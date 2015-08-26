LG ile yeni nesil OLED Televizyonlarını konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
LG, Dubai'de gerçekleştirdiği özel bir etkinlikte yeni televizyonlarını ve OLED TV teknolojisinde ulaştığı son noktayı anlattı. Yerinde takip ettiğimiz etkinlikte, LG Türkiye'nin Beyaz Eşya ve Ev Elektroniği Bölümü Satış Direktörü Ergün Altay ile OLED TV'ler ve diğer modeller hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Paylaş Tweetle
dunyagoz.com/...
tabii lg webos un içler acısı durumuna sessiz kalır...adamlar da sanıyor ki bu türkler ne kadar çok sevdi bu webos u... koskoca donanım haber editörü bile övgü ile bahsediyor webos dan...mesut çevik diyorduk şimdi birde erdi bey çıktı webos dan biii haber
Serbest hocam gel buyur birkaç tane de sen salla herkes tv uzmanı olmuş son zamanlarda
Amoled ekranları beklemekteyiz
sizden çok acil yardım istiyorum
akşama teknosa ya gidip
LG NİN 65EG960V ADLI 65 İNÇ 3D UHD OLED TV SİNİ VE YANINDA 4 TANE LF650V ALMAYA GİDİCEZ
Ancak oled tv nin fiyatı çok uçuk 20 bin lira ve bu parayı hakediyor mu teknosa daki adam rakipsiz diyo ve gelicek sene bu ürünün teşhir ürünü olanı en düşük 17 bin liraya satılır diyo yani o kadar iddialı lgnin kötü olan gece performansınıda oled bölgesel aydınlatma sayesinde çözüldüğünü falan söyledi sizce o parayı hakediyor mu oled acil yardım lütfen
Tepkime süresi LED TVlere göre 1000 kat daha hızlı?
Şu cümle konuyu çok güzel özetliyor.
"Bizim mottomuz: tüketiciden öğreniyorum."
Yani biz ürünü yolluyoruz, tüketici kalite kontrolünü yapıyor.
Motion sorunlarını öğrenemediniz mi hala?
Erdi bey keske Flat Panel 4K OLEDleri de sorsaydiniz. 4K Oled almak istiyorum ancak geneli Curved denilen oval tasarimlar. Imkan varsa o konuda bilgilendirme yapabilirseniz sevinirim.
oled tvler plazma tvler kadar hızlı ve hareketli sahnelerde herhangi bir sorun yok ?
Böyle bir durum gerçekten varsa tam bir skandal hatta suç. 4K TV alma planım varken daha yeni öğreniyorum. İyi ki habersiz alıp da böyle bir rezaleti yaşamadım. Ama pek çok kullanıcı bu şekilde alakcaktır ve belki de ömürleri boyunca haberleri olmayacaktır. Ama bu durum ne kadar hatasız tespit edilebilir, ne kadar emin olunabilir merak konusu.
Ha bu arada Samsung falan önermek için yazdıysanız hiç önermeyin. Active Shutter 3D rezilliğine sahip hiçbir televizyonla işim olmaz. Sony TV alanında aktif olsa Sony alalım ama onlar da aktif değil. Geriye bir tek LG kalıyor (diğerlerinin -Philips, Sharp vs- TV'leri aptal)