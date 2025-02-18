Samsung, 19'uncu defa global TV pazarının lideri oldu

2500 dolar ve üstü fiyatlandırılan Premium TV segmentinde Samsung’un pazar payı %49.6. 75 inç ve üzeri ultra büyük ekranlı TV’ler segmentinde şirketin pazar payı %28,7’ye ulaşmış durumda.
Samsung QLED ve OLED TV satışları arttı
Samsung, geçtiğimiz yıl 8,34 milyon QLED TV satışı gerçekleştirerek %46,8 pazar payı elde etti. QLED TV'ler geçen yıl tüm TV satışlarının %10'unu oluşturdu. Şirket, 2024'te 1,44 milyon OLED TV satarak %27,3 pazar payı elde etti. 2023’e kıyasla %42'lik bir artış oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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