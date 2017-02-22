LG ile Türkiye pazarını ve yeni ürünleri konuştuk

Genel Yayın Yönetmeni
|Güzel
|lg bende soğdum özelikle tvlerinden mesala bittim 10bit panelli tv almaya
10bit paneli tv meher 8bit+yazılımla sağlıyormuş :S
|Tbde lg samsung gerisi yalan.ama sahte 4k lar haric tabi
|Kronik sorunlu bir telefonu kronik sorunu yüzünden arızalandıgi icin servise veren ve o kişiye yine kronik sorunlu telefonu sıfır olarak var veren bir firma kötü kötü kötü
|Aslında LG den üst düzey bir yönetici bizim forum sayfalarında LG konularını bir okusa tüm sorunları çözerler ama bunlar dünyadan bihaber... Eğer herşeyin farkında ve çözüm üretmiyorsa o daha da kötü.
|LG3 Maduruyum Anakart Problemi Kronik Sorun. Dahada LG ye gitmem.
|LG G4 almıştım 1.5 sene önce ve anakart sorunu çıktı o kadar isteyerek ve severek aldımki o arkasındaki deri kaplama için aldım çok hoşuma gitmişti hiç bir sıkıntı yoktu telefonda yağ gibiydi ama ta ki anakart sorunu çıktığı anda artık LG'yi sildim bundan sonra evime sokmam
|LG G4
|LG G4 mağduru olarak, sattığı malın arkasında durmayan LG firması gözümde sıfıra inmiştir. Ben 1500 lira kaybetmekle fakir olmam ama LG çok şey kaybedecek.
|Yetkililere iletirmisiniz neden lg g5 avrupa romu bootunlock yapılabilirken Lg G5 850tr romuna neden izin vermezler aklı başında bir cevapları var mı yok ise bundan sonra lg almayacağım ve aldırmayacağım :(((((
Lg Flex 2 kullanıyorum 1 senedir ne sararma,ne bootloop,ne pilde performans kaybı vs hiç sıkıntı olmadan kullanıyorum.