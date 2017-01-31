LG V20 inceleme "Ses ve görsel uzmanı"

LG V20, çift kamera, çift ekran, geniş açılı ön kamera ve ses çıkış kalitesiyle farklı bir telefon. Şu anda LG'nin en iyi telefonu olan V20'i detaylı bir şekilde inceliyoruz.

LG V20, LG’nin V10 ile başlattığı yenilikçi çift ekranlı telefon akımının 2. Temsilcisi oluyor. Aynı zamanda bu özel telefon arka yüzünde yer alan biri dar diğeri geniş açılı 2 kamerası ve ön yüzdeki ultra geniş açılı özçekim kamerasıyla da piyasadaki diğer rakiplerinden ayrılıyor.





Tasarım dili olarak son dönemde her tepe modelde görmeye başladığımız arkadan önden kavisli, oval hatlar yerine V20’de daha düz çizgiler hakim.

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Telefonu elde tutması kolay ve dengeli ekran kasa oranı ile 5.7” lik dev ekranı çoğu zaman tek el moduna geçmeden de kullanmanız mümkün oluyor. Tek el moduna geçmek içinse alttaki sanal tuşların üzerinde parmağınızı kaydırmanız kolay. Küçülen ekran sayesinde V20’i tek elle kontrol etmek oldukça kolaylaşıyor. Telefonu elde tutması kolay ve dengeli ekran kasa oranı ile 5.7” lik dev ekranı çoğu zaman tek el moduna geçmeden de kullanmanız mümkün oluyor. Tek el moduna geçmek içinse alttaki sanal tuşların üzerinde parmağınızı kaydırmanız kolay. Küçülen ekran sayesinde V20’i tek elle kontrol etmek oldukça kolaylaşıyor.

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Arka kapağını çıkartıp 3200mAh bataryasını değiştirebildiğiniz telefonda aynı zamanda SD kart takarak 64GB’lık dahili depolama alanını da arttırabiliyorsunuz. Arka kapağını çıkartıp 3200mAh bataryasını değiştirebildiğiniz telefonda aynı zamanda SD kart takarak 64GB’lık dahili depolama alanını da arttırabiliyorsunuz.

Kapak kasaya oldukça sıkı bir şekilde oturuyor ve düğmesine basıp açana kadar tek parça bir telefon tutuyormuşsunuz hissi yaşatıyor. Ses açıp kapatma tuşlarına tek elle erişim oldukça zor.

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Telefonun alt kısmında mono hoparlör, Type-C usb portu ve 3,5mm stereo ses çıkışı konumlandırılmışken üst kısımda ekstra mikrofon ve artık telefonlarda yer verilmeyen ir portunu görüyoruz. Telefonun alt kısmında mono hoparlör, Type-C usb portu ve 3,5mm stereo ses çıkışı konumlandırılmışken üst kısımda ekstra mikrofon ve artık telefonlarda yer verilmeyen ir portunu görüyoruz.

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LG V20’i evinizdeki uzaktan kumandalı cihazları kontrol etmek için kullanabiliyorsunuz. Telefon üreticileri bu özellikten uzaklaşıyor olsa da akıllı telefon kullananların %30’a yakın bir kısmı hala uzaktan kumanda özelliğinin alım kararını etkilediğini belirtiyor. LG V20’i evinizdeki uzaktan kumandalı cihazları kontrol etmek için kullanabiliyorsunuz. Telefon üreticileri bu özellikten uzaklaşıyor olsa da akıllı telefon kullananların %30’a yakın bir kısmı hala uzaktan kumanda özelliğinin alım kararını etkilediğini belirtiyor.



LG V20’nin arkasında biri geniş açılı 8MP diğeri ise standart 16MP F1.8 lensli 2 kamera yer alıyor. Geniş açılı kamera 12mm F2.4 lensiyle düşük ışıkta kaliteden ödün veriyor olsa da kullanması çok eğlenceli.



Sosyal medyada paylaşmak için can atacağınız görseller yakalamanızda büyük katkı sağlıyor. 16MP F1.8 lensli ana kamera ise mükemmel değil ama iyi sonuçlar almanızda yardımcı oluyor.

