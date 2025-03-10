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    TCL, Q10L serisi QD-Mini LED TV'lerini tanıttı: 6500 nite kadar parlaklık sunuyor!

    TCL, Q10L serisi QD-Mini LED TV'leri tanıttı. Ultra ince çerçevelere, yüksek parlaklık seviyelerine ve gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip televizyonlar neler sunuyor?

    TCL, Q10L serisi QD-Mini LED TV'lerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    TCL, 65 inç, 75 inç, 85 inç ve 98 inç boyutlarında Q10L serisi QD-Mini LED TV'leri tanıttı. Ultra ince çerçevelere, yüksek parlaklık seviyelerine ve yapay zeka özelliklerine sahip televizyonlar neler sunuyor bir göz atalım.

    TCL Q10L Serisi özellikleri

    TCL Q10L serisi, QD-Mini LED panelleriyle Q10L modelinde 4500 nit, Q10L Pro modelinde ise 6500 nit gibi oldukça yüksek parlaklık seviyesine çıkarak HDR içeriklerde olağanüstü bir görsel deneyim vadediyor. Standart modelde 1680 yerel karartma bölgesi, Pro'da ise 3024 karartma bölgesiyle 7000:1 kontrast seviyesine ulaşan TV'ler derin siyahlar sunuyor.

    Daha iyi netlik ve renk doğruluğu için seri, Butterfly Wing Brilliance Ekran teknolojisi ve kuantum dot teknolojisiyle %98 DCI-P3 renk gamı ve ΔE<0,99 ile profesyonel düzeyde renk doğruluğu sunuyor. Ayrıca, parlamayı önemli ölçüde azaltan ve parlak ortamlarda netliği koruyan %0,5 LR düşük yansımalı bir film de içeriyor.

    TCL Q10L serisi, Bang & Olufsen ile işbirliği içinde geliştirilen 2.2.2 Hi-Fi ses sistemiyle, zengin baslar, net diyaloglar ve sürükleyici surround ses vadediyor. 

    Her iki model de, görüntülenen içeriğe göre kontrastı, parlaklığı ve keskinliği otomatik olarak ayarlayan akıllı bir sistem olan TCL'nin Fuxi AI modeliyle geliyor. TV'ler, Ling Control System 3.0 ile kullanıcı deneyimini daha da optimize ederek, sorunsuz, reklamsız bir başlangıç ve kişiselleştirilmiş içerik önerileri sunuyor. Televizyonlar ayrıca, son dönemin popüler yapay zeka moeli DeepSeek ile de entegrasyona sahip.

    Q10L serisi, daha sürükleyici bir görüntüleme deneyimi için ultra ince (3-4mm) ZeroBorder çerçeveler ile geliyor. TV'ler, monte edildiğinde yüzen bir ekran görünümü veren özel olarak tasarlanmış manyetik bir duvar montajı ile birlikte geliyor.

    Seri, 4K çözünürlükte 144 Hz'e kadar ve daha düşük çözünürlüklerde 240 Hz'e kadar yüksek yenileme hızlarını destekleyen HDMI 2.1 arabirimine de destek sunuyor. Değişken Yenileme Hızı (VRR) ve Otomatik Düşük Gecikme Modu (ALLM) ile oyun oynamak için de ideal bir seçim oluşturuyor.

    TCL Q10L serisinin standart modeli 826 dolar, Pro modeli ise 992 dolardan başlayan fiyatlarla Çin'de satışa sunulmuş durumda.

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