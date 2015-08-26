Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

LG ile yeni nesil OLED Televizyonlarını konuştuk

3 yıl
32b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG, Dubai'de gerçekleştirdiği özel bir etkinlikte yeni televizyonlarını ve OLED TV teknolojisinde ulaştığı son noktayı anlattı. Yerinde takip ettiğimiz etkinlikte, LG Türkiye'nin Beyaz Eşya ve Ev Elektroniği Bölümü Satış Direktörü Ergün Altay ile OLED TV'ler ve diğer modeller hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Harold.Finch 3 yıl
arasira
Beş para etmez ledlerden bile kötü görüntüsü

dunyagoz.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
system electronıc 3 yıl
erdi bey bari siz yapmayın halaa webos un hızından ve akıcılıgından övgü ile bahsetmeyin...Allah aşkına siz hiç forum sayfasında lg konusuna göz atmıyormusunuz..?
tabii lg webos un içler acısı durumuna sessiz kalır...adamlar da sanıyor ki bu türkler ne kadar çok sevdi bu webos u... koskoca donanım haber editörü bile övgü ile bahsediyor webos dan...mesut çevik diyorduk şimdi birde erdi bey çıktı webos dan biii haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arasira 3 yıl
Beş para etmez ledlerden bile kötü görüntüsü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
albani 3 yıl
bu başlık da atış serbestmi acaba????
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gümüş_süvari 3 yıl albani
albani

bu başlık da atış serbestmi acaba????



Serbest hocam
gel buyur birkaç tane de sen salla

herkes tv uzmanı olmuş son zamanlarda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
filteke 3 yıl
sony zmanında oled tvlere yol vereydi piyasa şenleneydi, oled bakımından lg önde görünüyor samsung curved peşinde,
Amoled ekranları beklemekteyiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 3 yıl
çok yufka yürekli bir abiye benziyor ayrıca oled devrim falan değil olsa olsa devir daim olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beetle26 3 yıl
erdi bey flat modelleri neden türkiye de satılmıyor. bunu sorabilirmisiniz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OmrTR 3 yıl
Merhabalar tamda aradığım konuyu buldum
sizden çok acil yardım istiyorum
akşama teknosa ya gidip
LG NİN 65EG960V ADLI 65 İNÇ 3D UHD OLED TV SİNİ VE YANINDA 4 TANE LF650V ALMAYA GİDİCEZ
Ancak oled tv nin fiyatı çok uçuk 20 bin lira ve bu parayı hakediyor mu teknosa daki adam rakipsiz diyo ve gelicek sene bu ürünün teşhir ürünü olanı en düşük 17 bin liraya satılır diyo yani o kadar iddialı lgnin kötü olan gece performansınıda oled bölgesel aydınlatma sayesinde çözüldüğünü falan söyledi sizce o parayı hakediyor mu oled acil yardım lütfen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cemecem21 3 yıl
Şunu kabul etmeliyim ki bir teknoloji haber sitesinde "Bıcı Bıcı Yaparım Dalin'le" şeklindeki Dalin reklamı bana gerçekten garip geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
LG gercekten harika televizyonlar yapiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MERNEPTAH 3 yıl
OLED'panel evet gerçekler renkleri sunuyor siyahı dünyanın en iyi siyahı okey lakin fiyat gamında çok pahalı ve ucuzlaması lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 3 yıl
Sonsuz kontrast?
Tepkime süresi LED TVlere göre 1000 kat daha hızlı?
Şu cümle konuyu çok güzel özetliyor.
"Bizim mottomuz: tüketiciden öğreniyorum."
Yani biz ürünü yolluyoruz, tüketici kalite kontrolünü yapıyor.
Motion sorunlarını öğrenemediniz mi hala?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Salvatuon 3 yıl
@fx57

Erdi bey keske Flat Panel 4K OLEDleri de sorsaydiniz. 4K Oled almak istiyorum ancak geneli Curved denilen oval tasarimlar. Imkan varsa o konuda bilgilendirme yapabilirseniz sevinirim.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazy585858 3 yıl MrKemal17
MrKemal17
Sonsuz kontrast?
Tepkime süresi LED TVlere göre 1000 kat daha hızlı?
Şu cümle konuyu çok güzel özetliyor.
"Bizim mottomuz: tüketiciden öğreniyorum."
Yani biz ürünü yolluyoruz, tüketici kalite kontrolünü yapıyor.
Motion sorunlarını öğrenemediniz mi hala?

oled tvler plazma tvler kadar hızlı ve hareketli sahnelerde herhangi bir sorun yok ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halit_tan 3 yıl
HAreketli sahne performansınıda artırmışlarmı bari , bu sene çıkarttığı 4k oledlerde en fazla 650 satır taranıyor. Sen 2160p diye tv sat ama hareketli sahnelerde yatay çözünürlük 650p ye düşsün resmen komedi , birde 10.000 tl para istiyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prequel 3 yıl halit_tan
Bunu nasıl ölçtünüz? Bu konuda kaynak alabilir miyim? Tüketici bir TV'yi almadan önce bu durumun olup olmadığını nasıl fark edecek? Sonuçta bilgisayar değil bir şeyler bağlayıp veya programlar kurup test edesin.

Böyle bir durum gerçekten varsa tam bir skandal hatta suç. 4K TV alma planım varken daha yeni öğreniyorum. İyi ki habersiz alıp da böyle bir rezaleti yaşamadım. Ama pek çok kullanıcı bu şekilde alakcaktır ve belki de ömürleri boyunca haberleri olmayacaktır. Ama bu durum ne kadar hatasız tespit edilebilir, ne kadar emin olunabilir merak konusu.

Ha bu arada Samsung falan önermek için yazdıysanız hiç önermeyin. Active Shutter 3D rezilliğine sahip hiçbir televizyonla işim olmaz. Sony TV alanında aktif olsa Sony alalım ama onlar da aktif değil. Geriye bir tek LG kalıyor (diğerlerinin -Philips, Sharp vs- TV'leri aptal)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
18:58
QLED TV mi yoksa OLED mi: Samsung'a sorduk
21,7b izlenme · 1 yıl
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,2b izlenme · 2 hf.
11:40
Sony'nin çılgın televizyonu Türkiye'de: OLED, 4K ve HDR bir arada!
27,7b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,5b izlenme · 1 gün
05:51
Asus CEO'su Jerry Shen ile konuştuk: ZenFone 4 ailesi
9,3b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12b izlenme · 2 gün
09:31
Philips'de işler değişiyor | Özel video
11,4b izlenme · 3 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
02:40
Kıvrılan televizyon | 10 saniyede kayboluyor
14,1b izlenme · 4 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,2b izlenme · 2 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
00:00
Samsung'un çılgın televizyonları: 8K ve yapay zeka
18,9b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
11,3b izlenme · 18 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim