Xiaomi yeni uygun fiyatlı 4K televizyonlarını tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı televizyon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirket son olarak Redmi Smart TV A Pro 2025 serisini duyurdu. Yeni seri 43, 50, 55, 65 ve 75 inç boyutlarında olmak üzere beş modelden oluşuyor. Yani düşük ya da yüksek her bütçeye hitap eden seçenekler var.

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Tüm modellerde dört Cortex-A55 çekirdeğine sahip işlemci (1.9 GHz) mevcut. Bu işlemciye 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı eşlik ediyor. Serinin en büyük avantajlarından biri 4K çözünürlükte ekran ile donatılmış olması. Ayrıca, 120 Hz MEMC dinamik telafi teknolojisi sayesinde hızlı sahnelerde daha akıcı bir görüntü sağlanıyor.

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Redmi Smart TV A Pro 2025 serisi özellikleri

Redmi Smart TV A Pro 2025 serisi %94 DCI-P3 renk gamına sahip. Buna ek olarak günümüz teknolojisinin gereksinimlerini karşılayacak şekilde Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, HDMI ve USB portları ile donatıldığını belirtelim. Xiaomi yeni televizyonlarını Çin'de ön siparişe açtı. Fiyatlar 1.399 yuan (195 dolar) ile başlayıp 3.299 yuan (461 dolar) seviyesine kadar çıkıyor.

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Redmi Smart TV A Pro 2025 serisi fiyat listesi:

43 inç : 1.399 yuan (195 dolar)

: 1.399 yuan (195 dolar) 50 inç: 1.649 yuan (230 dolar)

1.649 yuan (230 dolar) 55 inç: 1.849 yuan (258 dolar)

1.849 yuan (258 dolar) 65 inç: 2.449 yuan (342 dolar)

2.449 yuan (342 dolar) 75 inç: 3.299 yuan (461 dolar)

Şu anda Çin'de ön siparişe açılan yeni televizyonların ilerleyen dönemlerde diğer ülkelerde de satışa sunulması bekleniyor.

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