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LG ile Türkiye pazarını ve yeni ürünleri konuştuk

2 yıl
13,6b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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CES 2017 kapsamında söyleşi yapma fırsatı bulduğumuz LG'nin Kıdemli Global İletişim Direktörü Ken Hong ile Türkiye pazarına bakışlarını ve yeni ürünlerini konuştuk.
 LG Kıdemli Global İletişim Direktörü Ken Hong, Türkiye pazarına bakışlarını ve LG'nin 2017 hamlelerini değerlendiriyor.

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redoracle 2 yıl en beğenilen
Kronikçiler gelmeden



Lg Flex 2 kullanıyorum 1 senedir ne sararma,ne bootloop,ne pilde performans kaybı vs hiç sıkıntı olmadan kullanıyorum.
Kronikçiler gelmedenLg Flex 2 kullanıyorum 1 senedir ne sararma,ne bootloop,ne pilde performans kaybı vs hiç sıkıntı olmadan...
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gokhans19 2 yıl
LGnin Türkiyeye bakışı:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sosisvesalam 2 yıl
lg yeni nesil oled hdr tvlerinde lag, inpug lag seviyelerini düşürsün
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xmen121 2 yıl
Güzel
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huseyincarnege 2 yıl
lg bende soğdum özelikle tvlerinden mesala bittim 10bit panelli tv almaya
10bit paneli tv meher 8bit+yazılımla sağlıyormuş :S
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IamxMSFT 2 yıl
Tbde lg samsung gerisi yalan.ama sahte 4k lar haric tabi
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ultrAslan-BH 2 yıl
Kronik sorunlu bir telefonu kronik sorunu yüzünden arızalandıgi icin servise veren ve o kişiye yine kronik sorunlu telefonu sıfır olarak var veren bir firma kötü kötü kötü
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system electronıc 2 yıl
Aslında LG den üst düzey bir yönetici bizim forum sayfalarında LG konularını bir okusa tüm sorunları çözerler ama bunlar dünyadan bihaber... Eğer herşeyin farkında ve çözüm üretmiyorsa o daha da kötü.
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BayCC 2 yıl
LG3 Maduruyum Anakart Problemi Kronik Sorun. Dahada LG ye gitmem.
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adnantuna88 2 yıl
LG G4 almıştım 1.5 sene önce ve anakart sorunu çıktı o kadar isteyerek ve severek aldımki o arkasındaki deri kaplama için aldım çok hoşuma gitmişti hiç bir sıkıntı yoktu telefonda yağ gibiydi ama ta ki anakart sorunu çıktığı anda artık LG'yi sildim bundan sonra evime sokmam
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adnantuna88 2 yıl
LG G4
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S0NADAM 2 yıl
LG G4 mağduru olarak, sattığı malın arkasında durmayan LG firması gözümde sıfıra inmiştir. Ben 1500 lira kaybetmekle fakir olmam ama LG çok şey kaybedecek.
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drdonanım 2 yıl
Yetkililere iletirmisiniz neden lg g5 avrupa romu bootunlock yapılabilirken Lg G5 850tr romuna neden izin vermezler aklı başında bir cevapları var mı yok ise bundan sonra lg almayacağım ve aldırmayacağım :(((((
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