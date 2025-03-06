TCL, üst seviye televizyon pazarında ikinci sıraya yükseldi

Counterpoint Research'ün verilerine göre TCL, 2024’ün dördüncü çeyreğinde premium TV sevkiyatlarını yıllık bazda iki katından fazla artırarak pazar payını yüzde 20'ye çıkardı. Aynı dönemde LG’nin payı yüzde 19’a geriledi. Bir yıl önce, yani 2023’ün dördüncü çeyreğinde LG’nin payı yüzde 26, TCL’nin ise yalnızca yüzde 12 seviyesindeydi.
Geleneksel olarak OLED ve üst düzey LED paneller premium TV kategorisine dahil edilirken, üreticiler pazarlama stratejileriyle bu segmentin kapsamını genişletiyor. Counterpoint Research, QD-MiniLED, QD-LCD, NanoCell, LCD 8K, QD-OLED, WOLED ve MicroLED teknolojilerini premium segment olarak sınıflandırıyor. Bu segment, 2024'ün son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 51 büyüyerek rekor seviyeye ulaştı. Mini-LED LCD TV’ler ise özel bir ilgi görüyor. Counterpoint verilerine göre bu kategorideki satışlar, yıllık bazda yüzde 170’in üzerinde bir artış gösterdi.
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