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Özellikle odaklama hızı konusunda LG’nin büyük yol aldığını ve kameranın özellikle arayüzüyle şu anda rakipleri arasında en iyisi olduğunu belirtmek gerek. Özellikle odaklama hızı konusunda LG’nin büyük yol aldığını ve kameranın özellikle arayüzüyle şu anda rakipleri arasında en iyisi olduğunu belirtmek gerek.

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LG’nin V10 ile başladığı her şeyi elle ayarlayabildiğimiz video moduna izin veren kamera arayüzü V20’de daha da gelişerek karşımıza çıkıyor.



Beyaz dengesinden, pozlama değerine, video kaydındaki kare hızından sıkıştırma oranına kadar neredeyse her şeye müdahale etmemize izin veren arayüz; profesyonel video makinalarda görmeye alışık olduğumuz odaklama yardımcı noktaları gibi ek özelliklerle de donatılmış. LG’nin V10 ile başladığı her şeyi elle ayarlayabildiğimiz video moduna izin veren kamera arayüzü V20’de daha da gelişerek karşımıza çıkıyor.Beyaz dengesinden, pozlama değerine, video kaydındaki kare hızından sıkıştırma oranına kadar neredeyse her şeye müdahale etmemize izin veren arayüz; profesyonel video makinalarda görmeye alışık olduğumuz odaklama yardımcı noktaları gibi ek özelliklerle de donatılmış.

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Böylece elle odaklama yaparken kameranın hangi noktaları odakladığını gerçek zamanlı olarak ekrandan takip edebiliyorsunuz.



Sadece bu da değil V10’un fark yaratan yanlarından biri olan ses takibi özelliği V20’de çok daha ileri seviyelere taşınarak sesle ilgili her türlü ince ayar kullanıcıya bırakılmış durumda.



Gürültü engelleme filtresi yanında sesin hangi mikrofonlardan ne oranda kayıt altına alınacağına veya ses seviyelerine kadar müdahala edebiliyorsunuz. Gerçekten etkileyici.



Kameranın video kayıt esnasındaki stabilizasyonu ise eğer sadece OIS’e bırakılırsa pek tatmin edici değil fakat işin içine yazılımla stabilizasyon da girince LG’nin iyi iş çıkarttığı söylenebilir. Tabi geniş açılı kameraya geçildiğince stabilzasyon performansı da belli bir oranda düşüyor. Böylece elle odaklama yaparken kameranın hangi noktaları odakladığını gerçek zamanlı olarak ekrandan takip edebiliyorsunuz.Sadece bu da değil V10’un fark yaratan yanlarından biri olan ses takibi özelliği V20’de çok daha ileri seviyelere taşınarak sesle ilgili her türlü ince ayar kullanıcıya bırakılmış durumda.Gürültü engelleme filtresi yanında sesin hangi mikrofonlardan ne oranda kayıt altına alınacağına veya ses seviyelerine kadar müdahala edebiliyorsunuz. Gerçekten etkileyici.Kameranın video kayıt esnasındaki stabilizasyonu ise eğer sadece OIS’e bırakılırsa pek tatmin edici değil fakat işin içine yazılımla stabilizasyon da girince LG’nin iyi iş çıkarttığı söylenebilir. Tabi geniş açılı kameraya geçildiğince stabilzasyon performansı da belli bir oranda düşüyor.

Tarayıcınız bu öğeyi desteklemiyor.

Dijital stabilizasyon sadece arka değil ön kamerada da mevcut ve işini olabildiğince iyi bir şekilde yerine getirmeye çalışıyor.



Ön kameranın geniş açılı merceği ise kimi zaman hayat kurtarıcı olabilecek bir özellik. Bulunduğunuz yerdeki manzarayı göstermek veya kalabalık bir grupla yapılan özçekimler için fazlasıyla yeterli.

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LG V20’de fiziksel güç butonu kamera altında yer alıyor ve üzerindeki parmak izi okuyucu kısım sürekli aktif.



