LG'den Dünyanın En Büyük 3D Full LED Televizyonu

150 cm genişliğinde ve 102 cm uzunluğunda eşi benzeri olmayan LZ970, izleyicilere, gerçek boyutlu hareketli görüntüleri muhteşem bir canlılıkla seyretme olanağı sunuyor.

Tüketici elektroniği, mobil iletişim ve ev altleri (beyaz eşya) sektörlerinin küresel lideri ve teknoloji öncüsü LG Electronics (LG), dünyanın en büyük (72 inç) 3D Full LED Televizyonu LZ970’i sunar!

LG Electronics Orta Doğu Afrika CEO’su K. Wan Kim, “LZ970, LG’nin 3D görüntü kalitesini, bağlanabilirlik özellikleri ve akıllı teknolojide kaydettiğimiz en son gelişmelerle bir araya getirerek, bu alandea son noktayı koyuyor. LG, gerçekten üstün bir üç boyut deneyimi sağlayan LZ970 ile üç boyutlu televizyon pazarına öncülük etmeye hazır” dedi.

LZ970, tıpkı sanat galerisindeki tablolar kadar büyük ve renkli görüntüler sunuyor. Ekstra geniş ekran boyu görüntüyü her zamankinden daha cazip hale getirerek izleyicilere tıpkı sinemada olduğu gibi üstün bir üç boyut deneyimi yaşatıyor.

LZ970 ile konu sadece büyük, net bir ekrandan ibaret değil. Bu son model televizyon aynı zamanda, LG’nin en son akıllı teknolojileriyle donatılmış olması sayesinde, “Smart TV” özelliğinden yararlanarak, seyahat, sağlık ve diğer her şey ile ilgili bilgiye ulaşabiliyor. LG’nin sezgisel ve kullanışlı uzaktan kumandası Magic Motion sayesinde, LZ970’in bütün özelliklerini öğrenip kullanmak çok kolay.

Diğer bağlanabilirlik seçenekleri arasında DLNA bulunuyor. İzleyiciler bu özelliği kullanarak diğer medya aygıtlarında depolanmış dosyalara kablosuz olarak ulaşıp, bunları büyük ekranda izlemenin keyfini yaşayabiliyor.

Başlıca Özellikler:

3 Boyutlu Televizyon (Dinamik 3 Boyut)

Nokta kumanda (Spot Control) özellikli ince FULL LED Ekran (Yerel Karartmalı)

72 inç kategorisi

INFINIA Tasarım: Son derece ince, dar çerçeve

TruMotion 400 Hz

Smart TV

DLNA

Magic Motion Kumanda

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