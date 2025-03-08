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    BİM marketler elektrikli bisiklet ve LG NanoCell akıllı televizyon satacak

    14 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında LG markasına ait olan NanoCell akıllı televizyon, RKS markasına ait iki farklı katlanabilir elektrikli bisiklet yer alıyor. 
    14 Mart BİM aktüel teknoloji Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin önümüzdeki hafta aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan elektrikli bisikletlere, şarjlı tıraş makinelerinden mini ısıtıcılara kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak. 

    14 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri

    14 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında LG markasına ait olan NanoCell akıllı televizyon yer alıyor. 65 inçlik 4K çözünürlüğünde ekranı olan televizyonda yapay zekâ akustik ayarlama mevcut. 3x HDMI girişi ve 2x USB girişi olan televizyon 34990TL 

    RKS markasına ait 250W motor, 35Km maksimum menzil, katlanabilir gidon, 109Kg taşıma kapasitesi, LED bilgi ekranı, LED ön far gibi özelliklere sahip olan 1-S Mini elektrikli bisiklet modeli 9900TL. 250W motor, 35Km maksimum menzil, ön/arka fren disk, Shimano 7 vites, katlanabilir yapı gibi özellikleri olan BN5 Pro elektrikli bisiklet modeli ise 17900TL olarak satılacak. 

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    turkelvis 2 gün önce

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