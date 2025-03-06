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    TCL, üst seviye televizyon pazarında ikinci sıraya yükseldi

    TCL, televizyon dünyasında emin adımlarla büyümeye devam ediyor. Rapora göre TCL, üst segment TV sevkiyatlarında bir önceki yıla göre iki kattan fazla büyüyerek ikinci sıraya yerleşti.
    TCL, üst seviye televizyon pazarında ikinci sıraya yükseldi Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük televizyon üreticileri arasındaki rekabet kızışıyor. Çinli teknoloji devi TCL, premium TV sevkiyatlarında Güney Koreli rakibi LG’yi geride bırakarak sektörün en büyük ikinci oyuncusu haline geldi. Pazar lideri Samsung hala zirvede yer alsa da, TCL’nin yükselişi dikkat çekici bir ivme kazanmış durumda.

    TCL güçlü büyüyor

    Counterpoint Research'ün verilerine göre TCL, 2024’ün dördüncü çeyreğinde premium TV sevkiyatlarını yıllık bazda iki katından fazla artırarak pazar payını yüzde 20'ye çıkardı. Aynı dönemde LG’nin payı yüzde 19’a geriledi. Bir yıl önce, yani 2023’ün dördüncü çeyreğinde LG’nin payı yüzde 26, TCL’nin ise yalnızca yüzde 12 seviyesindeydi.

    TCL, üst seviye televizyon pazarında ikinci sıraya yükseldi Tam Boyutta Gör
    Samsung ise premium TV segmentinde liderliğini koruyor ancak şirketin pazar payı da geriledi. 2023’te yüzde 41 olan pazar payı, 2024’te yüzde 29’a düştü. Buna rağmen, Samsung hala en yakın rakibi TCL’nin 9 puan önünde bulunuyor. Premium TV pazarındaki büyümeden yalnızca TCL faydalanmadı. Bir diğer Çinli üretici olan Hisense de pazar payını yüzde 10’dan yüzde 16’ya yükselterek önemli bir sıçrama kaydetti.

    Geleneksel olarak OLED ve üst düzey LED paneller premium TV kategorisine dahil edilirken, üreticiler pazarlama stratejileriyle bu segmentin kapsamını genişletiyor. Counterpoint Research, QD-MiniLED, QD-LCD, NanoCell, LCD 8K, QD-OLED, WOLED ve MicroLED teknolojilerini premium segment olarak sınıflandırıyor. Bu segment, 2024'ün son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 51 büyüyerek rekor seviyeye ulaştı. Mini-LED LCD TV’ler ise özel bir ilgi görüyor. Counterpoint verilerine göre bu kategorideki satışlar, yıllık bazda yüzde 170’in üzerinde bir artış gösterdi.

    Genel pazarda lider Samsung

    TCL, üst seviye televizyon pazarında ikinci sıraya yükseldi Tam Boyutta Gör
    TCL, yalnızca premium TV segmentinde değil, genel TV pazarında da yükselişini sürdürüyor. Şirket, 2022’de global TV sevkiyatlarında LG’yi geride bırakmıştı. Hisense de 2023’te LG’yi geçerek üçüncü sıraya yükselmişti. Ancak Samsung, toplam TV sevkiyatlarında hala lider konumda ve TCL ile arasındaki fark yalnızca 2 puan. Öte yandan, premium segment büyürken genel TV pazarı 2024’ün son çeyreğinde yalnızca yüzde 2’lik bir büyüme kaydetti.
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