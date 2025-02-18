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    Anlık Bildirim

    Samsung, 19'uncu defa global TV pazarının lideri oldu

    Gelenek bozulmadı: Samsung, 2024 yılında da dünyanın en büyük televizyon markası oldu. Marka, küresel TV pazarındaki liderliğini 19 yıldır sürdürüyor.              
    samsung dünyanın en büyük tv markası Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma şirketi Omdia'nın verilerine göre, Samsung'un global TV pazarındaki payı %28,3. Samsung, 19 yıldır süren bu başarının sürekli yeniliğe (yapay zeka destekli TV modelleri gibi) odaklanma ve üst seviye ve ultra büyük ekranlı TV'lere olan bağlılıktan kaynaklandığını söylüyor.

    2500 dolar ve üstü fiyatlandırılan Premium TV segmentinde Samsung’un pazar payı %49.6. 75 inç ve üzeri ultra büyük ekranlı TV’ler segmentinde şirketin pazar payı %28,7’ye ulaşmış durumda.

    Samsung QLED ve OLED TV satışları arttı

    Samsung, geçtiğimiz yıl 8,34 milyon QLED TV satışı gerçekleştirerek %46,8 pazar payı elde etti. QLED TV'ler geçen yıl tüm TV satışlarının %10'unu oluşturdu. Şirket, 2024'te 1,44 milyon OLED TV satarak %27,3 pazar payı elde etti. 2023’e kıyasla %42'lik bir artış oldu.

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    TheJudgé 2 gün önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 4 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 4 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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