Bunun anlamı fiziksel butona bastırmanıza gerek olmadan parmağınızı parmak izi okuyucu üzerine getirdiğiniz anda telefon parmak izinizi okuyarak uyanıyor. LG V20’de fiziksel güç butonu kamera altında yer alıyor ve üzerindeki parmak izi okuyucu kısım sürekli aktif.Bunun anlamı fiziksel butona bastırmanıza gerek olmadan parmağınızı parmak izi okuyucu üzerine getirdiğiniz anda telefon parmak izinizi okuyarak uyanıyor.

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Parmak izi okuyucu başarılı ve parmak izinizin okunup ekranın uyanması oldukça kısa bir süre içinde gerçekleşiyor.



V20’nin 5.7” lik 2k IPS ekranı üzerinde yer alan 2.1” lik 160x1040 piksellik 2. ekran V20’nin V10’dan miras aldığı fark yaratan yanlarından biri. Parmak izi okuyucu başarılı ve parmak izinizin okunup ekranın uyanması oldukça kısa bir süre içinde gerçekleşiyor.V20’nin 5.7” lik 2k IPS ekranı üzerinde yer alan 2.1” lik 160x1040 piksellik 2. ekran V20’nin V10’dan miras aldığı fark yaratan yanlarından biri.

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V10’daki ekrana nazaran daha geniş olan ekran bildirimleri gösterme, araçları görüntüleme, belirlediğiniz uygulamalara hızlı erişimi sağlama veya belirlediğiniz bir yazının sürekli görüntülenmesi gibi farklı görevler için kullanılabiliyor.



Konumu itibariyle tek elle kullanımda erişemiyorsunuz ve bu ekrandan yararlanmak için telefonu 2 elle kullanmanız gerekiyor.



Ana ekran kapalı olduğu zamanlarda da sürekli açık kalıyor ve pil tüketimi üzerinde büyük bir etkisi olmaması nedeniyle kapatma ihtiyacı duymuyorsunuz. V10’daki ekrana nazaran daha geniş olan ekran bildirimleri gösterme, araçları görüntüleme, belirlediğiniz uygulamalara hızlı erişimi sağlama veya belirlediğiniz bir yazının sürekli görüntülenmesi gibi farklı görevler için kullanılabiliyor.Konumu itibariyle tek elle kullanımda erişemiyorsunuz ve bu ekrandan yararlanmak için telefonu 2 elle kullanmanız gerekiyor.Ana ekran kapalı olduğu zamanlarda da sürekli açık kalıyor ve pil tüketimi üzerinde büyük bir etkisi olmaması nedeniyle kapatma ihtiyacı duymuyorsunuz.

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Özellikle gelen bildirimlerin bildirim burada ayrıca görüntüleniyor olması ve müzik gibi ek fonksiyonların ekran kapalıyken dahi buradan kontrol edilebiliyor oluşu büyük kolaylık sağlıyor.



Tabi konum olarak yukarıda değil de aşağıda sanal tuşları da içine alacak şekilde konumlandırılmış bir ekran çok daha kullanışlı olurdu düşüncesindeyim.



LG V20, sanal kontrol tuşlarına sahip ve özel arayüzü sayesinde bu sanal tuş takımını dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Özellikle gelen bildirimlerin bildirim burada ayrıca görüntüleniyor olması ve müzik gibi ek fonksiyonların ekran kapalıyken dahi buradan kontrol edilebiliyor oluşu büyük kolaylık sağlıyor.Tabi konum olarak yukarıda değil de aşağıda sanal tuşları da içine alacak şekilde konumlandırılmış bir ekran çok daha kullanışlı olurdu düşüncesindeyim.LG V20, sanal kontrol tuşlarına sahip ve özel arayüzü sayesinde bu sanal tuş takımını dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz.

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Snapdragon 820 ve 4GB bellekten gücünü alan telefon aynı zamanda piyasaya sürülen ilk Android 7.0 yüklü telefonlardan biri.



