ki yükselen kurdan kötü etkilenmiş bir model olduğunu söyleyebiliriz.

Şu sıra her modeli fiyatının yükseldiği, gelecek tepe modeller için 4000TL sınırının konuşulduğu günümüzde özellikle ses yetenekleri ve kamerasıyla kullanıcısına eğlenceli vakit geçirteceğini düşündüğüm V20 iyi bir alternatif denebilir.

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ogioffical 2 yıl en beğenilen
cihaz incelemelerinde karşılaştırma cümlelerininde olması gerektğini düşünüyorum. Örneğiin bu telefonun kulaklık çıkışı iyi fakat htc m10 dan iyi mi? yada ekran kalitesi rakipleriyle ne durumda.Isınma performansı hangi telefondan iyi haangisinden kötü. Çünkü yeterli, iyi,eğlenceli biraz öznel kavramlar.
cihaz incelemelerinde karşılaştırma cümlelerininde olması gerektğini düşünüyorum. Örneğiin bu telefonun kulaklık çıkışı iyi fakat htc m10 dan iyi mi? yada ekran...
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berden 2 yıl
Başlıkta "ses ve görsel uzmanı" okuyunca girdim nedir diye, daha ilk dakikalarda "mono hoparlör"ü duyunca geri çıktım.
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ffgul 2 yıl
LG= Bootloop, ekran sararması, kasa çatlağı vs vs... youtube.com/...
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DH Misafiri 1 yıl
1 senedir kullanıyorum aldığım aman i phone 7 den sadece 200 tl daha ucuzdu . 360 cam ve HF donusturucu ile baug olufsen kulaklık hediyeliydi. Guzel kullanıslı ama fiyat performans maliyeti göz onune alındığında. Bu kadar pahalı olacak bir telefon değil
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yavzi 1 yıl
Servis kalitesi çok kötübir marka . Lg v10 mun anakartı 2 kez değişti , şimdide heöen yanmodadan wifiyi çekmiyor servis ise yapcak bişiy yok bunlar böyle diyor , halbuki evde birde g3 var yan odayı bırak evin öbür ucundan çekiyor keza iphone 7 de öyle . Ben budurumda ne yapmalıyım bilemiyorm
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gry79 1 yıl
%23 şarj ile saat 11 de bıraktığım telefon saat 02:00 de sorunsuzdu. Sabah 08:00'de telefon açılmadı. Şarjı bitmiştir dedim. Şarja taktım, 20dk sonra açmaya çalıştım hiçbişey yok. İşe geldim, 1 saat daha şarja taktım. Hard reset tuş kombinasyonu denedim olmadı. pili çıkarttım tekrar taktım olmadı. Saat öğlen 13.25 servise verdim. Servis anakart değişecek gibi görünüyor dedi. Satınalmak isteyenlere duyurulur :( İşin yoksa telefın peşinde koş ! = LG
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Hüsnü Değirmenci 1 yıl
Lg serilerinin tümünde ghost screen ve pnel den ışık sızması problemleri mevcuttur özellikle şikayet var com da bir mağdurlar ordusu oluşmuş vaziyette bende lg v10 almıştım ama servis dahi açmıyorlar nede tamir ediyorlar bir sürü insan lg mağdurı olmuş haberim yokmuş şimdi aynı kaderi bende paylaşıyorum.oneplus 5 almak için takasa dahi veremedim lglerde kronik yazılım sorunu olduğu söyip takas almadılar 1-2 sene daha bu cihaza mahkum kaldım.
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DH Misafiri 2 yıl
ben aldim cok memnunum cok guzel
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by_todd 2 yıl
Mesut Çevik daha ne yapsın, tanıtımını yaptığı telefonun birde kullanıcı tarafına yardım ediyor.
teşekkürler Mesut Çevik, Erdi Özağ

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focus1 2 yıl
Bu telefonu gözüyle görmeyen telefonu eline alamayan insanlar kullanmadan bilmeden camur atıyor. Yok takoz yok bilmem bu para etmez yaw telefonu hiç gordunuz mu kullanidiz mi bilip bilmeden fanlik yapmayin.
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kntrli 2 yıl focus1
focus1
Bu telefonu gözüyle görmeyen telefonu eline alamayan insanlar kullanmadan bilmeden camur atıyor. Yok takoz yok bilmem bu para etmez yaw telefonu hiç gordunuz mu kullanidiz mi bilip bilmeden fanlik yapmayin.

+1
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dancingman 2 yıl
İphone 7 plus a güzel diyenler buna takoz diyor ya onu anlamıyorum. Aynı boyutta iki telefondan birine takoz deniyorsa bu taraftarlıktan başka bir şey değildir.
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kawaicma 2 yıl
LG için yok şu sorunu var bu sorun var diye yorum yapanlar. Samsung çok mu temiz? I Phone a yarım araba parası verip kronik sorunlarla uğraşan yokmu? hangi marka sorunsuz?Size şunu söyleyeyim, V20 özellikleri, fiyatı ve aksesuarları ve ile şu anda en iyi telefondur.
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foreveriphone 2 yıl
Hakkı 2000tl o da ayrıca kutuda verilen kulaklık içinden çıkarsa kulaklık yoksa 1600tl.Mi5S 1400tl iken buna 3000tl verilmez
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