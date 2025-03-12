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    LG, 2025 model OLED TV'lerini duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı

    LG, şimdiye kadar geliştirdiği en parlak OLED TV modellerini tanıttı. İşte 2025 model LG OLED evo G5 ve evo C5 serisi fiyatı ve özellikleri...                     
    LG, 2025 model OLED TV'lerini duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    LG, 2025 model OLED televizyonlarını resmen tanıttı. Yeni C5 ve G5 modelleri, bu yıl gelişmiş görüntü işleme teknolojileri ve yüksek yenileme hızlarıyla geliyor. Ancak, fiyatları da bir hayli yüksek seviyelerde. Peki, LG’nin yeni OLED TV’leri neler sunuyor? İşte detaylar.

    Karşınızda LG OLED evo G5 ve C5

    LG'nin 2025 model OLED televizyonları, her yıl olduğu gibi OLED evo G5 ve OLED evo C5 olarak geliyor ve sırasıyla 97 inç ve 83 inç ekran boyutlarında satışa sunulacak. Buna göre LG OLED evo G5, LG’nin yeni dört katmanlı OLED panel teknolojisini kullanıyor. Şirket, bu yeni ekranın selefine kıyasla %45 daha yüksek parlaklık sunduğunu belirtiyor.

    LG, 2025 model OLED TV'lerini duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Karşılaştırmak adına LG G4, yaklaşık 1.500 nit parlaklığa ulaşırken, G5 modelinde bu değer 2.000 nit seviyesine ulaşıyor. Ayrıca, G5 serisi 165Hz’e kadar değişken yenileme hızını (VRR) destekliyor ve NVIDIA G-SYNC ile AMD FreeSync Premium teknolojileriyle geliyor. Son olarak Perfect Black ve Perfect Color Sertifikalarına sahip modele, Dolby Vision, Dolby Atmos ve AI Sound Pro özellikli Filmmaker Modu eşlik edecek.

    LG C5 serisi ise nispeten daha uygun fiyatlı ve biraz daha düşük parlaklık seviyelerine sahip. LG, bu konuda detaylı rakamları paylaşmadı. Öte yandan bir önceki C4 serisinin 1.000 nit civarında parlaklık sunduğunu söyleyelim. Dolayısıyla 1.500 nit seviyelerine çıkılması muhtemel. C5, AI Picture Pro ve AI Sound Pro teknolojileri sayesinde hem görüntü hem de ses tarafında iyileştirmeler sunuyor ve 144Hz yenileme hızı ve Dolby Vision desteğiyle geliyor.

    LG OLED evo C5 ve G5 fiyatı

    LG OLED evo G5 serisi 55, 65, 77, 83 veya 93 inç boyutları ile geliyor ve 2.499 dolardan başlayan fiyatlara sahgip olacak. 97 inçlik en büyük sürümde ise fiyatlar 24.999 dolara çıkıyor. C5 serisine gelirsek, 42 inçlik modeliyle 1.399 dolardan başlıyor ve 83 inçlik versiyonu 5.399 dolara kadar çıkıyor.

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