Arayüz oldukça akıcı çalışıyor ve kullanım esnasında canınızı sıkacak takılmalar, aksamalarla karşılaşmıyorsunuz. Ayarlar menüsü anlaşılır dizayn edilmiş ve temalarla görünümü değiştirmek de mümkün. Snapdragon 820 ve 4GB bellekten gücünü alan telefon aynı zamanda piyasaya sürülen ilk Android 7.0 yüklü telefonlardan biri.Arayüz oldukça akıcı çalışıyor ve kullanım esnasında canınızı sıkacak takılmalar, aksamalarla karşılaşmıyorsunuz. Ayarlar menüsü anlaşılır dizayn edilmiş ve temalarla görünümü değiştirmek de mümkün.

Ana ekranı temalar dışında kullanım tarzı olarak da farklılaştırabiliyorsunuz. Ana ekran özelleştirme seçenekleri içinde uygulama çekmecesinin iptal edildiği ve ikonların hepsinin ana ekranda yer aldığı versiyon, yaşlılar ve çeşitli erişim engelleri yaşayanlar için yazıların ve ikonların büyütülerek kullanımın basite indirgendiği kolay mod ve uygulama çekmecesinin bulunduğu alışıla gelmiş versiyon olmak üzere 3 farklı seçenek bulunuyor.

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V10’dan aldığı mirası daha da geliştirerek devam ettiren V20’de sadece kamera değil ses ve çoklu ortam deneyimi de oldukça ileri seviyeye taşınmış.



32 bit 192Khz ses çıkış yongasına sahip olan telefonda müzik dinlemek inanılmaz keyifli. Eğer iyi bir kulaklığa sahipseniz V20 sonrasında başka bir telefona geçmek istemeyebilirsiniz. V10’dan aldığı mirası daha da geliştirerek devam ettiren V20’de sadece kamera değil ses ve çoklu ortam deneyimi de oldukça ileri seviyeye taşınmış.32 bit 192Khz ses çıkış yongasına sahip olan telefonda müzik dinlemek inanılmaz keyifli. Eğer iyi bir kulaklığa sahipseniz V20 sonrasında başka bir telefona geçmek istemeyebilirsiniz.

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Mono hoparlör de işini iyi görüyor ama bu telefonun ses konusundaki sihri gerçek anlamda 3,5 mm stereo ses çıkışında saklı.



V20 sadece müzik dinlerken değil ses kaydı yapmak istediğinizde de bu konuda iddialı bir telefon. Yüksek çözünürlükte ses kaydına olanak veren uygulama ses kaydı esnasında canlı olarak seviyelerle oynamanıza da olanak veriyor.



Şu bir gerçek ki LG, kamera arayüzü, ses kayıt ve albüm gibi telefonla birlikte sunduğu uygulamalarda diğer üreticilere göre çok daha ileri seviyede işlevsellik sunuyor.



Farklılaşmanın sadece arayüzle değil yüklü gelen araçlarla da nasıl olabileceğini diğer üreticilere gösteriyor denebilir.



V20’de 3200mAh batarya beni en çok endişelendiren konuydu diyebilirim fakat böylesi büyük ekranlı bir telefon için işini gayet iyi yaptığını ve bir günü fazlasıyla çıkarttığını belirtmek gerek.



4 saat civarı ekran açık kalma süresi, 1 saat görüşme ve kablosuz bağlantı yetenekleri, konum bulma gibi servisler sürekli açıkken 15 saatin üzerinde bir kullanım sunuyor.

Mono hoparlör de işini iyi görüyor ama bu telefonun ses konusundaki sihri gerçek anlamda 3,5 mm stereo ses çıkışında saklı.V20 sadece müzik dinlerken değil ses kaydı yapmak istediğinizde de bu konuda iddialı bir telefon. Yüksek çözünürlükte ses kaydına olanak veren uygulama ses kaydı esnasında canlı olarak seviyelerle oynamanıza da olanak veriyor.Şu bir gerçek ki LG, kamera arayüzü, ses kayıt ve albüm gibi telefonla birlikte sunduğu uygulamalarda diğer üreticilere göre çok daha ileri seviyede işlevsellik sunuyor.Farklılaşmanın sadece arayüzle değil yüklü gelen araçlarla da nasıl olabileceğini diğer üreticilere gösteriyor denebilir.V20’de 3200mAh batarya beni en çok endişelendiren konuydu diyebilirim fakat böylesi büyük ekranlı bir telefon için işini gayet iyi yaptığını ve bir günü fazlasıyla çıkarttığını belirtmek gerek.4 saat civarı ekran açık kalma süresi, 1 saat görüşme ve kablosuz bağlantı yetenekleri, konum bulma gibi servisler sürekli açıkken 15 saatin üzerinde bir kullanım sunuyor.

