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    TCL yeni akıllı televizyon serisini tanıttı: Bazı modellerin fiyatı dudak uçuklatıyor!

    Akıllı televizyon pazarının dikkat çeken ismi TCL, yeni modellerini arka arkaya tanıtmaya devam ediyor. Ancak şirketin yeni serisinin bazı modelleri gerçekten oldukça yüksek fiyatlara sahip.

    TCL yeni akıllı televizyon serisini tanıttı: İşte fiyatı

    TCL, Mini LED teknolojisindeki yenilikçi yaklaşımını sürdürerek QM7K Precise Dimming Serisi’ni duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda büyük beğeni toplayan QM751G modelinin ardından gelen bu yeni seri, gelişmiş görüntü kalitesi ve etkileyici ses özellikleriyle dikkat çekiyor. TCL’nin özel Halo Control Sistemi sayesinde daha hassas ışık yönetimi ve üstün HDR deneyimi sunuluyor.

    QM7K, 55 inçten 115 inçe kadar uzanan geniş ekran seçenekleriyle satışa sunuluyor. Serinin başlangıç fiyatı 1.299,99 dolar olarak belirlenirken, 115 inçlik dev model 19.999,99 dolardan alıcı bulacak. TCL’nin yeni nesil süper yoğun mikro lens teknolojisi sayesinde ışık kontrolü daha hassas hale getirilirken, 23-bit arka ışık denetleyicisi her LED için 65.000 farklı parlaklık seviyesi sunuyor.

    HDR3000 parlaklık değeri ve 2800 yerel karartma bölgesiyle QM7K, Dolby Vision IQ, HDR10+ ve IMAX Enhanced gibi ileri görüntü teknolojilerini destekliyor. Kontrastı artıran özel HVA paneli sayesinde daha derin siyahlar ve canlı renkler sağlanıyor. Oyun severler için 144Hz yenileme hızı, Game Accelerator 288 ile 288Hz değişken yenileme hızı desteği ve AMD FreeSync Premium Pro ile gecikmesiz, akıcı bir deneyim sunuluyor.

    Bang & Olufsen tarafından ayarlanan 2.2 kanallı hoparlör sistemi ve Dolby Atmos desteğiyle ses deneyimi de üst seviyeye taşınıyor. Film yapımcılarının içeriklerini orijinal haliyle izleme imkanı sunan Filmmaker Mode, serinin dikkat çeken özelliklerinden biri.

    Fiyatlandırmaya gelince; 55 inç model 1.299,99 dolar, 65 inç 1.499,99 dolar, 75 inç 1.999,99 dolar ve 85 inç 2.499,99 dolara satışa sunuluyor. 98 inçlik modelin fiyatı 3.999,99 dolar olarak belirlenirken, 115 inçlik versiyonun fiyatı 19.999,99 dolar olacak. Bazı modeller çerçevesiz tasarım, yansımayı azaltan CrystGlow HVA panel ve şık bir kaide standı ile sunuluyor.

    Gelişmiş teknolojisi, yenilikçi ekran yapısı ve üst düzey ses performansıyla TCL QM7K Precise Dimming Serisi, Mini LED televizyon segmentinde iddialı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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