LG ile yeni nesil OLED Televizyonlarını konuştuk

LG, Dubai'de gerçekleştirdiği özel bir etkinlikte yeni televizyonlarını ve OLED TV teknolojisinde ulaştığı son noktayı anlattı. Yerinde takip ettiğimiz etkinlikte, LG Türkiye'nin Beyaz Eşya ve Ev Elektroniği Bölümü Satış Direktörü Ergün Altay ile OLED TV'ler ve diğer modeller hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

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