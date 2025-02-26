LG TV'lerde yeni dönem: Philips Hue Sync desteği geliyor

Philips Hue Sync artık LG TV'lerde
Kaçıranlar için LG TV'ler için Philips Hue Sync desteği, ilk olarak CES 2025'te duyurulmuş ancak herhangi bir tarih paylaşmamıştı. Şimdi ise uygulama resmi olarak sunulmaya başladı. Böylece LG kullanıcıları, mevcut ve akıllı ışıkları Philips Hue Play HDMI Sync Kutusu'na ihtiyaç duymadan, ekrandaki içeriklerle senkronize edebilecek.
Şu an için Signify, uygulamanın webOS 24 veya daha yenisini kullanan tüm LG TV'lerle çalışacağını söylüyor. Uygulama, LG içerik mağazasından satın alınabiliyor ve aylık abonelik seçeneği de mevcut. Ancak kullanım için en az bir renk uyumlu Philips Hue ışığı (Hue Play Gradient Strip veya Play Light Bars gibi) ve bir Philips Hue Bridge gerekiyor.
Şu an için uygulama desteğinin daha eski modellere ulaşıp ulaşmayacağı paylaşılmadı. Öte yandan uyumsuz TV'ler için Philips Hue Play HDMI Sync Box hâlâ bir seçenek. Ancak, HDMI bağlantısıyla çalıştığı için TV'nin kendi uygulamalarında senkronizasyon sağlamıyor ve fiyatı 349,99 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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