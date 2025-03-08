BİM marketler elektrikli bisiklet ve LG NanoCell akıllı televizyon satacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin önümüzdeki hafta aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan elektrikli bisikletlere, şarjlı tıraş makinelerinden mini ısıtıcılara kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

14 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri

14 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında LG markasına ait olan NanoCell akıllı televizyon yer alıyor. 65 inçlik 4K çözünürlüğünde ekranı olan televizyonda yapay zekâ akustik ayarlama mevcut. 3x HDMI girişi ve 2x USB girişi olan televizyon 34990TL

7 Mart BİM aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

RKS markasına ait 250W motor, 35Km maksimum menzil, katlanabilir gidon, 109Kg taşıma kapasitesi, LED bilgi ekranı, LED ön far gibi özelliklere sahip olan 1-S Mini elektrikli bisiklet modeli 9900TL. 250W motor, 35Km maksimum menzil, ön/arka fren disk, Shimano 7 vites, katlanabilir yapı gibi özellikleri olan BN5 Pro elektrikli bisiklet modeli ise 17900TL olarak satılacak.

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14 Mart BİM aktüel teknoloji kataloğunda neler var?