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    LG TV'lerde yeni dönem: Philips Hue Sync desteği geliyor

    LG TV’ler artık Philips Hue Sync uygulamasıyla uyumlu çalışarak dinamik ışık senkronizasyonu sağlıyor ve ek donanıma gerek kalmadan kullanabilmek mümkün. İşte detaylar...
    LG TV'lerde yeni dönem: Philips Hue Sync desteği geliyor
    LG TV'ler artık pahalı bir sisteme gerek kalmadan Philips Hue ışıklarıyla senkronize çalışabilecek. Philips Hue Sync uygulaması, geçtiğimiz saatlerde 2024 ve üzeri tüm LG TV'ler için erişime açıldı. Üstelik HDMI cihazlarının yanı sıra Netflix ve Disney+ gibi yerel uygulamalara da destek sunuluyor.

    Philips Hue Sync artık LG TV'lerde

    Kaçıranlar için LG TV'ler için Philips Hue Sync desteği, ilk olarak CES 2025'te duyurulmuş ancak herhangi bir tarih paylaşmamıştı. Şimdi ise uygulama resmi olarak sunulmaya başladı. Böylece LG kullanıcıları, mevcut ve akıllı ışıkları Philips Hue Play HDMI Sync Kutusu'na ihtiyaç duymadan, ekrandaki içeriklerle senkronize edebilecek. 

    Şu an için Signify, uygulamanın webOS 24 veya daha yenisini kullanan tüm LG TV'lerle çalışacağını söylüyor. Uygulama, LG içerik mağazasından satın alınabiliyor ve aylık abonelik seçeneği de mevcut. Ancak kullanım için en az bir renk uyumlu Philips Hue ışığı (Hue Play Gradient Strip veya Play Light Bars gibi) ve bir Philips Hue Bridge gerekiyor. 

    Şu an için uygulama desteğinin daha eski modellere ulaşıp ulaşmayacağı paylaşılmadı. Öte yandan uyumsuz TV'ler için Philips Hue Play HDMI Sync Box hâlâ bir seçenek. Ancak, HDMI bağlantısıyla çalıştığı için TV'nin kendi uygulamalarında senkronizasyon sağlamıyor ve fiyatı 349,99 dolar. 

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