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Isınma konusunda ise ekran parlaklığının sürekli en üst seviyede kalması gerektiği durumlar hariç serin çalışan bir model olduğunu söyleyebiliriz. Uzun süreli oyun deneyimlerinde dahi rahatsızlık verecek seviyede ısınmıyor.



Telefonun oyunlar için ekran çözünürlüğünü Full HD’e düşüren ve kare/sn oranını sınırlayan pil optimizasyon seçenekleri de bulunuyor. Eğer bunları da aktif ederseniz çok daha konforlu bir deneyim yaşıyorsunuz.



Snapdragon 820 ile birlikte gelen Adreno 530, 2K çözünürlükte de Android oyunların altından hakkıyla kalkabiliyor ama çözünürlük Full HD olduğunda da bir şey farketmiyorsunuz. Bu yüzden enerji tasarrufu yapmak bana daha mantıklı geliyor.



WiFi çekim performansı, görüşme kalitesi ve GPS bağlantı konusunda da sorun yaşatmayan V20’nin gün ışığı altında da net görülebilen bir ekranı var. Isınma konusunda ise ekran parlaklığının sürekli en üst seviyede kalması gerektiği durumlar hariç serin çalışan bir model olduğunu söyleyebiliriz. Uzun süreli oyun deneyimlerinde dahi rahatsızlık verecek seviyede ısınmıyor.Telefonun oyunlar için ekran çözünürlüğünü Full HD’e düşüren ve kare/sn oranını sınırlayan pil optimizasyon seçenekleri de bulunuyor. Eğer bunları da aktif ederseniz çok daha konforlu bir deneyim yaşıyorsunuz.Snapdragon 820 ile birlikte gelen Adreno 530, 2K çözünürlükte de Android oyunların altından hakkıyla kalkabiliyor ama çözünürlük Full HD olduğunda da bir şey farketmiyorsunuz. Bu yüzden enerji tasarrufu yapmak bana daha mantıklı geliyor.WiFi çekim performansı, görüşme kalitesi ve GPS bağlantı konusunda da sorun yaşatmayan V20’nin gün ışığı altında da net görülebilen bir ekranı var.

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İncelemenin hazırlandığı sırada 360 kamera, Hi-Fi kulaklık ve özel ses modülü ile birlikte ülkemizde 2900TL’den alıcı arayan V20’nin, piyasaya girmekte geç kalmış ve ne yazık ki yükselen kurdan kötü etkilenmiş bir model olduğunu söyleyebiliriz.



Şu sıra her modeli fiyatının yükseldiği, gelecek tepe modeller için 4000TL sınırının konuşulduğu günümüzde özellikle ses yetenekleri ve kamerasıyla kullanıcısına eğlenceli vakit geçirteceğini düşündüğüm V20 iyi bir alternatif denebilir. İncelemenin hazırlandığı sırada 360 kamera, Hi-Fi kulaklık ve özel ses modülü ile birlikte ülkemizde 2900TL’den alıcı arayan V20’nin, piyasaya girmekte geç kalmış ve ne yazık ki yükselen kurdan kötü etkilenmiş bir model olduğunu söyleyebiliriz.Şu sıra her modeli fiyatının yükseldiği, gelecek tepe modeller için 4000TL sınırının konuşulduğu günümüzde özellikle ses yetenekleri ve kamerasıyla kullanıcısına eğlenceli vakit geçirteceğini düşündüğüm V20 iyi bir alternatif denebilir.