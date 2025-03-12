LG, 2025 model OLED TV'lerini duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı

Karşınızda LG OLED evo G5 ve C5
LG'nin 2025 model OLED televizyonları, her yıl olduğu gibi OLED evo G5 ve OLED evo C5 olarak geliyor ve sırasıyla 97 inç ve 83 inç ekran boyutlarında satışa sunulacak. Buna göre LG OLED evo G5, LG’nin yeni dört katmanlı OLED panel teknolojisini kullanıyor. Şirket, bu yeni ekranın selefine kıyasla %45 daha yüksek parlaklık sunduğunu belirtiyor.
LG C5 serisi ise nispeten daha uygun fiyatlı ve biraz daha düşük parlaklık seviyelerine sahip. LG, bu konuda detaylı rakamları paylaşmadı. Öte yandan bir önceki C4 serisinin 1.000 nit civarında parlaklık sunduğunu söyleyelim. Dolayısıyla 1.500 nit seviyelerine çıkılması muhtemel. C5, AI Picture Pro ve AI Sound Pro teknolojileri sayesinde hem görüntü hem de ses tarafında iyileştirmeler sunuyor ve 144Hz yenileme hızı ve Dolby Vision desteğiyle geliyor.
LG OLED evo C5 ve G5 fiyatı
LG OLED evo G5 serisi 55, 65, 77, 83 veya 93 inç boyutları ile geliyor ve 2.499 dolardan başlayan fiyatlara sahgip olacak. 97 inçlik en büyük sürümde ise fiyatlar 24.999 dolara çıkıyor. C5 serisine gelirsek, 42 inçlik modeliyle 1.399 dolardan başlıyor ve 83 inçlik versiyonu 5.399 dolara kadar çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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